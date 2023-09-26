https://crimea.ria.ru/20230926/covid19-v-rossii-nabiraet-oboroty-zabolevshikh-stalo-bolshe-v-74-regionakh-1131665993.html
COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах
COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах - РИА Новости Крым, 26.09.2023
COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 22%, рост числа случаев фиксируется в 74 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T21:49
2023-09-26T21:49
2023-09-26T21:49
здоровье
здравоохранение в россии
новости
коронавирус
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
коронавирус в крыму
наталья пеньковская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123320971_0:61:3068:1787_1920x0_80_0_0_746ac2b7a32b035154ef60f22376e2cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 22%, рост числа случаев фиксируется в 74 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Сводка по РоссииВ медучреждения страны госпитализированы 2328 человек, что на 18% больше предыдущей семидневки. Стационарных пациентов стало больше в 47 субъектах, при этом в 16 – выше среднероссийского уровня.Выздоровели 10327 человек, скончались от осложнений болезни 24 пациента.COVID–19 в Крыму и СевастополеВ Крыму за неделю выявлено 78 новых случая заражения, в больницы попали 12 пациентов. Выздоровели – 39. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтверждено 100 случаев коронавируса. Госпитализированы 16 пациентов, выздоровели 70. Смертельных случаев также не было.Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется уже несколько недель. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее отмечала, что темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.Читайте также на РИА Новости Крым:Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках КрымаПридется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123320971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf1ea92e39a8dff4f87635170d710d15.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, здравоохранение в россии, новости, коронавирус, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус в крыму, наталья пеньковская
COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах
Заболеваемость COVID–19 выросла в 74 регионах в России – оперштаб
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 22%, рост числа случаев фиксируется в 74 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
Сводка по России
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю вырос по сравнению с предыдущей неделей на 22,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах выше, чем средний показатель по стране", – говорится в сообщении.
В медучреждения страны госпитализированы 2328 человек, что на 18% больше предыдущей семидневки. Стационарных пациентов стало больше в 47 субъектах, при этом в 16 – выше среднероссийского уровня.
Выздоровели 10327 человек, скончались от осложнений болезни 24 пациента.
COVID–19 в Крыму и Севастополе
В Крыму за неделю выявлено 78 новых случая заражения, в больницы попали 12 пациентов. Выздоровели – 39. Летальных исходов не зарегистрировано.
В Севастополе подтверждено 100 случаев коронавируса. Госпитализированы 16 пациентов, выздоровели 70. Смертельных случаев также не было.
Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется уже несколько недель. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее отмечала, что темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.
Читайте также на РИА Новости Крым: