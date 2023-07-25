Рейтинг@Mail.ru
COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230725/covid19-poshel-v-rost-gospitalizatsiy-stalo-bolshe-v-30-regionakh-rossii-1130289401.html
COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России
COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России - РИА Новости Крым, 25.07.2023
COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России
Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 30 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T18:31
2023-07-25T18:31
новости
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122919760_0:171:3017:1868_1920x0_80_0_0_e03428d8d84903098a19aa47f1679373.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 30 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 15 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Сводка заболеваемости по РоссииЗа минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 110 пациентов с ковидом.Выздоровели 5082 пациента. Скончались от осложнений болезни 42 человека.Сводка по Крыму и СевастополюВ Крыму за неделю выявлено 40 новых случаев заражения, в больницы попал 21 пациент. Выздоровели 46 человек.В Севастополе подтвержден 21 случай коронавируса. В медучреждения поступили четыре человека, выздоровели 11. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Проведение противоэпидемических мероприятий в регионе продолжается. По факту регистрации новых случаев коронавируса обеспечивается полный комплекс профилактических мероприятий. Во избежание заражения ковидом жителям и гостям полуострова, особенно лицам группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделюВ России отменили нормы тестирования на COVID-19В Крыму сняты все ограничения по COVID-19
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122919760_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_1b10a1c4fb56575488ff6c0a95734d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, коронавирус
COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России

Оперштаб: в 30 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19

18:31 25.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 30 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 15 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.

Сводка заболеваемости по России

За минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 110 пациентов с ковидом.

"Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более, чем в среднем по России. Рост заболеваемости отмечен в 29 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране", — говорится на сайте оперштаба.

Выздоровели 5082 пациента. Скончались от осложнений болезни 42 человека.

Сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму за неделю выявлено 40 новых случаев заражения, в больницы попал 21 пациент. Выздоровели 46 человек.
В Севастополе подтвержден 21 случай коронавируса. В медучреждения поступили четыре человека, выздоровели 11. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.
Проведение противоэпидемических мероприятий в регионе продолжается. По факту регистрации новых случаев коронавируса обеспечивается полный комплекс профилактических мероприятий. Во избежание заражения ковидом жителям и гостям полуострова, особенно лицам группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю
В России отменили нормы тестирования на COVID-19
В Крыму сняты все ограничения по COVID-19
 
НовостиЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииКоронавирус
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:55Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФ
18:31COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России
18:12Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков
17:59Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист
17:54Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
17:45Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников
17:13Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
17:05Срок восстановления Крымского моста продлен
16:52Увеличен возраст призыва на военную службу
16:43Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон
16:10Крымский мост открыт
15:57Крымский мост закрыт
15:50Упавшие в Черное море у Крыма ударные дроны: чем это опасно для пляжей
15:22Крымский мост: свежие данные об очередях на пунктах досмотра
15:10В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО
14:41Машина слетела в кювет на востоке Крыма – ранена женщина
14:26В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж
13:44Единая справка участника спецоперации должна действовать по всей России
13:12Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска
12:41Унесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в море
Лента новостейМолния