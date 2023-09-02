https://crimea.ria.ru/20230902/bolee-milliona-krymchan-planiruyut-vaktsinirovat-ot-grippa-v-etom-godu-1131108111.html

Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году

Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году

Минздрав РК планирует вакцинировать от гриппа более миллиона человек в ходе прививочной компании. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T21:14

2023-09-02T21:14

2023-09-02T21:14

здоровье

минздрав крыма

вакцинация

грипп

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

антон лясковский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Минздрав РК планирует вакцинировать от гриппа более миллиона человек в ходе прививочной компании. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.С 1 сентября в Крыму стартовала прививочная компания против гриппа.По словам замминистра, это обширное массовое мероприятие, которому предшествовала тщательная подготовка. В частности, во всех поликлиниках организованы прививочные бригады и прививочные кабинеты. Обеспечена возможность работы медиков в выездных условиях для вакцинации сотрудников предприятий, организаций, школ и детских садов.Зеленый коридорВ поликлиниках можно привиться по так называемому "зеленому коридору", продолжил замминистра. Непосредственно перед вакцинацией человека осмотрит терапевт, измеряет температуру тела, изучит медкарту на предмет противопоказаний и предоставит допуск к вакцинации. Граждане, у который по каким-либо причинам отсутствует полис медицинского страхования, также могут пройти вакцинацию от гриппа в любой поликлинике на общих основаниях.После процедуры пациенту необходимо около 30 минут оставаться под наблюдением медиков, чтобы исключить развитие острых реакций.Выездная вакцинацияДля организации выездной вакцинации руководству предприятия или учреждения необходимо обратиться в поликлинику и оставить заявку. Последняя включает согласованную с медиками дату, время, количество человек, подлежащих вакцинации. Со своей стороны предприятию необходимо предоставить помещение для размещения медицинской бригады.В сельской местности вакцинацию населения и коллективов осуществляют ФАПы. Здесь также можно оставить заявку на коллективную вакцинацию, согласовав дату, время и число вакцинируемых.Читайте также на РИА Новости Крым:Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом годуКак обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врачаСША начали подготовку к новой пандемии - Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, минздрав крыма, вакцинация, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, антон лясковский