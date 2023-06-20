https://crimea.ria.ru/20230620/chto-s-covid19-v-rossii-skolko-chelovek-zaboleli-i-umerli-1129502039.html

Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли

Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли

Рост количества госпитализированных с коронавирусом зафиксирован в 29 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T18:38

2023-06-20T18:38

2023-06-20T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Рост количества госпитализированных с коронавирусом зафиксирован в 29 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За семь дней в медучреждения страны госпитализированы 1 772 человека.Выписано в связи с выздоровлением 8 750 человек, скончались от осложнений болезни 123 пациента.В Крыму за неделю выявлено 74 новых случая заражения, в больницы попали 27 пациентов. Один заболевший скончался. Выздоровели 102 человека.В Севастополе подтверждено 20 случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 29. Подтвержден один летальный исход.Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымCOVID-19 больше не пандемия

https://crimea.ria.ru/20230526/v-krymu-snyaty-vse-ogranicheniya-po-covid-19-1128974151.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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