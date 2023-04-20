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В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"
В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур" - РИА Новости Крым, 20.04.2023
В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"
Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зарегистрированы в России, он может обладать большей заразностью, но отечественные тесты его выявляют... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T09:15
2023-04-20T09:15
2023-04-20T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зарегистрированы в России, он может обладать большей заразностью, но отечественные тесты его выявляют. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.По ее словам, "Арктур" умеет обходить сформировавшийся иммунитет, поэтому возможен всплеск заболеваемости в РФ к концу мая. Однако российские тесты выявляют этот вариант ковида."Мы проверили свои тесты, они все изготовлены таким образом, что они выявляют новый геновариант, абсолютно так же, как и его предшественников", - сказала она.По предварительным данным, новый вариант COVID не отличается высокой патогенностью.Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала рост числа заболевших коронавирусом в Индии, предположительно, он вызван распространением нового штамма XBB.1.16 ("Арктур"). Речь идет о подварианте "Смикрона". В России о выявлении случаев заражения сообщили 18 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки новых случаев и смерть: ковидная сводка по Крыму и СевастополюНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуCOVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевших
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости, штамм коронавируса "арктур"
В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"
Роспотребнадзор: четыре случая заражения коронавирусом "Арктур" подтверждены в России
09:15 20.04.2023 (обновлено: 09:27 20.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зарегистрированы в России, он может обладать большей заразностью, но отечественные тесты его выявляют. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.
"На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденны случая в РФ… Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен", - сказала Попова журналистам в ходе визита в Саратов.
По ее словам, "Арктур" умеет обходить сформировавшийся иммунитет, поэтому возможен всплеск заболеваемости в РФ к концу мая. Однако российские тесты выявляют этот вариант ковида.
"Мы проверили свои тесты, они все изготовлены таким образом, что они выявляют новый геновариант, абсолютно так же, как и его предшественников", - сказала она.
По предварительным данным, новый вариант COVID не отличается высокой патогенностью.
"То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется", - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала рост числа заболевших коронавирусом в Индии, предположительно, он вызван распространением нового штамма XBB.1.16 ("Арктур"). Речь идет о подварианте "Смикрона". В России о выявлении случаев заражения сообщили 18 апреля.
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