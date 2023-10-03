Рейтинг@Mail.ru
COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231003/covid-svodka-po-rossii-i-krymu-zabolevshikh-vse-bolshe-v-65-regionakh-1131817136.html
COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах
COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах - РИА Новости Крым, 03.10.2023
COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась почти на 14%, рост числа случаев фиксируется в 65 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T11:40
2023-10-03T11:41
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
штамм коронавируса кракен
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/17/1119182952_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_3572deb962d965b083b281c655c351c7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась почти на 14%, рост числа случаев фиксируется в 65 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.В медучреждения страны госпитализированы 2556 человек, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост числа стационарных больных отмечен в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе в 21 регионе выше, чем в среднем по России.Выздоровели 13513 человек. Скончались от осложнений болезни 30 пациентов.Коронавирус в Крыму и СевастополеВ Крыму за неделю выявлено 94 новых случая заражения, в больницы попали 30 пациентов. Выздоровели – 98. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтверждено 103 случая коронавируса. Госпитализированы 18 пациентов, выздоровели 96. Скончались два человека.Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется уже несколько недель. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская накануне сообщила, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая, взрывного роста нет и необходимости в введении дополнительных ограничений также нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиникПогибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачамЗакроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/17/1119182952_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_f62ae79678132ee186813d048ee6ccea.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, штамм коронавируса кракен, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах

Заболеваемость COVID-19 выросла в 65 регионах в России – оперштаб

11:40 03.10.2023 (обновлено: 11:41 03.10.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкБольной ковидом и медработник
Больной ковидом и медработник - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась почти на 14%, рост числа случаев фиксируется в 65 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 13,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах России, в том числе в 18 регионах выше, чем средний показатель по стране", - говорится в сообщении на сайте оперштаба.
В медучреждения страны госпитализированы 2556 человек, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост числа стационарных больных отмечен в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе в 21 регионе выше, чем в среднем по России.
Выздоровели 13513 человек. Скончались от осложнений болезни 30 пациентов.

Коронавирус в Крыму и Севастополе

В Крыму за неделю выявлено 94 новых случая заражения, в больницы попали 30 пациентов. Выздоровели – 98. Летальных исходов не зарегистрировано.
В Севастополе подтверждено 103 случая коронавируса. Госпитализированы 18 пациентов, выздоровели 96. Скончались два человека.
Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется уже несколько недель. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская накануне сообщила, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая, взрывного роста нет и необходимости в введении дополнительных ограничений также нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник
Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам
Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
 
КоронавирусКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФШтамм коронавируса КракенЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах
11:11В Турции проходит массовая контртеррористическая операция
10:55На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки
10:47В Госдуме предложили по-другому начислять налоги
10:37Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии
10:22Крыму угрожают оползни и селевые потоки
10:08Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер
10:01Как работает Керченская паромная переправа во вторник
09:51В Джанкое легковушка сбила мопед – погибла женщина
09:46Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме
09:02Центр Симферополя парализовали заторы
08:59В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей
08:53Ночные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект
08:48Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные
08:21В Крыму уровень безработицы превышает показатели по стране
07:55Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться
07:45В Крыму проверят системы оповещения – предупреждение МЧС
07:31Канатная дорога на зубцы Ай-Петри заработает в следующем году
07:15ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами
07:03Крымский мост открыт: обстановка на утро вторника
Лента новостейМолния