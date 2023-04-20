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Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе

Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 73 человек.

2023-04-20T11:56

2023-04-20T11:56

2023-04-20T12:00

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COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 809 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 12 человек, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 333 человека, выздоровели – 98 566. Скончался за весь период 2 591 человек.COVID-сводка по РоссииВ России выявлен 7 041 новый случай заражения, умерли за сутки 35 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1064 пациента.Выздоровело за сутки 7 752 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки новых случаев и смерть: ковидная сводка по Крыму и СевастополюВ России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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