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В России опять выросло число пациентов с COVID–19

В России опять выросло число пациентов с COVID–19 - РИА Новости Крым, 27.06.2023

В России опять выросло число пациентов с COVID–19

Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 32 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T21:11

2023-06-27T21:11

2023-06-27T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 32 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 29 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 746 пациентов с коронавирусом.Выздоровело за неделю 7 379 пациентов, или на 15,7% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались от осложнений болезни 127 человек.В Крыму за неделю выявлено 59 новых случаев заражения, в больницы попали 17 пациентов. Выздоровели 79 человек.В Севастополе подтверждено 29 случаев коронавируса. В медучреждения поступили семь человек, выздоровел 31. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек. 26 мая в Крыму сняли все ограничения, которые вводились на фоне распространения ковида.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли

https://crimea.ria.ru/20230602/v-etom-godu-bolee-milliona-krymchan-dolzhny-proyti-profosmotr-1129154384.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости