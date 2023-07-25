https://crimea.ria.ru/20230725/covid19-poshel-v-rost-gospitalizatsiy-stalo-bolshe-v-30-regionakh-rossii-1130289401.html
COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России
COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России - РИА Новости Крым, 25.07.2023
COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России
Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 30 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T18:31
2023-07-25T18:31
2023-07-25T18:31
новости
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122919760_0:171:3017:1868_1920x0_80_0_0_e03428d8d84903098a19aa47f1679373.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 30 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 15 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Сводка заболеваемости по РоссииЗа минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 110 пациентов с ковидом.Выздоровели 5082 пациента. Скончались от осложнений болезни 42 человека.Сводка по Крыму и СевастополюВ Крыму за неделю выявлено 40 новых случаев заражения, в больницы попал 21 пациент. Выздоровели 46 человек.В Севастополе подтвержден 21 случай коронавируса. В медучреждения поступили четыре человека, выздоровели 11. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Проведение противоэпидемических мероприятий в регионе продолжается. По факту регистрации новых случаев коронавируса обеспечивается полный комплекс профилактических мероприятий. Во избежание заражения ковидом жителям и гостям полуострова, особенно лицам группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделюВ России отменили нормы тестирования на COVID-19В Крыму сняты все ограничения по COVID-19
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122919760_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_1b10a1c4fb56575488ff6c0a95734d9c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, коронавирус
COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России
Оперштаб: в 30 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 30 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 15 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
Сводка заболеваемости по России
За минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 110 пациентов с ковидом.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более, чем в среднем по России. Рост заболеваемости отмечен в 29 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране", — говорится на сайте оперштаба.
Выздоровели 5082 пациента. Скончались от осложнений болезни 42 человека.
Сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму за неделю выявлено 40 новых случаев заражения, в больницы попал 21 пациент. Выздоровели 46 человек.
В Севастополе подтвержден 21 случай коронавируса. В медучреждения поступили четыре человека, выздоровели 11. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.
Проведение противоэпидемических мероприятий в регионе продолжается. По факту регистрации новых случаев коронавируса обеспечивается полный комплекс профилактических мероприятий. Во избежание заражения ковидом жителям и гостям полуострова, особенно лицам группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.
Читайте также на РИА Новости Крым: