https://crimea.ria.ru/20230506/kovid-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1128574586.html

Ковид в Крыму и Севастополе: данные за сутки

Ковид в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Ковид в Крыму и Севастополе: данные за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки коронавирусом заболели 51 человек, смертельных случаев не было. Днем ранее болезнь подтвердилась у 41 пациента. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T11:55

2023-05-06T11:55

2023-05-06T11:55

крым

севастополь

россия

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

минздрав крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122542897_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_5ae5ead31ea79fadc4bfc16857f51bcc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки коронавирусом заболели 51 человек, смертельных случаев не было. Днем ранее болезнь подтвердилась у 41 пациента.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым выявили 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии было зарегистрировано 216 513 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 906 человек. Выздоровели за сутки 22 человека, за весь период – 209 033", - сообщается на сайте регионального минздрава.Смертельных случаев за минувшие сутки не регистрировали. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 429.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели еще 26 человек, смертей от болезни нет. В стационары госпитализированы два человека, выписаны с выздоровлением 33, уточняется на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.. Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время в Севастополе заболели ковидом 101 607 человек, выздоровели – 98 912. Скончались за весь период пандемии 2596.Коронавирус в РоссииВ России выявлено 4,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, скончались за сутки 33 человека. Госпитализированы 802 пациента, что на 3,8% больше, чем накануне."Выздоровело за сутки 6 612 человек, или на 0,8% меньше в сравнении с 5 мая 2023 года. Выявлен 4 281 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 33 человека", - сообщает оперативный штаб по борьбе с ковидом.5 мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 больше не пандемияОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения

https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, россия, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, минздрав крыма, новости, новости крыма