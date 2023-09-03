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Забудьте о горячей воде: как укрепить иммунитет к зиме – иммунолог
Забудьте о горячей воде: как укрепить иммунитет к зиме – иммунолог - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Забудьте о горячей воде: как укрепить иммунитет к зиме – иммунолог
Поддержать укрепленный летом иммунитет к зиме поможет регулярное умывание холодной водой, прогулки на свежем воздухе и своевременная вакцинация. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T20:32
2023-09-03T20:32
2023-09-03T20:32
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людмила знаменская
здоровье
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Людмила Знаменская
Людмила Знаменская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Поддержать укрепленный летом иммунитет к зиме поможет регулярное умывание холодной водой, прогулки на свежем воздухе и своевременная вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава Крыма Людмила Знаменская.По словам Знаменской, летом иммунная система большинства людей существенно укрепилась благодаря выработке полезного витамина D на солнце, купанию в море и употреблению овощей и фруктов, богатых антиоксидантами и различными витаминами."Теперь главное – все наши достижения, которые были в течение лета, не растерять в осенне-зимний период", – заметила иммунолог.Для этого необходимо не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, сделать регулярными аэробные нагрузки и закаливающие процедуры, которыми можно считать обычное умывание холодной водой, сказала Знаменская.Однако это общая защита, а что касается специфической, то здесь "более эффективного метода, чем вакцинация, пока еще не придумали", отметила специалист.Знаменская добавила, что созревшие сезонные фрукты и овощи непременно должны быть на столе каждого человека, который заботится о своей иммунной системе. Однако "никакого одного волшебного продукта, как и одной волшебной таблетки, которая избавит от всех проблем, не существует". Поэтому рацион не должен быть скудным и однотипным.Читайте также на РИА Новости Крым:Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаевИнфекционист назвал главную опасность "горячего" моря ЧП с ребенком после купания в море в Сочи прокомментировал эпидемиолог
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минздрав крыма, людмила знаменская, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, иммунитет, общество
Забудьте о горячей воде: как укрепить иммунитет к зиме – иммунолог
Знаменская: укрепить иммунитет поможет умывание холодной водой, прогулки и вакцинация
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Поддержать укрепленный летом иммунитет к зиме поможет регулярное умывание холодной водой, прогулки на свежем воздухе и своевременная вакцинация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава Крыма Людмила Знаменская.
По словам Знаменской, летом иммунная система большинства людей существенно укрепилась благодаря выработке полезного витамина D на солнце, купанию в море и употреблению овощей и фруктов, богатых антиоксидантами и различными витаминами.
"Теперь главное – все наши достижения, которые были в течение лета, не растерять в осенне-зимний период", – заметила иммунолог.
Для этого необходимо не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, сделать регулярными аэробные нагрузки и закаливающие процедуры, которыми можно считать обычное умывание холодной водой, сказала Знаменская.
"Я советую забыть, что у нас есть в кране горячая вода – умываться холодной водой, обливаться холодной водой, этого будет достаточно для закаливания организма", – сказала Знаменская.
Однако это общая защита, а что касается специфической, то здесь "более эффективного метода, чем вакцинация, пока еще не придумали", отметила специалист.
"На сегодняшний день это самый эффективный метод нашей защиты от инфекционных заболеваний. Уже получена вакцина, начинается сезонная вакцинация от гриппа, и надо вовремя все сделать – в начале осени, чтобы уже к зиме титр защитных антител к актуальным штаммам вируса гриппа уже сформировался", – рекомендовала иммунолог.
Знаменская добавила, что созревшие сезонные фрукты и овощи непременно должны быть на столе каждого человека, который заботится о своей иммунной системе. Однако "никакого одного волшебного продукта, как и одной волшебной таблетки, которая избавит от всех проблем, не существует". Поэтому рацион не должен быть скудным и однотипным.
"Питание должно быть разнообразным, чтобы мы получали с разными продуктами как можно больше полезных питательных веществ. Потому что нет универсального продукта, в котором содержится все – это из области фантастики", – заключила иммунолог.
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