https://crimea.ria.ru/20230406/bolee-sotni-zabolevshikh-svodka-po-covid-v-krymu-i-sevastopole-1128012467.html

Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе

Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Более сотни заболевших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91 пациента.

2023-04-06T11:57

2023-04-06T11:57

2023-04-06T11:57

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здоровье

общество

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Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано еще 80 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 915 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 17 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 536 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, за весь период – 207 262", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 428.Сводка по СевастополюВ городе выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19, летальных исходов также не зарегистрировано."В ковидные стационары города госпитализированы три человека, выписаны с выздоровлением 50 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 910 человек, выздоровели – 98 050. Скончались за весь период 2 583 человека.Сводка по РоссииВ стране выявлен 9 371 новый случай заражения коронавирусом, умерли еще 39 человек. Госпитализировано в стационары 1 155 человек, что меньше показателя прошлого дня на 10%."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение произошло в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах России", - рассказали в оперштабе.Выздоровело за сутки 10 879 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиКрымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизниПочти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

https://crimea.ria.ru/20230404/chto-s-orvi-v-krymu-i-sevastopole--dannye-rospotrebnadzora-1127949682.html

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