https://crimea.ria.ru/20231002/zakroyut-li-shkoly-v-krymu-iz-za-rosta-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-1131801983.html
Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Эпидпороги по гриппу и ОРВИ в Крыму и Севастополе не превышены, взрывного роста заболеваемости не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T19:52
2023-10-02T19:52
2023-10-02T19:52
здоровье
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наталья пеньковская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Эпидпороги по гриппу и ОРВИ в Крыму и Севастополе не превышены, взрывного роста заболеваемости не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю – главный государственный санитарный врач Наталья Пеньковская.Вопрос о закрытии школ на карантин на данный момент не стоит.В пресс-службе департамента образования Севастополя также на данный момент не видят предпосылок для закрытия образовательных учреждений.Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали пик подъема заболеваемости к концу года и призвали всех своевременно вакцинироваться.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье, наталья пеньковская, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, грипп, орви, новости крыма, севастополь
Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: закроют ли школы в Крыму на карантин
Собственный корреспондент