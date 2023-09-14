https://crimea.ria.ru/20230914/kogda-v-krymu-zhdut-pik-podema-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-1131374766.html

Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму прогнозируют к концу года. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T08:43

2023-09-14T08:43

2023-09-14T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму прогнозируют к концу года. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.Прививочная компания против гриппа стартовала в Крыму 1 сентября. В этом году планируется привить около миллиона крымчан или порядка 60% взрослого и детского населения. Это более 280 тысяч детей и более 810 тысяч взрослых. По данным республиканского минздрава, в поликлиниках можно привиться по так называемому "зеленому коридору". Непосредственно перед вакцинацией человека осматривает терапевт, измеряет температуру тела, изучает медкарту на предмет противопоказаний. Граждане, у которых по каким-либо причинам отсутствует полис медицинского страхования, также могут пройти вакцинацию от гриппа в любой поликлинике на общих основаниях.Глава регионального Роспотребнадзора ранее сообщила о подъеме заболеваемости COVID–19 на территории Крыма, который фиксируется на протяжении последних двух недель. Еженедельный темп прироста составляет +22%. При этом эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая. В большинстве случаев люди переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемостиОпасности межсезонья: чем болеют дети и как этого избежатьРоспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230913/bolee-50-tysyach-chelovek-v-krymu-privilis-ot-grippa-za-nedelyu-1131377998.html

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2023

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

здравоохранение в крыму и севастополе, наталья пеньковская, роспотребнадзор, новости крыма, здоровье, общество, орви, грипп