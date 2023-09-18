https://crimea.ria.ru/20230918/koronavirus-aktiviziruetsya-chto-s-vaktsinoy-ot-covid-v-poliklinikakh-kryma-1131493140.html

Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма

Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма

В ряде медучреждений полуострова отсутствует вакцина против коронавируса, ее поставку планируют провести до конца сентября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T17:02

2023-09-18T17:02

2023-09-18T17:02

эксклюзивы риа новости крым

крым

коронавирус

коронавирус в крыму

вакцина

вакцинация

новости крыма

общество

минздрав крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/09/1119783418_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b79c2b19003a5592ea759c79a64e2b36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ряде медучреждений полуострова отсутствует вакцина против коронавируса, ее поставку планируют провести до конца сентября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона."Вакцина есть только от гриппа"Об отсутствии вакцины в соцсетях рассказали жители крымской столицы. По их словам, пройти вакцинацию от коронавируса они не могут из-за отсутствия компонентов. Корреспондент РИА Новости Крым поинтересовался возможностью сделать прививку от ковида в нескольких поликлиниках региона и выяснил, что сейчас идет прививочная кампания против гриппа, пройти же иммунизацию от ковида пока нельзя."Нет уже прививки. Эпидемия закончилась. Но от гриппа привиться можно", - рассказали в регистратуре поликлиники симферопольской горбольницы №7."Только от гриппа есть, можно сделать прививку", - уточнили в регистратуре симферопольской поликлиники № 2.Аналогичный ответ дали в поликлинике № 5 крымской столицы, Бахчисарайской и Джанкойской районных больницах.Поставка будетПо информации министерства здравоохранения Крыма, поставка вакцины от коронавирусной инфекции в медучреждения планируется до конца этого месяца.Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее сообщила, что в течение последних двух недель на территории Крыма фиксируется подъем заболеваемости COVID–19 , однако эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.В целом, по данным оперштаба по борьбе с распространением COVID–19, на минувшей неделе зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в 65 регионах России, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране. Также за неделю увеличилось и число госпитализаций – в 52 российских субъектах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа в России начался раньше срокаБолее 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделюCOVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, коронавирус, коронавирус в крыму, вакцина, вакцинация, новости крыма, общество, минздрав крыма