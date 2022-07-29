https://crimea.ria.ru/20220729/kakie-infektsii-mogut-podsteregat-v-akvaparkakh-i-basseynakh-1123980838.html

Какие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах

Какие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Какие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах

Купание в общественных бассейнах и аквапарках несет риск заражения конъюнктивитом, грибковыми заболеваниями, энтеровирусами и даже гепатитом А. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T07:03

2022-07-29T07:03

2022-07-29T07:03

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Купание в общественных бассейнах и аквапарках несет риск заражения конъюнктивитом, грибковыми заболеваниями, энтеровирусами и даже гепатитом А. Такое мнение в комментарии "Известиям" выразила эксперт одной из российских медицинских лабораторий Анна Сафонова.По ее словам, вода, дно и прилегающая к бассейну территория должны регулярно очищаться, только в этом случае она будет соответствовать санитарным нормам, а риск заражения инфекциями будет минимальным. Но эти правила соблюдаются не везде, и в аквапарках и открытых бассейнах, как правило, медики не осматривают людей и никаких справок никто не требует. Таким образом, рядом со здоровыми посетителями могут оказаться люди с различными недугами, в том числе, кожными заболеваниями.Поэтому все вещи, которые вы берете в бассейн или аквапарк, должны быть строго индивидуальными: личные полотенца, тапочки и прочие атрибуты. Также эксперт советует накрывать шезлонг своими полотенцами, чтобы минимизировать риск заражения от предыдущего посетителя.При купании в аквапарках и бассейнах нельзя глотать воду, а если это вдруг случилось — как можно быстрее промыть рот чистой питьевой водой, а затем выпить активированный уголь или другой адсорбент. Промывать желудок при этом не нужно.Сафонова предупреждает, что даже очищенная вода в бассейнах может вызвать аллергическую реакцию, например конъюнктивит. Это объясняется тем, что в воде глаз становятся уязвимыми для бактерий. После купания обязательно стоит принять душ — с мылом или антибактериальным гелем."Риск заражения при купании в бассейнах и аквапарках слишком велик, когда у вас на теле есть ранки или ссадины. Некоторые виды микробов, имеющие высокую устойчивость к антибиотикам, могут проникать в организм через поврежденные участки кожи, ногтей и слизистых", — пояснила она.И добавила, что если вы недавно переболели, то в бассейны ходить также не стоит, поскольку иммунитет еще ослаблен и риск инфицирования возрастает.

https://crimea.ria.ru/20210927/shestero-detey-popali-v-bolnitsu-posle-otravleniya-khlorom-v-basseyne-1120988095.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта