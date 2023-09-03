https://crimea.ria.ru/20230903/zabudte-o-goryachey-vode-kak-ukrepit-immunitet-k-zime--immunolog-1131016723.html

Забудьте о горячей воде: как укрепить иммунитет к зиме – иммунолог

Забудьте о горячей воде: как укрепить иммунитет к зиме – иммунолог - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Забудьте о горячей воде: как укрепить иммунитет к зиме – иммунолог

Поддержать укрепленный летом иммунитет к зиме поможет регулярное умывание холодной водой, прогулки на свежем воздухе и своевременная вакцинация. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T20:32

2023-09-03T20:32

2023-09-03T20:32

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людмила знаменская

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иммунитет

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общество

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Людмила Знаменская Людмила Знаменская audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Поддержать укрепленный летом иммунитет к зиме поможет регулярное умывание холодной водой, прогулки на свежем воздухе и своевременная вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава Крыма Людмила Знаменская.По словам Знаменской, летом иммунная система большинства людей существенно укрепилась благодаря выработке полезного витамина D на солнце, купанию в море и употреблению овощей и фруктов, богатых антиоксидантами и различными витаминами."Теперь главное – все наши достижения, которые были в течение лета, не растерять в осенне-зимний период", – заметила иммунолог.Для этого необходимо не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, сделать регулярными аэробные нагрузки и закаливающие процедуры, которыми можно считать обычное умывание холодной водой, сказала Знаменская.Однако это общая защита, а что касается специфической, то здесь "более эффективного метода, чем вакцинация, пока еще не придумали", отметила специалист.Знаменская добавила, что созревшие сезонные фрукты и овощи непременно должны быть на столе каждого человека, который заботится о своей иммунной системе. Однако "никакого одного волшебного продукта, как и одной волшебной таблетки, которая избавит от всех проблем, не существует". Поэтому рацион не должен быть скудным и однотипным.Читайте также на РИА Новости Крым:Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаевИнфекционист назвал главную опасность "горячего" моря ЧП с ребенком после купания в море в Сочи прокомментировал эпидемиолог

https://crimea.ria.ru/20230319/vo-sne-immunitet-ubivaet-rakovye-kletki--vrach-1127633167.html

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минздрав крыма, людмила знаменская, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, иммунитет, общество