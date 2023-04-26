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Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения
Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения
Дополнительные ограничения из-за выявленных случаев штамма коронавируса "арктур" вводить в России не планируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T10:43
2023-04-26T10:45
коронавирус в крыму
штамм коронавируса "арктур"
коронавирус
распространение коронавируса в рф
роспотребнадзор
общество
анна попова
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Дополнительные ограничения из-за выявленных случаев штамма коронавируса "арктур" вводить в России не планируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Арктур" в РоссииВ России о выявлении случаев заражения сообщили 18 апреля. По состоянию на 20 апреля было зафиксировано уже четыре подтвержденных заболевания. По информации Роспотренадзора, этот вариант имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет. Поэтому глава Роспотребнадзора допустила возможность всплеска заболеваемости им в России к концу мая.Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала рост числа заболевших коронавирусом в Индии, предположительно, он вызван распространением нового штамма XBB.1.16 ("Арктур"). Речь идет о подварианте "Омикрона".COVID-19 мутируетКак пояснил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко, мутация коронавируса при столкновении с популяционным иммунитетом – нормальное явление. По его словам, на пике пандемии Всемирная организация здравоохранения держала на контроле циркуляцию нескольких сотен штаммов, которые ни по клинике, ни по другим параметрам не отличались, но могли вызвать очередной подъем заболеваемости. С начала пандемии таких подъемов было шесть. В этой связи появление штамма "Арктур", по мнению академика, не должно вызывать столь бурной реакции, как последние дни можно наблюдать в СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаЧто происходит с COVID-19 в Крыму и СевастополеВ России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"
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коронавирус в крыму, штамм коронавируса "арктур", коронавирус, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, общество, анна попова, здравоохранение в россии, новости
Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения

Попова: в России не будут вводить никаких новых ограничений из-за штамма "арктур"

10:43 26.04.2023 (обновлено: 10:45 26.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Дополнительные ограничения из-за выявленных случаев штамма коронавируса "арктур" вводить в России не планируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы не будем вводить никаких дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
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"Арктур" в России

В России о выявлении случаев заражения сообщили 18 апреля. По состоянию на 20 апреля было зафиксировано уже четыре подтвержденных заболевания. По информации Роспотренадзора, этот вариант имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет. Поэтому глава Роспотребнадзора допустила возможность всплеска заболеваемости им в России к концу мая.
Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала рост числа заболевших коронавирусом в Индии, предположительно, он вызван распространением нового штамма XBB.1.16 ("Арктур"). Речь идет о подварианте "Омикрона".
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COVID-19 мутирует

Как пояснил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко, мутация коронавируса при столкновении с популяционным иммунитетом – нормальное явление. По его словам, на пике пандемии Всемирная организация здравоохранения держала на контроле циркуляцию нескольких сотен штаммов, которые ни по клинике, ни по другим параметрам не отличались, но могли вызвать очередной подъем заболеваемости.
С начала пандемии таких подъемов было шесть. В этой связи появление штамма "Арктур", по мнению академика, не должно вызывать столь бурной реакции, как последние дни можно наблюдать в СМИ.
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Коронавирус в КрымуШтамм коронавируса "Арктур"КоронавирусРаспространение коронавируса в РФРоспотребнадзорОбществоАнна ПоповаЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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