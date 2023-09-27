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Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России
Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России
С ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T15:18
2023-09-27T15:18
эксклюзивы риа новости крым
геннадий онищенко
здоровье
здравоохранение в россии
ран
коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. С ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы и, вероятно, в торговые объекты. Такую перспективу РИА Новости Крым обозначил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет. В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения. Академик убежден, что уровень заболеваемости достигнет эпидемического уровня к середине осени. Этому поспособствуют, во-первых, возвращение россиян из курортных регионов и пребывание их в тесных рабочих, студенческих и школьных коллектвах, во-вторых – ухудшение погодных условий.Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 22%, рост числа случаев фиксируется в 74 регионах. Подъем заболеваемости уже несколько недель фиксируется и в Крыму. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее отмечала, что темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая. Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в КрымуОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымМиру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"
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96
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геннадий онищенко, здоровье, здравоохранение в россии, ран, коронавирус
Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России

Онищенко рассказал, когда и где могут вести масочный режим

15:18 27.09.2023
 
© РИА Новости КрымМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости Крым
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. С ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы и, вероятно, в торговые объекты. Такую перспективу РИА Новости Крым обозначил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет. В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения.

"Для того, чтоб вводить масочный режим, требуются четкие критерии роста заболеваемости. Ограничения будут вводиться, но по мере развития событий. Сейчас начнется рост, и он не будет одинаковым по всей стране: где рост дойдет до эпидемических порогов там эту меру будут рекомендовать", поясняет Онищенко.

Академик убежден, что уровень заболеваемости достигнет эпидемического уровня к середине осени. Этому поспособствуют, во-первых, возвращение россиян из курортных регионов и пребывание их в тесных рабочих, студенческих и школьных коллектвах, во-вторых – ухудшение погодных условий.

"В середине октября мы обязательно введем ношение масок и запрет на посещение больных в больницах, вероятно, заставим носить маски работников торговли", – констатировал он.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 22%, рост числа случаев фиксируется в 74 регионах. Подъем заболеваемости уже несколько недель фиксируется и в Крыму. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее отмечала, что темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымГеннадий ОнищенкоЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииРАНКоронавирус
 
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