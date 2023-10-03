https://crimea.ria.ru/20231003/covid-svodka-po-rossii-i-krymu-zabolevshikh-vse-bolshe-v-65-regionakh-1131817136.html

COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах

COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах - РИА Новости Крым, 03.10.2023

COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась почти на 14%, рост числа случаев фиксируется в 65 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T11:40

2023-10-03T11:40

2023-10-03T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась почти на 14%, рост числа случаев фиксируется в 65 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.В медучреждения страны госпитализированы 2556 человек, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост числа стационарных больных отмечен в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе в 21 регионе выше, чем в среднем по России.Выздоровели 13513 человек. Скончались от осложнений болезни 30 пациентов.Коронавирус в Крыму и СевастополеВ Крыму за неделю выявлено 94 новых случая заражения, в больницы попали 30 пациентов. Выздоровели – 98. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтверждено 103 случая коронавируса. Госпитализированы 18 пациентов, выздоровели 96. Скончались два человека.Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется уже несколько недель. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская накануне сообщила, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая, взрывного роста нет и необходимости в введении дополнительных ограничений также нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиникПогибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачамЗакроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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