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COVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевших
COVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 07.04.2023
COVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевших
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 111 пациентов.
2023-04-07T13:13
2023-04-07T13:13
2023-04-07T13:39
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COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 78 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 993 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-19 в СевастополеВ городе выявлено 54 новых случая заболевания COVID-19, летальных исходов также не было.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 964 человек, выздоровели – 98 095. Скончались за весь период 2 583 человека.Ситуация с COVID-19 в регионах РоссииВ регионах страны за минувший день заболели 8 915 человек. Умерли 38 пациентов с подтвержденным диагнозом. В медучреждения госпитализированы 1167 заболевших.Выздоровели за сутки 10 685 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и СевастополеКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиКрымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни
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COVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевших
Заболевших все больше: сводка по COVID в Крыму и Севастополе
13:13 07.04.2023 (обновлено: 13:39 07.04.2023)
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 111 пациентов.
На территории Республики Крым зарегистрировано 78 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 993 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 23 пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 559 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, за весь период – 207 296", - говорится в сообщении на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
В городе выявлено 54 новых случая заболевания COVID-19, летальных исходов также не было.
"В ковидные стационары города госпитализированы восемь человек, выписаны с выздоровлением 45 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 964 человек, выздоровели – 98 095. Скончались за весь период 2 583 человека.
Ситуация с COVID-19 в регионах России
В регионах страны за минувший день заболели 8 915 человек. Умерли 38 пациентов с подтвержденным диагнозом. В медучреждения госпитализированы 1167 заболевших.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.
Выздоровели за сутки 10 685 человек.
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