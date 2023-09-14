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Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму прогнозируют к концу года. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T08:43
2023-09-14T08:43
эксклюзивы риа новости крым
здравоохранение в крыму и севастополе
наталья пеньковская
роспотребнадзор
новости крыма
здоровье
общество
орви
грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму прогнозируют к концу года. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.Прививочная компания против гриппа стартовала в Крыму 1 сентября. В этом году планируется привить около миллиона крымчан или порядка 60% взрослого и детского населения. Это более 280 тысяч детей и более 810 тысяч взрослых. По данным республиканского минздрава, в поликлиниках можно привиться по так называемому "зеленому коридору". Непосредственно перед вакцинацией человека осматривает терапевт, измеряет температуру тела, изучает медкарту на предмет противопоказаний. Граждане, у которых по каким-либо причинам отсутствует полис медицинского страхования, также могут пройти вакцинацию от гриппа в любой поликлинике на общих основаниях.Глава регионального Роспотребнадзора ранее сообщила о подъеме заболеваемости COVID–19 на территории Крыма, который фиксируется на протяжении последних двух недель. Еженедельный темп прироста составляет +22%. При этом эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая. В большинстве случаев люди переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемостиОпасности межсезонья: чем болеют дети и как этого избежатьРоспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230913/bolee-50-tysyach-chelovek-v-krymu-privilis-ot-grippa-za-nedelyu-1131377998.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
здравоохранение в крыму и севастополе, наталья пеньковская, роспотребнадзор, новости крыма, здоровье, общество, орви, грипп
Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в Крыму пик заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируют к концу года

08:43 14.09.2023
 
© Фото: pexels.comПростуда
Простуда
© Фото: pexels.com
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму прогнозируют к концу года. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
"По прогнозу, которым сегодня располагает Межрегиональное управление, пик заболеваемости ожидается в конце этого года - начале следующего. Исходя из многолетней динамики, как правило, пик заболеваемости у нас приходится на конец января и начало февраля. Но более детально можно будет говорить об этом, когда эпидпроцесс запустится на территории Российской Федерации", - отметила Пеньковская.
Прививочная компания против гриппа стартовала в Крыму 1 сентября. В этом году планируется привить около миллиона крымчан или порядка 60% взрослого и детского населения. Это более 280 тысяч детей и более 810 тысяч взрослых. По данным республиканского минздрава, в поликлиниках можно привиться по так называемому "зеленому коридору". Непосредственно перед вакцинацией человека осматривает терапевт, измеряет температуру тела, изучает медкарту на предмет противопоказаний.
Граждане, у которых по каким-либо причинам отсутствует полис медицинского страхования, также могут пройти вакцинацию от гриппа в любой поликлинике на общих основаниях.
Глава регионального Роспотребнадзора ранее сообщила о подъеме заболеваемости COVID–19 на территории Крыма, который фиксируется на протяжении последних двух недель. Еженедельный темп прироста составляет +22%. При этом эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая. В большинстве случаев люди переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме.
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