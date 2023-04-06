Рейтинг@Mail.ru
Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230406/bolee-sotni-zabolevshikh-svodka-po-covid-v-krymu-i-sevastopole-1128012467.html
Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе
Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91 пациента.
2023-04-06T11:57
2023-04-06T11:57
крым
севастополь
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
общество
минздрав крыма
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122224590_0:23:1620:934_1920x0_80_0_0_e8213baf4c654df06f9afd52058d01fc.jpg
Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано еще 80 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 915 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 17 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 536 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, за весь период – 207 262", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 428.Сводка по СевастополюВ городе выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19, летальных исходов также не зарегистрировано."В ковидные стационары города госпитализированы три человека, выписаны с выздоровлением 50 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 910 человек, выздоровели – 98 050. Скончались за весь период 2 583 человека.Сводка по РоссииВ стране выявлен 9 371 новый случай заражения коронавирусом, умерли еще 39 человек. Госпитализировано в стационары 1 155 человек, что меньше показателя прошлого дня на 10%."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение произошло в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах России", - рассказали в оперштабе.Выздоровело за сутки 10 879 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиКрымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизниПочти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
https://crimea.ria.ru/20230404/chto-s-orvi-v-krymu-i-sevastopole--dannye-rospotrebnadzora-1127949682.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122224590_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f6277e706d955042ca5a31663d308070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество, минздрав крыма, роспотребнадзор, новости крыма, россия
Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 111 новых случаев COVID-19

11:57 06.04.2023
 
© КоллажКоронавирус
Коронавирус
© Коллаж
Читать в
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91 пациента.
Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе на 6 апреля

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано еще 80 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 915 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 17 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 536 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, за весь период – 207 262", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 428.
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
4 апреля, 07:28
Что с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора

Сводка по Севастополю

В городе выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19, летальных исходов также не зарегистрировано.
"В ковидные стационары города госпитализированы три человека, выписаны с выздоровлением 50 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 910 человек, выздоровели – 98 050. Скончались за весь период 2 583 человека.

Сводка по России

В стране выявлен 9 371 новый случай заражения коронавирусом, умерли еще 39 человек. Госпитализировано в стационары 1 155 человек, что меньше показателя прошлого дня на 10%.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение произошло в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах России", - рассказали в оперштабе.
Выздоровело за сутки 10 879 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости
Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни
Почти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуКоронавирусРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеОбществоМинздрав КрымаРоспотребнадзорНовости КрымаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ
13:04Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии
12:46Гибель полицейских в Ингушетии – в МВД рассказали о сотрудниках
12:28Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма
12:24Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
12:19ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении
11:57Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе
11:43Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн
11:34Кто стал новым президентом Черногории
11:25"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей
11:06МИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге
10:58Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске
10:42Керченская переправа 6 апреля: работа паромов и погода в проливе
10:18Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ
10:13В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО
09:55В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы
09:35В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
09:30Новое землетрясение на Курилах – что известно
08:47Год без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики
08:24Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости
Лента новостейМолния