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План по иммунизации: сколько человек привились от гриппа в Крыму - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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План по иммунизации: сколько человек привились от гриппа в Крыму
План по иммунизации: сколько человек привились от гриппа в Крыму - РИА Новости Крым, 06.10.2023
План по иммунизации: сколько человек привились от гриппа в Крыму
В Крыму прививки от гриппа получили более полумиллиона человек, из низ более 130 тысяч - дети. Такую статистику привел министр здравоохранения республики... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T10:54
2023-10-06T10:54
иммунитет
национальный календарь прививок для взрослых
константин скорупский
минздрав крыма
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму прививки от гриппа получили более полумиллиона человек, из низ более 130 тысяч - дети. Такую статистику привел министр здравоохранения республики Константин Скорупский, сообщает пресс-служба регионального минздрава.В минздраве напомнили, что для создания коллективного иммунитета запланировано вакцинировать 1 092 000 человек. Иммунизация проводится препаратами "Ультрикс квадривалент", "Гриппол квадривалент" и "Совигрипп" - эти вакцины защищают от актуальных в этом сезоне штаммов гриппа. Кроме того, в поликлиниках региона можно получить прививку "Спутник Лайт" от коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИCOVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионахВ России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек
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РИА Новости Крым
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иммунитет, национальный календарь прививок для взрослых, константин скорупский, минздрав крыма, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, грипп
План по иммунизации: сколько человек привились от гриппа в Крыму

Минздрав: в Крыму вакцинировались от гриппа более полумиллиона человек

10:54 06.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму прививки от гриппа получили более полумиллиона человек, из низ более 130 тысяч - дети. Такую статистику привел министр здравоохранения республики Константин Скорупский, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"На сегодняшний день в Крыму вакцинировались против гриппа 524 032 человека, из них 392 317 взрослых и 131 715 детей. План по иммунизации исполнен на 47,8%", - цитирует пресс-служба главу ведомства.
В минздраве напомнили, что для создания коллективного иммунитета запланировано вакцинировать 1 092 000 человек. Иммунизация проводится препаратами "Ультрикс квадривалент", "Гриппол квадривалент" и "Совигрипп" - эти вакцины защищают от актуальных в этом сезоне штаммов гриппа. Кроме того, в поликлиниках региона можно получить прививку "Спутник Лайт" от коронавируса.
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ИммунитетНациональный календарь прививок для взрослыхКонстантин СкорупскийМинздрав КрымаНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеГрипп
 
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