https://crimea.ria.ru/20230718/situatsiya-s-covid19-v-rossii-skolko-zabolevshikh-i-umershikh-za-nedelyu-1130145111.html

Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю

Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю

Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 15 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T20:38

2023-07-18T20:38

2023-07-18T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 15 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 22 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Сводка заболеваемости по РоссииЗа минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 138 пациентов с коронавирусом. Это на 21% больше показателя прошлой недели.Выздоровело за неделю 4 643 человека, это на четверть меньше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались от осложнений болезни 57 человек.Сводка по Крыму и СевастополюВ Крыму за неделю выявлено 45 новых случаев заражения, в больницы попали 18 пациентов. Выздоровели 42 человека.В Севастополе подтверждено девять случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 20. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.4 июля Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату россиян тестированием на коронавирус. А двумя месяцами ранее Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек. 26 мая в Крыму сняли все ограничения, которые вводились на фоне распространения ковида.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отменили нормы тестирования на COVID-19В Крыму сняты все ограничения по COVID-19В России опять выросло число пациентов с COVID–19

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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