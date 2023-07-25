https://crimea.ria.ru/20230725/covid19-poshel-v-rost-gospitalizatsiy-stalo-bolshe-v-30-regionakh-rossii-1130289401.html

COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России

COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России - РИА Новости Крым, 25.07.2023

COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России

Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 30 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T18:31

2023-07-25T18:31

2023-07-25T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 30 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 15 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Сводка заболеваемости по РоссииЗа минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 110 пациентов с ковидом.Выздоровели 5082 пациента. Скончались от осложнений болезни 42 человека.Сводка по Крыму и СевастополюВ Крыму за неделю выявлено 40 новых случаев заражения, в больницы попал 21 пациент. Выздоровели 46 человек.В Севастополе подтвержден 21 случай коронавируса. В медучреждения поступили четыре человека, выздоровели 11. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Проведение противоэпидемических мероприятий в регионе продолжается. По факту регистрации новых случаев коронавируса обеспечивается полный комплекс профилактических мероприятий. Во избежание заражения ковидом жителям и гостям полуострова, особенно лицам группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделюВ России отменили нормы тестирования на COVID-19В Крыму сняты все ограничения по COVID-19

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, коронавирус