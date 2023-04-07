https://crimea.ria.ru/20230407/covid-rastet-v-krymu-i-sevastopole-vyroslo-chislo-zabolevshikh-1128035409.html

COVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевших

COVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 07.04.2023

COVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевших

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 111 пациентов.

2023-04-07T13:13

2023-04-07T13:13

2023-04-07T13:39

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COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 78 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 993 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-19 в СевастополеВ городе выявлено 54 новых случая заболевания COVID-19, летальных исходов также не было.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 964 человек, выздоровели – 98 095. Скончались за весь период 2 583 человека.Ситуация с COVID-19 в регионах РоссииВ регионах страны за минувший день заболели 8 915 человек. Умерли 38 пациентов с подтвержденным диагнозом. В медучреждения госпитализированы 1167 заболевших.Выздоровели за сутки 10 685 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и СевастополеКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиКрымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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