https://crimea.ria.ru/20230426/shtamm-arktur-budut-li-v-rossii-vvodit-novye-ogranicheniya-1128370270.html

Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения

Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения

Дополнительные ограничения из-за выявленных случаев штамма коронавируса "арктур" вводить в России не планируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T10:43

2023-04-26T10:43

2023-04-26T10:45

коронавирус в крыму

штамм коронавируса "арктур"

коронавирус

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роспотребнадзор

общество

анна попова

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Дополнительные ограничения из-за выявленных случаев штамма коронавируса "арктур" вводить в России не планируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Арктур" в РоссииВ России о выявлении случаев заражения сообщили 18 апреля. По состоянию на 20 апреля было зафиксировано уже четыре подтвержденных заболевания. По информации Роспотренадзора, этот вариант имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет. Поэтому глава Роспотребнадзора допустила возможность всплеска заболеваемости им в России к концу мая.Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала рост числа заболевших коронавирусом в Индии, предположительно, он вызван распространением нового штамма XBB.1.16 ("Арктур"). Речь идет о подварианте "Омикрона".COVID-19 мутируетКак пояснил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко, мутация коронавируса при столкновении с популяционным иммунитетом – нормальное явление. По его словам, на пике пандемии Всемирная организация здравоохранения держала на контроле циркуляцию нескольких сотен штаммов, которые ни по клинике, ни по другим параметрам не отличались, но могли вызвать очередной подъем заболеваемости. С начала пандемии таких подъемов было шесть. В этой связи появление штамма "Арктур", по мнению академика, не должно вызывать столь бурной реакции, как последние дни можно наблюдать в СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаЧто происходит с COVID-19 в Крыму и СевастополеВ России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"

https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html

https://crimea.ria.ru/20230420/v-rossii-vyyavleny-chetyre-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom-arktur-1128273990.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, штамм коронавируса "арктур", коронавирус, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, общество, анна попова, здравоохранение в россии, новости