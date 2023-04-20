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Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 73 человек.
2023-04-20T11:56
2023-04-20T11:56
2023-04-20T12:00
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COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 809 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 12 человек, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 333 человека, выздоровели – 98 566. Скончался за весь период 2 591 человек.COVID-сводка по РоссииВ России выявлен 7 041 новый случай заражения, умерли за сутки 35 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1064 пациента.Выздоровело за сутки 7 752 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки новых случаев и смерть: ковидная сводка по Крыму и СевастополюВ России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости
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Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 65 новых случаев заражения COVID-19
11:56 20.04.2023 (обновлено: 12:00 20.04.2023)
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 73 человек.
COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 809 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 760 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 57 человек, за весь период – 208 176", - говорится на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
COVID-сводка по Севастополю
В городе заболели еще 12 человек, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было.
"В ковидные стационары города госпитализированы девять человек, выписаны с выздоровлением 11 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 333 человека, выздоровели – 98 566. Скончался за весь период 2 591 человек.
COVID-сводка по России
В России выявлен 7 041 новый случай заражения, умерли за сутки 35 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1064 пациента.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 40 регионах, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 7 752 человека.
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