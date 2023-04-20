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В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина - Онищенко
В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина - Онищенко - РИА Новости Крым, 20.04.2023
В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина - Онищенко
Гипертрофированный интерес к новому штамму коронавируса "Арктур" вызван неосторожными заявлениями представителей ученого сообщества. При этом появление очередной разновидности вируса – совершенно естественное явление. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
2023-04-20T17:34
2023-04-20T17:34
2023-04-20T18:11
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Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о регистрации подварианта коронавируса XBB 1.16 "Арктур". Уточнялось, что новый штамм может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью, то есть протекает в легкой форме. При этом штамм может спровоцировать подъем заболеваемости уже в конце мая – после начала каникулярно-отпускного периода, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.Появление штамма "Арктур" – нормальное явлениеВ свою очередь академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил, что мутация коронавируса при столкновении с популяционным иммунитетом – нормальное явление. Процесс циркуляции штаммов Covid-19 в России специалисты отслеживают при помощи молекулярно-цифрового мониторинга. Это исследование позволяет предметно говорить - привозной вирус или "местного происхождения", а также профессионально и адекватно реагировать на появление новых штаммов. Аналогичный мониторинг ведется и в мировом масштабе – страны-участницы исследования передают информацию о выявленных штаммах и вирусах. Собранный объем данных позволяет мониторить и прогнозировать развитие ситуации, пояснил он.В этой связи появление штамма "Арктур", по мнению академика, не должно вызывать столь бурной реакции, как последние дни можно наблюдать в СМИ."Гипертрофированный интерес к этому штамму является прямой виной неосторожных заявлений людей, которые должны давать взвешенную и адекватную информацию, – подчеркнул Онищенко и добавил. – Подтип "Арктур" впервые появился около полутора-двух месяцев назад в Индии. Он обеспечил подъем (заболеваемости, - ред.), но уже начался спад. Сценарий аналогичен появлению "омикрона" на северо-востоке США".Эффективность вакцины против штамма "Арктур"По словам эпидемиолога, каждый новый штамм уверенней ведет себя против вакцины, так как эволюционирует при встрече с коллективным иммунитетом.Однако не "нужно падать в обморок и паниковать": в России на 150 млн жителей 21 млн переболевших и 90 млн привитых. Таким образом, популяционный иммунитет создает достаточно надежную подушку. Тем не менее, вирус продолжит атаковать больных (другими заболеваниями, – ред.) и людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы уберечься от вируса, необходимо следить за здоровьем и соблюдать меры предохранения.Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация >>"Что касается вакцин, то по существующим данным ими уже давным-давно никто не пользуется. В пользу этого тезиса говорит рост числа заболевших до полутора тысяч человек в неделю", – резюмировал Онищенко, что не является позитивной тенденцией.Есть ли в Крыму "Арктур" и вакцина от Covid-19По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, на сегодняшний день на территории Республики Крыма и города Севастополя штамма коронавируса "Арктур" не выявлено.В Минздраве РК на запрос РИА Новости Крым о наличии вакцин в поликлиниках заверили, что мониторинг остатков вакцины ведется в ежедневном режиме.В четверг 20 апреля в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении первых четырех подтвержденных случаев заражения коронавирусом "Арктур" в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с COVID-19 в Крыму и СевастополеНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина - Онищенко
Эпидемиолог Онищенко: новый штамм Covid-19 "Арктур" и эффективность вакцины против него
17:34 20.04.2023 (обновлено: 18:11 20.04.2023)
Гипертрофированный интерес к новому штамму коронавируса "Арктур" вызван неосторожными заявлениями представителей ученого сообщества. При этом появление очередной разновидности вируса – совершенно естественное явление. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о регистрации подварианта коронавируса XBB 1.16 "Арктур". Уточнялось, что новый штамм может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью, то есть протекает в легкой форме. При этом штамм может спровоцировать подъем заболеваемости уже в конце мая – после начала каникулярно-отпускного периода, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
Появление штамма "Арктур" – нормальное явление
В свою очередь академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил, что мутация коронавируса при столкновении с популяционным иммунитетом – нормальное явление. Процесс циркуляции штаммов Covid-19 в России специалисты отслеживают при помощи молекулярно-цифрового мониторинга. Это исследование позволяет предметно говорить - привозной вирус или "местного происхождения", а также профессионально и адекватно реагировать на появление новых штаммов. Аналогичный мониторинг ведется и в мировом масштабе – страны-участницы исследования передают информацию о выявленных штаммах и вирусах. Собранный объем данных позволяет мониторить и прогнозировать развитие ситуации, пояснил он.
"В частности, на пике пандемии Всемирная организация здравоохранения держала на контроле циркуляцию нескольких сотен штаммов, которые ни по клинике, ни по другим параметрам не отличались, но могли вызвать очередной подъем заболеваемости. С начала пандемии таких подъемов было шесть", – пояснил Онищенко.
В этой связи появление штамма "Арктур", по мнению академика, не должно вызывать столь бурной реакции, как последние дни можно наблюдать в СМИ.
"Гипертрофированный интерес к этому штамму является прямой виной неосторожных заявлений людей, которые должны давать взвешенную и адекватную информацию, – подчеркнул Онищенко и добавил. – Подтип "Арктур" впервые появился около полутора-двух месяцев назад в Индии. Он обеспечил подъем (заболеваемости, - ред.), но уже начался спад. Сценарий аналогичен появлению "омикрона" на северо-востоке США".
Эффективность вакцины против штамма "Арктур"
По словам эпидемиолога, каждый новый штамм уверенней ведет себя против вакцины, так как эволюционирует при встрече с коллективным иммунитетом.
"С каждым новым штаммом эффективность действующих вакцин снижается. Это мы наблюдали и анализировали при всех происходивших ранее подъемах заболеваемости", – отметил Онищенко.
Однако не "нужно падать в обморок и паниковать": в России на 150 млн жителей 21 млн переболевших и 90 млн привитых. Таким образом, популяционный иммунитет создает достаточно надежную подушку. Тем не менее, вирус продолжит атаковать больных (другими заболеваниями, – ред.) и людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы уберечься от вируса, необходимо следить за здоровьем и соблюдать меры предохранения.
"Что касается вакцин, то по существующим данным ими уже давным-давно никто не пользуется. В пользу этого тезиса говорит рост числа заболевших до полутора тысяч человек в неделю", – резюмировал Онищенко, что не является позитивной тенденцией.
Есть ли в Крыму "Арктур" и вакцина от Covid-19
По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, на сегодняшний день на территории Республики Крыма и города Севастополя штамма коронавируса "Арктур" не выявлено.
В Минздраве РК на запрос РИА Новости Крым о наличии вакцин в поликлиниках заверили, что мониторинг остатков вакцины ведется в ежедневном режиме.
"Учитывая уменьшение остатков, было направлено письмо в федеральное министерство о необходимости очередной поставки вакцин против COVID-19. На данный момент в Крым поступило 200 доз препарата "Спутник V", которые будут распределены по поликлиникам Симферополя", – уточнили в республиканском минздраве. И добавили, что информация об очередной поставке вакцин будет размещена на сайте министерства.
В четверг 20 апреля в Роспотребнадзоре сообщили
о выявлении первых четырех подтвержденных случаев заражения коронавирусом "Арктур" в России.
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