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В России опять выросло число пациентов с COVID–19 - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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В России опять выросло число пациентов с COVID–19
В России опять выросло число пациентов с COVID–19 - РИА Новости Крым, 27.06.2023
В России опять выросло число пациентов с COVID–19
Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 32 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T21:11
2023-06-27T21:11
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
общество
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 32 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 29 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 746 пациентов с коронавирусом.Выздоровело за неделю 7 379 пациентов, или на 15,7% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались от осложнений болезни 127 человек.В Крыму за неделю выявлено 59 новых случаев заражения, в больницы попали 17 пациентов. Выздоровели 79 человек.В Севастополе подтверждено 29 случаев коронавируса. В медучреждения поступили семь человек, выздоровел 31. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек. 26 мая в Крыму сняли все ограничения, которые вводились на фоне распространения ковида.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли
https://crimea.ria.ru/20230602/v-etom-godu-bolee-milliona-krymchan-dolzhny-proyti-profosmotr-1129154384.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости
В России опять выросло число пациентов с COVID–19

Оперштаб: в 32регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19

21:11 27.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Рост числа госпитализированных с коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 32 регионах России, неделей ранее увеличение количества стационарных больных отмечалось в 29 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
За минувшую семидневку в медучреждения страны поступили 1 746 пациентов с коронавирусом.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более, чем в среднем по России. Рост заболеваемости отмечен в 26 субъектах РФ, в том числе в 11 регионах более, чем в среднем по стране", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Выздоровело за неделю 7 379 пациентов, или на 15,7% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались от осложнений болезни 127 человек.
В Крыму за неделю выявлено 59 новых случаев заражения, в больницы попали 17 пациентов. Выздоровели 79 человек.
В Севастополе подтверждено 29 случаев коронавируса. В медучреждения поступили семь человек, выздоровел 31. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.
5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек. 26 мая в Крыму сняли все ограничения, которые вводились на фоне распространения ковида.
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Заголовок открываемого материала
21:52Главные события и заявления дня: 27 июня
21:36Главные новости Крыма: 27 июня
21:11В России опять выросло число пациентов с COVID–19
20:53США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список
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