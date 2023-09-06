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Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации
Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации
Вакцинация от гриппа позволяет существенно снизить риски тяжелого протекания болезни и исключить осложнения для сердечно-сосудистой системы и других органов. Об РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T17:40
2023-09-06T17:40
2023-09-06T17:41
здоровье
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грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вакцинация от гриппа позволяет существенно снизить риски тяжелого протекания болезни и исключить осложнения для сердечно-сосудистой системы и других органов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.1 сентября в России стартовала профилактическая кампания вакцинации против гриппа. В Крым уже поступили вакцины "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп", также ожидается завоз "Гриппол Плюс", отметил министр.В Крыму вакцинация организована на всей территории республики. Для получения прививки гражданам необходимо обратиться в прививочный кабинет по месту жительства. При этом люди из групп риска – старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями – должны привиться в первую очередь. Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы здравоохранения, образования, транспорта, торговли и пищевой промышленности.Крымчане очень ответственно относятся к вакцинации, сообщила заместитель главного врача поликлиники №7 города Симферополя Тамара Шишова. Прививаются как отдельные граждане, так и целые семьи и трудовые коллективы. Очень активно вакцинируются предприятия. Уже составлен график, сформированы четыре выездные бригады.Как правило, людей до 60 лет прививают трехвалентной вакциной "Совигрипп", лиц старше 60 лет – четырехвалентной "Ультрикс Квадри". Для детей до трех лет применяется детская вакцина "Ультрикс Квадри", они прививаются двукратно с интервалом месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом годуБолее миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом годуКакие инфекции очень опасны летом – ответ врача
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здоровье, новости крыма, грипп, вакцинация, константин скорупский, минздрав крыма, крым, видео, тамара шишова
Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации
Темпы вакцинация от гриппа в Крыму: в первые дни кампании привились более 3,5 тыс. человек
17:40 06.09.2023 (обновлено: 17:41 06.09.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым.
Вакцинация от гриппа позволяет существенно снизить риски тяжелого протекания болезни и исключить осложнения для сердечно-сосудистой системы и других органов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.
1 сентября в России стартовала профилактическая кампания вакцинации против гриппа. В Крым уже поступили вакцины "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп", также ожидается завоз "Гриппол Плюс", отметил министр.
"Вакцины абсолютно безопасные, отечественного производства, четырехвалентная и трехвалентная, которая позволит абсолютно безопасно вакцинировать граждан и провести профилактику не столько развития заболевания, сколько осложнений, потому как вирусная инфекция своими осложнениями отражается на сердечно-сосудистой системе и других органах", – сказал Скорупский. В регион уже поступило 362 тысячи доз вакцин, добавил он.
В Крыму вакцинация организована на всей территории республики. Для получения прививки гражданам необходимо обратиться в прививочный кабинет по месту жительства. При этом люди из групп риска – старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями – должны привиться в первую очередь. Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы здравоохранения, образования, транспорта, торговли и пищевой промышленности.
"В Крыму по плану подлежит вакцинации 60% населения. Это порядка 1,092 млн человек, из них более 280 тысяч детей и более 810 тысяч взрослого населения", – уточнил глава крымского минздрава.
Крымчане очень ответственно относятся к вакцинации, сообщила заместитель главного врача поликлиники №7 города Симферополя Тамара Шишова. Прививаются как отдельные граждане, так и целые семьи и трудовые коллективы. Очень активно вакцинируются предприятия. Уже составлен график, сформированы четыре выездные бригады.
"Уже вакцинировались более 3,5 тысяч человек: население, предприятия, медработники, сотрудники роддома и Центра медицины катастроф. Ежедневно в поликлинике прививается около 200 человек, не считая медработников. Еще около 500 вакцинируются в рамках выездных мероприятий", – уточнила Шишова.
Как правило, людей до 60 лет прививают трехвалентной вакциной "Совигрипп", лиц старше 60 лет – четырехвалентной "Ультрикс Квадри". Для детей до трех лет применяется детская вакцина "Ультрикс Квадри", они прививаются двукратно с интервалом месяц.
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