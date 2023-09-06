https://crimea.ria.ru/20230906/bolee-35-tysyach-krymchan-privilis-ot-grippa-v-pervye-dni-vaktsinatsii-1131211704.html

Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации

Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации

Вакцинация от гриппа позволяет существенно снизить риски тяжелого протекания болезни и исключить осложнения для сердечно-сосудистой системы и других органов. Об РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T17:40

2023-09-06T17:40

2023-09-06T17:41

здоровье

новости крыма

грипп

вакцинация

константин скорупский

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тамара шишова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вакцинация от гриппа позволяет существенно снизить риски тяжелого протекания болезни и исключить осложнения для сердечно-сосудистой системы и других органов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.1 сентября в России стартовала профилактическая кампания вакцинации против гриппа. В Крым уже поступили вакцины "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп", также ожидается завоз "Гриппол Плюс", отметил министр.В Крыму вакцинация организована на всей территории республики. Для получения прививки гражданам необходимо обратиться в прививочный кабинет по месту жительства. При этом люди из групп риска – старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями – должны привиться в первую очередь. Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы здравоохранения, образования, транспорта, торговли и пищевой промышленности.Крымчане очень ответственно относятся к вакцинации, сообщила заместитель главного врача поликлиники №7 города Симферополя Тамара Шишова. Прививаются как отдельные граждане, так и целые семьи и трудовые коллективы. Очень активно вакцинируются предприятия. Уже составлен график, сформированы четыре выездные бригады.Как правило, людей до 60 лет прививают трехвалентной вакциной "Совигрипп", лиц старше 60 лет – четырехвалентной "Ультрикс Квадри". Для детей до трех лет применяется детская вакцина "Ультрикс Квадри", они прививаются двукратно с интервалом месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом годуБолее миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом годуКакие инфекции очень опасны летом – ответ врача

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, новости крыма, грипп, вакцинация, константин скорупский, минздрав крыма, крым, видео, тамара шишова