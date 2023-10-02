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Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Эпидпороги по гриппу и ОРВИ в Крыму и Севастополе не превышены, взрывного роста заболеваемости не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T19:52
2023-10-02T19:52
здоровье
эксклюзивы риа новости крым
наталья пеньковская
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
грипп
орви
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Эпидпороги по гриппу и ОРВИ в Крыму и Севастополе не превышены, взрывного роста заболеваемости не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю – главный государственный санитарный врач Наталья Пеньковская.Вопрос о закрытии школ на карантин на данный момент не стоит.В пресс-службе департамента образования Севастополя также на данный момент не видят предпосылок для закрытия образовательных учреждений.Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали пик подъема заболеваемости к концу года и призвали всех своевременно вакцинироваться.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
здоровье, наталья пеньковская, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, грипп, орви, новости крыма, севастополь
Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: закроют ли школы в Крыму на карантин

19:52 02.10.2023
 
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Пустой класс - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Эпидпороги по гриппу и ОРВИ в Крыму и Севастополе не превышены, взрывного роста заболеваемости не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю – главный государственный санитарный врач Наталья Пеньковская.
"Все нормально пока. Эпидпороги не превышены. Взрывного роста нет", – сказала Пеньковская.
Вопрос о закрытии школ на карантин на данный момент не стоит.
В пресс-службе департамента образования Севастополя также на данный момент не видят предпосылок для закрытия образовательных учреждений.
"Работаем в штатном режиме", – заверили в ведомстве, добавив, что определенные меры принимаются, когда есть на то предписание Роспотребнадзора, сейчас оно отсутствует.
Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали пик подъема заболеваемости к концу года и призвали всех своевременно вакцинироваться.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЗдоровьеНаталья ПеньковскаяЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРоспотребнадзорГриппОРВИНовости КрымаСевастополь
 
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