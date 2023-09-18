https://crimea.ria.ru/20230918/miru-grozit-novyy-megazaraznyy-shtamm-covid-19--pirola-1131492827.html

Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"

Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола" - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"

Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T14:49

2023-09-18T14:49

2023-09-18T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.Вместе с тем в ведомстве отметили, что первые лабораторные исследования, проведенные в Китае и Швеции, говорят о том, что этот вариант, возможно, не настолько умеет обходить иммунную защиту, как это было заявлено ранее некоторыми учеными. Кроме того, на данный момент он не рассматривается специалистами как "второе пришествие Омикрона".Подъем заболеваемости COVID-19 в РоссииОперштаб по борьбе с распространением COVID–19 ранее зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом в 65 регионах России, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране. Также за неделю увеличилось и число госпитализаций – в 52 российских субъектах.Подъем заболеваемости ковидом фиксируется в последние недели и на территории Крыма. По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской, темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемостиЗаболевших COVID–19 стало больше в 65 субъектах страныКоллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, в мире, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в россии, новости