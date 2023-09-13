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Более 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделю - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Более 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделю
Более 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделю - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Более 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделю
Число вакцинированных от гриппа в Крыму превысило 50 тысяч человек. Об этом РИА новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава РК. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T22:33
2023-09-13T22:33
здоровье
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грипп
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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крым
вакцинация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Число вакцинированных от гриппа в Крыму превысило 50 тысяч человек. Об этом РИА новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава РК.Пройти иммунизацию в Крыму можно в поликлинике по месту жительства. Для организованной вакцинации коллективов предприятий на рабочих местах руководителям организаций необходимо обращаться в администрацию ближайшей поликлиники для предварительной договоренности о дате выезда мобильной бригады медицинских работников.Кроме стационарных прививочных пунктов, расположенных в медицинских организациях, начали работать мобильные. Один из пунктов расположен на втором этаже ТРК "Меганом" в Симферополе. Время работы с 10 до 18 часов. Еще один - в Евпатории по проспекту Победы, 53 (ориентир – магазин "Универсам"). Поставить прививку здесь можно с 14 до 19 часов в будние дни, в субботу с 8 до 13 часов.Ранее министр здравоохранения РК Константин Скорупский сообщал РИА Новости Крым, что вакцинация позволяет существенно снизить риски тяжелого протекания болезни и исключить осложнения для сердечно-сосудистой системы и других органов.1 сентября в России стартовала профилактическая кампания вакцинации против гриппа. В Крым уже поступили вакцины "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп", также ожидается завоз "Гриппол Плюс", отметил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом годуБолее миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом годуCOVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости
https://crimea.ria.ru/20230906/bolee-35-tysyach-krymchan-privilis-ot-grippa-v-pervye-dni-vaktsinatsii-1131211704.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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здоровье, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, минздрав крыма, новости крыма, крым, вакцинация
Более 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделю

Минздрав Крыма назвал данные по вакцинации от гриппа за первую неделю

22:33 13.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Число вакцинированных от гриппа в Крыму превысило 50 тысяч человек. Об этом РИА новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
"За первую неделю прививочной кампании – с 1 по 7 сентября 2023 года – в Республике Крым вакцинировано против гриппа 50 498 человек, из них 7 591 детей", – сообщили в ведомстве.
Пройти иммунизацию в Крыму можно в поликлинике по месту жительства. Для организованной вакцинации коллективов предприятий на рабочих местах руководителям организаций необходимо обращаться в администрацию ближайшей поликлиники для предварительной договоренности о дате выезда мобильной бригады медицинских работников.
Кроме стационарных прививочных пунктов, расположенных в медицинских организациях, начали работать мобильные. Один из пунктов расположен на втором этаже ТРК "Меганом" в Симферополе. Время работы с 10 до 18 часов. Еще один - в Евпатории по проспекту Победы, 53 (ориентир – магазин "Универсам"). Поставить прививку здесь можно с 14 до 19 часов в будние дни, в субботу с 8 до 13 часов.
Ранее министр здравоохранения РК Константин Скорупский сообщал РИА Новости Крым, что вакцинация позволяет существенно снизить риски тяжелого протекания болезни и исключить осложнения для сердечно-сосудистой системы и других органов.
1 сентября в России стартовала профилактическая кампания вакцинации против гриппа. В Крым уже поступили вакцины "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп", также ожидается завоз "Гриппол Плюс", отметил министр.
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