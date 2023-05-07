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COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ
COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ - РИА Новости Крым, 07.05.2023
COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ
Полностью искоренить случаи заражения COVID-19 в мире не представляется возможным. Такое заявление сделал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T08:27
2023-05-07T08:27
коронавирус
распространение коронавируса в рф
коронавирус в крыму
здравоохранение в россии
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здоровье
пандемия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Полностью искоренить случаи заражения COVID-19 в мире не представляется возможным. Такое заявление сделал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, пишет РИА Новости.По его словам, такой вывод сделан из-за возможности передачи вируса от животного к человеку и наоборот.В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. При этом, по данным организации, за весь период от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек во всем мире.Пандемия COVID-19 была объявлена на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано свыше 765 миллионов случаев заболевания по всему миру. В России, по данным портала Стопкоронавирус.рф, выявлено 22 870 557 случаев заражения, скончались 398 463 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 больше не пандемияКовид в Крыму и Севастополе: данные за суткиОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, здравоохранение в россии, в мире, воз, здоровье, пандемия, общество, новости
COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ

Коронавирус практически невозможно искоренить из-за передачи от животных к человеку - ВОЗ

08:27 07.05.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Полностью искоренить случаи заражения COVID-19 в мире не представляется возможным. Такое заявление сделал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, пишет РИА Новости.
"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", - сказал он.
По его словам, такой вывод сделан из-за возможности передачи вируса от животного к человеку и наоборот.
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Пандемия COVID-19 была объявлена на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.
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