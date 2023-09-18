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Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма
Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма
В ряде медучреждений полуострова отсутствует вакцина против коронавируса, ее поставку планируют провести до конца сентября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T17:02
2023-09-18T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ряде медучреждений полуострова отсутствует вакцина против коронавируса, ее поставку планируют провести до конца сентября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона."Вакцина есть только от гриппа"Об отсутствии вакцины в соцсетях рассказали жители крымской столицы. По их словам, пройти вакцинацию от коронавируса они не могут из-за отсутствия компонентов. Корреспондент РИА Новости Крым поинтересовался возможностью сделать прививку от ковида в нескольких поликлиниках региона и выяснил, что сейчас идет прививочная кампания против гриппа, пройти же иммунизацию от ковида пока нельзя."Нет уже прививки. Эпидемия закончилась. Но от гриппа привиться можно", - рассказали в регистратуре поликлиники симферопольской горбольницы №7."Только от гриппа есть, можно сделать прививку", - уточнили в регистратуре симферопольской поликлиники № 2.Аналогичный ответ дали в поликлинике № 5 крымской столицы, Бахчисарайской и Джанкойской районных больницах.Поставка будетПо информации министерства здравоохранения Крыма, поставка вакцины от коронавирусной инфекции в медучреждения планируется до конца этого месяца.Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее сообщила, что в течение последних двух недель на территории Крыма фиксируется подъем заболеваемости COVID–19 , однако эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.В целом, по данным оперштаба по борьбе с распространением COVID–19, на минувшей неделе зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в 65 регионах России, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране. Также за неделю увеличилось и число госпитализаций – в 52 российских субъектах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа в России начался раньше срокаБолее 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделюCOVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России
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крым, коронавирус, коронавирус в крыму, вакцина, вакцинация, новости крыма, общество, минздрав крыма
Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма

Минздрав Крыма: вакцина от COVID-19 должна поступить в поликлиники до конца сентября

17:02 18.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНаклейки с надписью "Привит от COVID" для жителей края, прошедших вакцинацию от коронавируса
Наклейки с надписью Привит от COVID для жителей края, прошедших вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ряде медучреждений полуострова отсутствует вакцина против коронавируса, ее поставку планируют провести до конца сентября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.

"Вакцина есть только от гриппа"

Об отсутствии вакцины в соцсетях рассказали жители крымской столицы. По их словам, пройти вакцинацию от коронавируса они не могут из-за отсутствия компонентов. Корреспондент РИА Новости Крым поинтересовался возможностью сделать прививку от ковида в нескольких поликлиниках региона и выяснил, что сейчас идет прививочная кампания против гриппа, пройти же иммунизацию от ковида пока нельзя.
"Нет уже прививки. Эпидемия закончилась. Но от гриппа привиться можно", - рассказали в регистратуре поликлиники симферопольской горбольницы №7.
"Только от гриппа есть, можно сделать прививку", - уточнили в регистратуре симферопольской поликлиники № 2.
Аналогичный ответ дали в поликлинике № 5 крымской столицы, Бахчисарайской и Джанкойской районных больницах.

Поставка будет

По информации министерства здравоохранения Крыма, поставка вакцины от коронавирусной инфекции в медучреждения планируется до конца этого месяца.
"Поставка вакцины против новой коронавирусной инфекции ожидается до конца сентября 2023 года", - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе минздрава.
Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее сообщила, что в течение последних двух недель на территории Крыма фиксируется подъем заболеваемости COVID–19 , однако эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.
В целом, по данным оперштаба по борьбе с распространением COVID–19, на минувшей неделе зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в 65 регионах России, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране. Также за неделю увеличилось и число госпитализаций – в 52 российских субъектах.
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