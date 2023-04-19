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Десятки новых случаев и смерть: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
Десятки новых случаев и смерть: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Десятки новых случаев и смерть: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 74 человек.
2023-04-19T12:38
2023-04-19T12:38
2023-04-19T12:53
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COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 64 случая новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 756 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 750 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 121 человек, выздоровевших за весь период – 208 119", - говорится на сайте регионального минздрава.Также уточняется, что в регионе реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса.COVID-сводка по СевастополюВ Севастополе за минувшие сутки коронавирус подтвердился у девяти пациентов.По данным сайта стопкоронавирус.рф, в городе за сутки с ковидом госпитализированы два человека, выздоровело 45, один человек умер от последствий болезни.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.COVID-сводка по РоссииВ России за сутки госпитализированы с COVID-19 1 126 человек, это на 9,2% меньше, чем накануне."Выписан в связи с выздоровлением 8 501 человек, на 1,0% больше по сравнению с 18 апреля. Выявлено 6 305 новых случаев COVID-19", - уточнили в оперштабе.Кроме того, сообщается о 38 летальных исходах.По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 334,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.В общей сложности за последние сутки проведено 80 тысяч тестов на коронавирус.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиНовые регионы России дополнительно получат 435 млн на медосмотры детейВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение
https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Десятки новых случаев и смерть: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 73 новых случая COVID-19, умер один человек
12:38 19.04.2023 (обновлено: 12:53 19.04.2023)
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 74 человек.
COVID-сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 64 случая новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 756 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 750 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 121 человек, выздоровевших за весь период – 208 119", - говорится на сайте регионального минздрава.
Также уточняется, что в регионе реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса.
COVID-сводка по Севастополю
В Севастополе за минувшие сутки коронавирус подтвердился у девяти пациентов.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в городе за сутки с ковидом госпитализированы два человека, выздоровело 45, один человек умер от последствий болезни.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
COVID-сводка по России
В России за сутки госпитализированы с COVID-19 1 126 человек, это на 9,2% меньше, чем накануне.
"Выписан в связи с выздоровлением 8 501 человек, на 1,0% больше по сравнению с 18 апреля. Выявлено 6 305 новых случаев COVID-19", - уточнили в оперштабе.
Кроме того, сообщается о 38 летальных исходах.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 334,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
В общей сложности за последние сутки проведено 80 тысяч тестов на коронавирус.
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