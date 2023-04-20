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В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина - Онищенко

В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина - Онищенко - РИА Новости Крым, 20.04.2023

В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина - Онищенко

Гипертрофированный интерес к новому штамму коронавируса "Арктур" вызван неосторожными заявлениями представителей ученого сообщества. При этом появление очередной разновидности вируса – совершенно естественное явление. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

2023-04-20T17:34

2023-04-20T17:34

2023-04-20T18:11

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Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о регистрации подварианта коронавируса XBB 1.16 "Арктур". Уточнялось, что новый штамм может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью, то есть протекает в легкой форме. При этом штамм может спровоцировать подъем заболеваемости уже в конце мая – после начала каникулярно-отпускного периода, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.Появление штамма "Арктур" – нормальное явлениеВ свою очередь академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил, что мутация коронавируса при столкновении с популяционным иммунитетом – нормальное явление. Процесс циркуляции штаммов Covid-19 в России специалисты отслеживают при помощи молекулярно-цифрового мониторинга. Это исследование позволяет предметно говорить - привозной вирус или "местного происхождения", а также профессионально и адекватно реагировать на появление новых штаммов. Аналогичный мониторинг ведется и в мировом масштабе – страны-участницы исследования передают информацию о выявленных штаммах и вирусах. Собранный объем данных позволяет мониторить и прогнозировать развитие ситуации, пояснил он.В этой связи появление штамма "Арктур", по мнению академика, не должно вызывать столь бурной реакции, как последние дни можно наблюдать в СМИ."Гипертрофированный интерес к этому штамму является прямой виной неосторожных заявлений людей, которые должны давать взвешенную и адекватную информацию, – подчеркнул Онищенко и добавил. – Подтип "Арктур" впервые появился около полутора-двух месяцев назад в Индии. Он обеспечил подъем (заболеваемости, - ред.), но уже начался спад. Сценарий аналогичен появлению "омикрона" на северо-востоке США".Эффективность вакцины против штамма "Арктур"По словам эпидемиолога, каждый новый штамм уверенней ведет себя против вакцины, так как эволюционирует при встрече с коллективным иммунитетом.Однако не "нужно падать в обморок и паниковать": в России на 150 млн жителей 21 млн переболевших и 90 млн привитых. Таким образом, популяционный иммунитет создает достаточно надежную подушку. Тем не менее, вирус продолжит атаковать больных (другими заболеваниями, – ред.) и людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы уберечься от вируса, необходимо следить за здоровьем и соблюдать меры предохранения.Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация >>"Что касается вакцин, то по существующим данным ими уже давным-давно никто не пользуется. В пользу этого тезиса говорит рост числа заболевших до полутора тысяч человек в неделю", – резюмировал Онищенко, что не является позитивной тенденцией.Есть ли в Крыму "Арктур" и вакцина от Covid-19По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, на сегодняшний день на территории Республики Крыма и города Севастополя штамма коронавируса "Арктур" не выявлено.В Минздраве РК на запрос РИА Новости Крым о наличии вакцин в поликлиниках заверили, что мониторинг остатков вакцины ведется в ежедневном режиме.В четверг 20 апреля в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении первых четырех подтвержденных случаев заражения коронавирусом "Арктур" в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с COVID-19 в Крыму и СевастополеНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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