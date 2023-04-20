https://crimea.ria.ru/20230420/v-rossii-vyyavleny-chetyre-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom-arktur-1128273990.html

В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"

В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур" - РИА Новости Крым, 20.04.2023

В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"

Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зарегистрированы в России, он может обладать большей заразностью, но отечественные тесты его выявляют... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T09:15

2023-04-20T09:15

2023-04-20T09:27

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штамм коронавируса "арктур"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зарегистрированы в России, он может обладать большей заразностью, но отечественные тесты его выявляют. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.По ее словам, "Арктур" умеет обходить сформировавшийся иммунитет, поэтому возможен всплеск заболеваемости в РФ к концу мая. Однако российские тесты выявляют этот вариант ковида."Мы проверили свои тесты, они все изготовлены таким образом, что они выявляют новый геновариант, абсолютно так же, как и его предшественников", - сказала она.По предварительным данным, новый вариант COVID не отличается высокой патогенностью.Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала рост числа заболевших коронавирусом в Индии, предположительно, он вызван распространением нового штамма XBB.1.16 ("Арктур"). Речь идет о подварианте "Смикрона". В России о выявлении случаев заражения сообщили 18 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки новых случаев и смерть: ковидная сводка по Крыму и СевастополюНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуCOVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевших

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2023

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