https://crimea.ria.ru/20231006/plan-po-immunizatsii-skolko-chelovek-privilis-ot-grippa-v-krymu-1131892476.html

План по иммунизации: сколько человек привились от гриппа в Крыму

План по иммунизации: сколько человек привились от гриппа в Крыму - РИА Новости Крым, 06.10.2023

План по иммунизации: сколько человек привились от гриппа в Крыму

В Крыму прививки от гриппа получили более полумиллиона человек, из низ более 130 тысяч - дети. Такую статистику привел министр здравоохранения республики... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T10:54

2023-10-06T10:54

2023-10-06T10:54

иммунитет

национальный календарь прививок для взрослых

константин скорупский

минздрав крыма

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

грипп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму прививки от гриппа получили более полумиллиона человек, из низ более 130 тысяч - дети. Такую статистику привел министр здравоохранения республики Константин Скорупский, сообщает пресс-служба регионального минздрава.В минздраве напомнили, что для создания коллективного иммунитета запланировано вакцинировать 1 092 000 человек. Иммунизация проводится препаратами "Ультрикс квадривалент", "Гриппол квадривалент" и "Совигрипп" - эти вакцины защищают от актуальных в этом сезоне штаммов гриппа. Кроме того, в поликлиниках региона можно получить прививку "Спутник Лайт" от коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИCOVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионахВ России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иммунитет, национальный календарь прививок для взрослых, константин скорупский, минздрав крыма, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, грипп