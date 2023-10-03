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COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах
COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах - РИА Новости Крым, 03.10.2023
COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась почти на 14%, рост числа случаев фиксируется в 65 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T11:40
2023-10-03T11:40
2023-10-03T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась почти на 14%, рост числа случаев фиксируется в 65 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.В медучреждения страны госпитализированы 2556 человек, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост числа стационарных больных отмечен в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе в 21 регионе выше, чем в среднем по России.Выздоровели 13513 человек. Скончались от осложнений болезни 30 пациентов.Коронавирус в Крыму и СевастополеВ Крыму за неделю выявлено 94 новых случая заражения, в больницы попали 30 пациентов. Выздоровели – 98. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтверждено 103 случая коронавируса. Госпитализированы 18 пациентов, выздоровели 96. Скончались два человека.Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется уже несколько недель. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская накануне сообщила, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая, взрывного роста нет и необходимости в введении дополнительных ограничений также нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиникПогибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачамЗакроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, штамм коронавируса кракен, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах
Заболеваемость COVID-19 выросла в 65 регионах в России – оперштаб
11:40 03.10.2023 (обновлено: 11:41 03.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась почти на 14%, рост числа случаев фиксируется в 65 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 13,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах России, в том числе в 18 регионах выше, чем средний показатель по стране", - говорится в сообщении на сайте оперштаба.
В медучреждения страны госпитализированы 2556 человек, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост числа стационарных больных отмечен в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе в 21 регионе выше, чем в среднем по России.
Выздоровели 13513 человек. Скончались от осложнений болезни 30 пациентов.
Коронавирус в Крыму и Севастополе
В Крыму за неделю выявлено 94 новых случая заражения, в больницы попали 30 пациентов. Выздоровели – 98. Летальных исходов не зарегистрировано.
В Севастополе подтверждено 103 случая коронавируса. Госпитализированы 18 пациентов, выздоровели 96. Скончались два человека.
Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется уже несколько недель. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская накануне сообщила, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая, взрывного роста нет
и необходимости в введении дополнительных ограничений также нет.
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