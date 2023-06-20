Рейтинг@Mail.ru
Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/chto-s-covid19-v-rossii-skolko-chelovek-zaboleli-i-umerli-1129502039.html
Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли
Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли
Рост количества госпитализированных с коронавирусом зафиксирован в 29 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T18:38
2023-06-20T18:38
новости
здравоохранение в россии
коронавирус
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
здоровье
коронавирус в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125282158_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_e4890d0bb5befa29573f354351b1866b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Рост количества госпитализированных с коронавирусом зафиксирован в 29 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За семь дней в медучреждения страны госпитализированы 1 772 человека.Выписано в связи с выздоровлением 8 750 человек, скончались от осложнений болезни 123 пациента.В Крыму за неделю выявлено 74 новых случая заражения, в больницы попали 27 пациентов. Один заболевший скончался. Выздоровели 102 человека.В Севастополе подтверждено 20 случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 29. Подтвержден один летальный исход.Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымCOVID-19 больше не пандемия
https://crimea.ria.ru/20230526/v-krymu-snyaty-vse-ogranicheniya-po-covid-19-1128974151.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125282158_143:0:2859:2037_1920x0_80_0_0_fe949b48dd0d2958bc7740e56ec59535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, здравоохранение в россии, коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, здоровье, коронавирус в крыму
Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли

Оперштаб: в 29 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19

18:38 20.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкШприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19
Шприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Рост количества госпитализированных с коронавирусом зафиксирован в 29 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
За семь дней в медучреждения страны госпитализированы 1 772 человека.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране. Рост заболеваемости отмечен в 13 субъектах, в том числе в четырех регионах более, чем в среднем по стране", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Выписано в связи с выздоровлением 8 750 человек, скончались от осложнений болезни 123 пациента.
В Крыму за неделю выявлено 74 новых случая заражения, в больницы попали 27 пациентов. Один заболевший скончался. Выздоровели 102 человека.
В Севастополе подтверждено 20 случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 29. Подтвержден один летальный исход.
Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ
Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым
COVID-19 больше не пандемия
В школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 11:07
В Крыму сняты все ограничения по COVID-19
 
НовостиЗдравоохранение в РоссииКоронавирусЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаЗдоровьеКоронавирус в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:47Шестилетний мальчик попал под колеса авто в Керчи
19:26План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу
18:59Страшное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали
18:54Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя
18:38Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли
18:12Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене
17:54В продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран – ФАО ООН
17:22Поставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в Крыму
16:58Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ
16:44Где ВСУ теряют больше всего людей и техники
16:29Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте
16:02Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
15:50Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы
15:48Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов
15:27Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами
15:19SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым
15:18Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки
15:05Часть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭС
14:53Землетрясение произошло в Черном море
14:45В Феодосии легковушка слетела в кювет и врезалась в дерево
Лента новостейМолния