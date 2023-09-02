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Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году
Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году
Минздрав РК планирует вакцинировать от гриппа более миллиона человек в ходе прививочной компании. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T21:14
2023-09-02T21:14
здоровье
минздрав крыма
вакцинация
грипп
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
антон лясковский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Минздрав РК планирует вакцинировать от гриппа более миллиона человек в ходе прививочной компании. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.С 1 сентября в Крыму стартовала прививочная компания против гриппа.По словам замминистра, это обширное массовое мероприятие, которому предшествовала тщательная подготовка. В частности, во всех поликлиниках организованы прививочные бригады и прививочные кабинеты. Обеспечена возможность работы медиков в выездных условиях для вакцинации сотрудников предприятий, организаций, школ и детских садов.Зеленый коридорВ поликлиниках можно привиться по так называемому "зеленому коридору", продолжил замминистра. Непосредственно перед вакцинацией человека осмотрит терапевт, измеряет температуру тела, изучит медкарту на предмет противопоказаний и предоставит допуск к вакцинации. Граждане, у который по каким-либо причинам отсутствует полис медицинского страхования, также могут пройти вакцинацию от гриппа в любой поликлинике на общих основаниях.После процедуры пациенту необходимо около 30 минут оставаться под наблюдением медиков, чтобы исключить развитие острых реакций.Выездная вакцинацияДля организации выездной вакцинации руководству предприятия или учреждения необходимо обратиться в поликлинику и оставить заявку. Последняя включает согласованную с медиками дату, время, количество человек, подлежащих вакцинации. Со своей стороны предприятию необходимо предоставить помещение для размещения медицинской бригады.В сельской местности вакцинацию населения и коллективов осуществляют ФАПы. Здесь также можно оставить заявку на коллективную вакцинацию, согласовав дату, время и число вакцинируемых.Читайте также на РИА Новости Крым:Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом годуКак обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врачаСША начали подготовку к новой пандемии - Минобороны
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РИА Новости Крым
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96
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здоровье, минздрав крыма, вакцинация, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, антон лясковский
Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году

В Крыму планируют вакцинировать от гриппа более миллиона человек

21:14 02.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от гриппа
Пункт вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Минздрав РК планирует вакцинировать от гриппа более миллиона человек в ходе прививочной компании. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
С 1 сентября в Крыму стартовала прививочная компания против гриппа.
"В этом году планируем привить около миллиона крымчан или порядка 60% взрослого и детского населения. Это более 280 тысяч детей и более 810 тысяч взрослых", – сказал Лясковский.
По словам замминистра, это обширное массовое мероприятие, которому предшествовала тщательная подготовка. В частности, во всех поликлиниках организованы прививочные бригады и прививочные кабинеты. Обеспечена возможность работы медиков в выездных условиях для вакцинации сотрудников предприятий, организаций, школ и детских садов.

Зеленый коридор

В поликлиниках можно привиться по так называемому "зеленому коридору", продолжил замминистра. Непосредственно перед вакцинацией человека осмотрит терапевт, измеряет температуру тела, изучит медкарту на предмет противопоказаний и предоставит допуск к вакцинации. Граждане, у который по каким-либо причинам отсутствует полис медицинского страхования, также могут пройти вакцинацию от гриппа в любой поликлинике на общих основаниях.
После процедуры пациенту необходимо около 30 минут оставаться под наблюдением медиков, чтобы исключить развитие острых реакций.

Выездная вакцинация

Для организации выездной вакцинации руководству предприятия или учреждения необходимо обратиться в поликлинику и оставить заявку. Последняя включает согласованную с медиками дату, время, количество человек, подлежащих вакцинации. Со своей стороны предприятию необходимо предоставить помещение для размещения медицинской бригады.
В сельской местности вакцинацию населения и коллективов осуществляют ФАПы. Здесь также можно оставить заявку на коллективную вакцинацию, согласовав дату, время и число вакцинируемых.
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ЗдоровьеМинздрав КрымаВакцинацияГриппЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаАнтон Лясковский
 
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