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Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли
Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли
Рост количества госпитализированных с коронавирусом зафиксирован в 29 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T18:38
2023-06-20T18:38
2023-06-20T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Рост количества госпитализированных с коронавирусом зафиксирован в 29 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За семь дней в медучреждения страны госпитализированы 1 772 человека.Выписано в связи с выздоровлением 8 750 человек, скончались от осложнений болезни 123 пациента.В Крыму за неделю выявлено 74 новых случая заражения, в больницы попали 27 пациентов. Один заболевший скончался. Выздоровели 102 человека.В Севастополе подтверждено 20 случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 29. Подтвержден один летальный исход.Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымCOVID-19 больше не пандемия
https://crimea.ria.ru/20230526/v-krymu-snyaty-vse-ogranicheniya-po-covid-19-1128974151.html
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новости, здравоохранение в россии, коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, здоровье, коронавирус в крыму
Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли
Оперштаб: в 29 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Рост количества госпитализированных с коронавирусом зафиксирован в 29 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
За семь дней в медучреждения страны госпитализированы 1 772 человека.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране. Рост заболеваемости отмечен в 13 субъектах, в том числе в четырех регионах более, чем в среднем по стране", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Выписано в связи с выздоровлением 8 750 человек, скончались от осложнений болезни 123 пациента.
В Крыму за неделю выявлено 74 новых случая заражения, в больницы попали 27 пациентов. Один заболевший скончался. Выздоровели 102 человека.
В Севастополе подтверждено 20 случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 29. Подтвержден один летальный исход.
Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.
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