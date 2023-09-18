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Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"
Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола" - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"
Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T14:49
2023-09-18T14:49
2023-09-18T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.Вместе с тем в ведомстве отметили, что первые лабораторные исследования, проведенные в Китае и Швеции, говорят о том, что этот вариант, возможно, не настолько умеет обходить иммунную защиту, как это было заявлено ранее некоторыми учеными. Кроме того, на данный момент он не рассматривается специалистами как "второе пришествие Омикрона".Подъем заболеваемости COVID-19 в РоссииОперштаб по борьбе с распространением COVID–19 ранее зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом в 65 регионах России, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране. Также за неделю увеличилось и число госпитализаций – в 52 российских субъектах.Подъем заболеваемости ковидом фиксируется в последние недели и на территории Крыма. По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской, темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемостиЗаболевших COVID–19 стало больше в 65 субъектах страныКоллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, в мире, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в россии, новости
Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"
Роспотребнадзор: новый вариант COVID-19 "Пирола" заразнее "Омикрона"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.
"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что первые лабораторные исследования, проведенные в Китае и Швеции, говорят о том, что этот вариант, возможно, не настолько умеет обходить иммунную защиту, как это было заявлено ранее некоторыми учеными. Кроме того, на данный момент он не рассматривается специалистами как "второе пришествие Омикрона".
Подъем заболеваемости COVID-19 в России
Оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 ранее зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом в 65 регионах России, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране. Также за неделю увеличилось и число госпитализаций – в 52 российских субъектах.
Подъем заболеваемости ковидом фиксируется в последние недели и на территории Крыма
. По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской, темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.
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