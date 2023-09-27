https://crimea.ria.ru/20230927/eto-neizbezhno-onischenko-o-vvedenii-masochnogo-rezhima-v-rossii-1131698347.html

Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России

Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России

С ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T15:18

2023-09-27T15:18

2023-09-27T15:18

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геннадий онищенко

здоровье

здравоохранение в россии

ран

коронавирус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. С ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы и, вероятно, в торговые объекты. Такую перспективу РИА Новости Крым обозначил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет. В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения. Академик убежден, что уровень заболеваемости достигнет эпидемического уровня к середине осени. Этому поспособствуют, во-первых, возвращение россиян из курортных регионов и пребывание их в тесных рабочих, студенческих и школьных коллектвах, во-вторых – ухудшение погодных условий.Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 22%, рост числа случаев фиксируется в 74 регионах. Подъем заболеваемости уже несколько недель фиксируется и в Крыму. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее отмечала, что темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая. Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в КрымуОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымМиру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

геннадий онищенко, здоровье, здравоохранение в россии, ран, коронавирус