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Более 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделю
Более 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделю - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Более 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделю
Число вакцинированных от гриппа в Крыму превысило 50 тысяч человек. Об этом РИА новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава РК. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T22:33
2023-09-13T22:33
2023-09-13T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Число вакцинированных от гриппа в Крыму превысило 50 тысяч человек. Об этом РИА новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава РК.Пройти иммунизацию в Крыму можно в поликлинике по месту жительства. Для организованной вакцинации коллективов предприятий на рабочих местах руководителям организаций необходимо обращаться в администрацию ближайшей поликлиники для предварительной договоренности о дате выезда мобильной бригады медицинских работников.Кроме стационарных прививочных пунктов, расположенных в медицинских организациях, начали работать мобильные. Один из пунктов расположен на втором этаже ТРК "Меганом" в Симферополе. Время работы с 10 до 18 часов. Еще один - в Евпатории по проспекту Победы, 53 (ориентир – магазин "Универсам"). Поставить прививку здесь можно с 14 до 19 часов в будние дни, в субботу с 8 до 13 часов.Ранее министр здравоохранения РК Константин Скорупский сообщал РИА Новости Крым, что вакцинация позволяет существенно снизить риски тяжелого протекания болезни и исключить осложнения для сердечно-сосудистой системы и других органов.1 сентября в России стартовала профилактическая кампания вакцинации против гриппа. В Крым уже поступили вакцины "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп", также ожидается завоз "Гриппол Плюс", отметил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом годуБолее миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом годуCOVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости
https://crimea.ria.ru/20230906/bolee-35-tysyach-krymchan-privilis-ot-grippa-v-pervye-dni-vaktsinatsii-1131211704.html
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Элеонора Павловская
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
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здоровье, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, минздрав крыма, новости крыма, крым, вакцинация
Более 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделю
Минздрав Крыма назвал данные по вакцинации от гриппа за первую неделю