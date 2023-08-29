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Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в Севастополе

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в Севастополе

Рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом, характерен для летне-осеннего периода в Севастополе. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T17:26

2023-08-29T17:26

2023-08-29T17:26

роспотребнадзор

севастополь

менингит

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом, характерен для летне-осеннего периода в Севастополе. Об этом журналистам заявила завэпидотделом, врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Литвинюк.По ее словам, энтеровирусная инфекция, в том числе так называемый серозный менингит энтеровирусной этиологии, "традиционны" для Севастополя и регистрируются "каждый год в летне-осенний период".Она отметила, что энтеровирусная инфекция представлена более чем 60 видами, и клинические проявления заболевания бывают "достаточно сильные, особенно при менингите".Литвинюк отметила, что в Севастополе существует 26 эпидимически значимых точек, где производится отбор на пробы воды: сточной, водопроводной и морской. Контроль ведется постоянно, и если какие-то нарушения по микробиологическим показателям обнаруживаются, распоряжением начальника Роспотребнадзора источник заражения закрывается "до лучших лабораторных проб", сказала специалист. Сейчас в городе закрыты три пляжа: Ушакова балка, а также Мраморный и Городской в Балаклаве.Главный врач инфекционной больницы Инга Матяж уточняет: подъем заболеваемости серозным менингитом в это время характерен не только для Севастополя, а для всей страны и даже "для всего земного шара".При этом на фоне пандемии COVID-19 энтеровирусную инфекцию в Севастополе не регистрировали: в 2020-м не было ни одного случая, в 2021-м всего один, "и как раз серозный менингит". В доковидный период, в 2018 и 2019 годах, фиксировался подъем: 106 случаев и 127 случаев соответственно, и все преимущественно менингит, сказала Матяж. Сейчас ситуация похожая.По ее словам, для серозного менингита, вызванного вирусом, а не бактериями менингококка, характерна субфебрильная температура 37,3 – 37,5 и головная боль, которая не купируется анальгетиками.Чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией, внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга рекомендует в первую очередь "избегать купания в открытых водоемах, где температура выше 25 градусов".Накануне в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя, комментируя тему роста зарегистрированных случаев заболевания энтеровирусным менингитом в регионе, замгубернатора Александр Кулагин заявил, что это связано с улучшением диагностики. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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