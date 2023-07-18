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Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю
Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю
Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 15 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T20:38
2023-07-18T20:38
2023-07-18T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 15 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 22 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Сводка заболеваемости по РоссииЗа минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 138 пациентов с коронавирусом. Это на 21% больше показателя прошлой недели.Выздоровело за неделю 4 643 человека, это на четверть меньше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались от осложнений болезни 57 человек.Сводка по Крыму и СевастополюВ Крыму за неделю выявлено 45 новых случаев заражения, в больницы попали 18 пациентов. Выздоровели 42 человека.В Севастополе подтверждено девять случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 20. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.4 июля Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату россиян тестированием на коронавирус. А двумя месяцами ранее Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек. 26 мая в Крыму сняли все ограничения, которые вводились на фоне распространения ковида.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отменили нормы тестирования на COVID-19В Крыму сняты все ограничения по COVID-19В России опять выросло число пациентов с COVID–19
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Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю
Оперштаб: в 15 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 15 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 22 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
Сводка заболеваемости по России
За минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 138 пациентов с коронавирусом. Это на 21% больше показателя прошлой недели.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 15 субъектах РФ, в том числе в шести регионах увеличение более, чем в среднем по России. Увеличение заболеваемости отмечено в 12 субъектах РФ, в том числе в восьми регионах более, чем в среднем по стране", - говорится на сайте оперштаба.
Выздоровело за неделю 4 643 человека, это на четверть меньше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались от осложнений болезни 57 человек.
Сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму за неделю выявлено 45 новых случаев заражения, в больницы попали 18 пациентов. Выздоровели 42 человека.
В Севастополе подтверждено девять случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 20. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.
4 июля Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату россиян тестированием
на коронавирус. А двумя месяцами ранее Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек. 26 мая в Крыму сняли все ограничения, которые вводились на фоне распространения ковида.
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