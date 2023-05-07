https://crimea.ria.ru/20230507/covid-19-iskorenit-prakticheski-nevozmozhno---voz-1128586073.html

COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ

COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ - РИА Новости Крым, 07.05.2023

COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ

Полностью искоренить случаи заражения COVID-19 в мире не представляется возможным. Такое заявление сделал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным... РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T08:27

2023-05-07T08:27

2023-05-07T08:27

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распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Полностью искоренить случаи заражения COVID-19 в мире не представляется возможным. Такое заявление сделал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, пишет РИА Новости.По его словам, такой вывод сделан из-за возможности передачи вируса от животного к человеку и наоборот.В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. При этом, по данным организации, за весь период от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек во всем мире.Пандемия COVID-19 была объявлена на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано свыше 765 миллионов случаев заболевания по всему миру. В России, по данным портала Стопкоронавирус.рф, выявлено 22 870 557 случаев заражения, скончались 398 463 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 больше не пандемияКовид в Крыму и Севастополе: данные за суткиОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым

https://crimea.ria.ru/20230426/shtamm-arktur-budut-li-v-rossii-vvodit-novye-ogranicheniya-1128370270.html

https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, здравоохранение в россии, в мире, воз, здоровье, пандемия, общество, новости