https://crimea.ria.ru/20220729/kakie-infektsii-mogut-podsteregat-v-akvaparkakh-i-basseynakh-1123980838.html
Какие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах
Какие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Какие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах
Купание в общественных бассейнах и аквапарках несет риск заражения конъюнктивитом, грибковыми заболеваниями, энтеровирусами и даже гепатитом А. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T07:03
2022-07-29T07:03
2022-07-29T07:03
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Купание в общественных бассейнах и аквапарках несет риск заражения конъюнктивитом, грибковыми заболеваниями, энтеровирусами и даже гепатитом А. Такое мнение в комментарии "Известиям" выразила эксперт одной из российских медицинских лабораторий Анна Сафонова.По ее словам, вода, дно и прилегающая к бассейну территория должны регулярно очищаться, только в этом случае она будет соответствовать санитарным нормам, а риск заражения инфекциями будет минимальным. Но эти правила соблюдаются не везде, и в аквапарках и открытых бассейнах, как правило, медики не осматривают людей и никаких справок никто не требует. Таким образом, рядом со здоровыми посетителями могут оказаться люди с различными недугами, в том числе, кожными заболеваниями.Поэтому все вещи, которые вы берете в бассейн или аквапарк, должны быть строго индивидуальными: личные полотенца, тапочки и прочие атрибуты. Также эксперт советует накрывать шезлонг своими полотенцами, чтобы минимизировать риск заражения от предыдущего посетителя.При купании в аквапарках и бассейнах нельзя глотать воду, а если это вдруг случилось — как можно быстрее промыть рот чистой питьевой водой, а затем выпить активированный уголь или другой адсорбент. Промывать желудок при этом не нужно.Сафонова предупреждает, что даже очищенная вода в бассейнах может вызвать аллергическую реакцию, например конъюнктивит. Это объясняется тем, что в воде глаз становятся уязвимыми для бактерий. После купания обязательно стоит принять душ — с мылом или антибактериальным гелем."Риск заражения при купании в бассейнах и аквапарках слишком велик, когда у вас на теле есть ранки или ссадины. Некоторые виды микробов, имеющие высокую устойчивость к антибиотикам, могут проникать в организм через поврежденные участки кожи, ногтей и слизистых", — пояснила она.И добавила, что если вы недавно переболели, то в бассейны ходить также не стоит, поскольку иммунитет еще ослаблен и риск инфицирования возрастает.
https://crimea.ria.ru/20210927/shestero-detey-popali-v-bolnitsu-posle-otravleniya-khlorom-v-basseyne-1120988095.html
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здоровье, совет эксперта
Какие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах
Эксперт Сафонова заявила о риске заразиться гепатитом А в бассейнах и аквапарках
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым.
Купание в общественных бассейнах и аквапарках несет риск заражения конъюнктивитом, грибковыми заболеваниями, энтеровирусами и даже гепатитом А. Такое мнение в комментарии "Известиям"
выразила эксперт одной из российских медицинских лабораторий Анна Сафонова.
По ее словам, вода, дно и прилегающая к бассейну территория должны регулярно очищаться, только в этом случае она будет соответствовать санитарным нормам, а риск заражения инфекциями будет минимальным. Но эти правила соблюдаются не везде, и в аквапарках и открытых бассейнах, как правило, медики не осматривают людей и никаких справок никто не требует. Таким образом, рядом со здоровыми посетителями могут оказаться люди с различными недугами, в том числе, кожными заболеваниями.
"Помимо грибковых заболеваний, есть риск заразиться энтеровирусами, сальмонеллезом, конъюнктивитом, дизентерией, гепатитом А, синегнойной палочкой или микстинфекцией, а также гельминтами, легионеллой и простейшими. Причем, источником заражения может стать не только больной человек, но и все предметы, которых он касался: шезлонги, поручни, кафель, напольные покрытия, полотенца, обувь, резиновые матрасы и круги, обувь", — рассказала Сафонова.
Поэтому все вещи, которые вы берете в бассейн или аквапарк, должны быть строго индивидуальными: личные полотенца, тапочки и прочие атрибуты. Также эксперт советует накрывать шезлонг своими полотенцами, чтобы минимизировать риск заражения от предыдущего посетителя.
При купании в аквапарках и бассейнах нельзя глотать воду, а если это вдруг случилось — как можно быстрее промыть рот чистой питьевой водой, а затем выпить активированный уголь или другой адсорбент. Промывать желудок при этом не нужно.
Сафонова предупреждает, что даже очищенная вода в бассейнах может вызвать аллергическую реакцию, например конъюнктивит. Это объясняется тем, что в воде глаз становятся уязвимыми для бактерий. После купания обязательно стоит принять душ — с мылом или антибактериальным гелем.
"Риск заражения при купании в бассейнах и аквапарках слишком велик, когда у вас на теле есть ранки или ссадины. Некоторые виды микробов, имеющие высокую устойчивость к антибиотикам, могут проникать в организм через поврежденные участки кожи, ногтей и слизистых", — пояснила она.
И добавила, что если вы недавно переболели, то в бассейны ходить также не стоит, поскольку иммунитет еще ослаблен и риск инфицирования возрастает.