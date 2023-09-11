https://crimea.ria.ru/20230911/opasnosti-mezhsezonya-chem-boleyut-deti-i-kak-etogo-izbezhat-1131273900.html
Опасности межсезонья: чем болеют дети и как этого избежать
Опасности межсезонья: чем болеют дети и как этого избежать - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Опасности межсезонья: чем болеют дети и как этого избежать
С окончанием лета начался сезон простудных заболеваний. Чем в межсезонье могут заболеть дети и как этого избежать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T08:01
2023-09-11T08:01
2023-09-11T09:31
здоровье
радио "спутник в крыму"
общество
дети
здравоохранение в крыму и севастополе
совет эксперта
мнения
вакцинация
наталья лагунова
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Завкафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медакадемии имени Георгиевского КФУ им. Вернадского Наталья Лагунова
Завкафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медакадемии имени Георгиевского КФУ им. Вернадского Наталья Лагунова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. С окончанием лета начался сезон простудных заболеваний. Чем в межсезонье могут заболеть дети и как этого избежать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медакадемии имени Георгиевского КФУ им. Вернадского Наталья Лагунова.Болезни бархатного сезонаПо словам эксперта, в бархатный сезон чаще всего встречаются кишечные инфекции, которыми можно заразиться и в море, и в аквапарках. Дети могут заболеть и энтеровирусной, ротавирусной инфекцией. Это связано с тем, что при повышении температуры более 24 градусов в море начинается всплеск размножения микроорганизмов.Что касается аквапарков, то Наталья Лагунова предостерегает от других опасностей в них: паров хлора и грибковой инфекции. Реже, по ее словам, в межсезонье у детей встречается пневмония. По словам эксперта, болезнь бывает больничной и внебольничной. Внебольничные вызываются различными микроорганизмами. В первую очередь, это пневмококк или стрептококк."Это воздушно-капельная инфекция. Но организм при этом должен быть ослаблен. Либо перед этим была какая-то вирусная инфекция, и идет осложнение: присоединение пневмонии, либо произошло переохлаждение организма. Сейчас температура воды падает - главное не перекупаться", - объясняет она.Пневмония, в отличие от простуды, представляет собой инфекцию нижних отделов дыхательных путей. При ней температура тела повышается до 38-39 градусов, появляется глубокий кашель, который может сначала быть "сухим", а в дальнейшем перейти во "влажный". Доктор при осмотре слышит мелкопузырчатые хрипы в легких.Еще одно возможное заболевание - бронхиты. Лагунова подчеркивает, что в этом случае хрипы либо свистящие, которые могут быть слышны даже на расстоянии, либо крупнопузырчатые.Одна из самых распространенных болезней осенью, по словам специалиста, это простуда. Такие инфекции, как корь, краснуха, ветряная оспа, менингококковая инфекция в Крыму редки – пандемии нет.Профилактика заболеванийКак предотвратить развитие болезней у детей? Важно, по словам эксперта, чтобы ребенок не перекупался в море. И прежде, чем снова пойдет плавать, хорошо согрелся на берегу.По утрам воздух становится прохладней, поэтому Лагунова советует обязательно давать детям с собой кофты. Также важно не водить больного ребенка в детский сад и не отпускать в школу.Для повышения иммунитета, по словам специалиста, нужно мыть руки, приходя с улицы, а также перед едой. Важны закаливание детей, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, дозирование учебной нагрузки.Еще один важный момент в профилактике заболеваний, по мнению Натальи Лагуновой, - вакцинация.Наталья Лагунова предупреждает, что грипп – тяжелое заболевание. Осложнения могут быть и со стороны сердечно-сосудистой системы, и со стороны легких."От пневмонии тоже есть специфическая профилактика. Разработана отечественная вакцина против пневмококковой инфекции. Прививать можно с двух месяцев. Действует она длительно. Каждый год прививаться не нужно. Пока эта прививка не внесена в обязательный календарь. Но родители должны знать, что она существует", - заключила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинацииРоспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в СевастополеИнфекционист назвал главную опасность "горячего" моря
https://crimea.ria.ru/20230907/v-sevastopole-nachali-rabotu-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-ot-grippa-1131208503.html
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здоровье, общество, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, совет эксперта, мнения, вакцинация, наталья лагунова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым.
С окончанием лета начался сезон простудных заболеваний. Чем в межсезонье могут заболеть дети и как этого избежать, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медакадемии имени Георгиевского КФУ им. Вернадского Наталья Лагунова.
Болезни бархатного сезона
По словам эксперта, в бархатный сезон чаще всего встречаются кишечные инфекции, которыми можно заразиться и в море, и в аквапарках. Дети могут заболеть и энтеровирусной, ротавирусной инфекцией. Это связано с тем, что при повышении температуры более 24 градусов в море начинается всплеск размножения микроорганизмов.
Что касается аквапарков, то Наталья Лагунова предостерегает от других опасностей в них: паров хлора и грибковой инфекции. Реже, по ее словам, в межсезонье у детей встречается пневмония. По словам эксперта, болезнь бывает больничной и внебольничной. Внебольничные вызываются различными микроорганизмами. В первую очередь, это пневмококк или стрептококк.
"Это воздушно-капельная инфекция. Но организм при этом должен быть ослаблен. Либо перед этим была какая-то вирусная инфекция, и идет осложнение: присоединение пневмонии, либо произошло переохлаждение организма. Сейчас температура воды падает - главное не перекупаться", - объясняет она.
Пневмония, в отличие от простуды, представляет собой инфекцию нижних отделов дыхательных путей. При ней температура тела повышается до 38-39 градусов, появляется глубокий кашель, который может сначала быть "сухим", а в дальнейшем перейти во "влажный". Доктор при осмотре слышит мелкопузырчатые хрипы в легких.
Еще одно возможное заболевание - бронхиты. Лагунова подчеркивает, что в этом случае хрипы либо свистящие, которые могут быть слышны даже на расстоянии, либо крупнопузырчатые.
Одна из самых распространенных болезней осенью, по словам специалиста, это простуда. Такие инфекции, как корь, краснуха, ветряная оспа, менингококковая инфекция в Крыму редки – пандемии нет.
"При любом заболевании обязателен осмотр врача. Он решает, госпитализировать или нет. Пневмонию можно лечить дома, если ребенок старше трех лет. Родители смогут ему обеспечить терапию, назначенную доктором. Дети раннего возраста лечатся в стационаре. Самое главное не запускать болезнь, которая началась", - говорит Лагунова.
Профилактика заболеваний
Как предотвратить развитие болезней у детей? Важно, по словам эксперта, чтобы ребенок не перекупался в море. И прежде, чем снова пойдет плавать, хорошо согрелся на берегу.
По утрам воздух становится прохладней, поэтому Лагунова советует обязательно давать детям с собой кофты. Также важно не водить больного ребенка в детский сад и не отпускать в школу.
Для повышения иммунитета, по словам специалиста, нужно мыть руки, приходя с улицы, а также перед едой. Важны закаливание детей, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, дозирование учебной нагрузки.
Еще один важный момент в профилактике заболеваний, по мнению Натальи Лагуновой, - вакцинация.
"Профилактика от гриппа – это вакцинация. Крым получил вакцину. Могут прививаться школьники: по желанию родителей, по состоянию здоровья. Прививать нужно здорового ребенка. Если он чем-то переболел, то лучше неделю-две подождать", - советует эксперт.
Наталья Лагунова предупреждает, что грипп – тяжелое заболевание. Осложнения могут быть и со стороны сердечно-сосудистой системы, и со стороны легких.
"От пневмонии тоже есть специфическая профилактика. Разработана отечественная вакцина против пневмококковой инфекции. Прививать можно с двух месяцев. Действует она длительно. Каждый год прививаться не нужно. Пока эта прививка не внесена в обязательный календарь. Но родители должны знать, что она существует", - заключила эксперт.
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