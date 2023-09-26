https://crimea.ria.ru/20230926/covid19-v-rossii-nabiraet-oboroty-zabolevshikh-stalo-bolshe-v-74-regionakh-1131665993.html

COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах

COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах - РИА Новости Крым, 26.09.2023

COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 22%, рост числа случаев фиксируется в 74 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T21:49

2023-09-26T21:49

2023-09-26T21:49

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коронавирус в крыму

наталья пеньковская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 22%, рост числа случаев фиксируется в 74 регионах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Сводка по РоссииВ медучреждения страны госпитализированы 2328 человек, что на 18% больше предыдущей семидневки. Стационарных пациентов стало больше в 47 субъектах, при этом в 16 – выше среднероссийского уровня.Выздоровели 10327 человек, скончались от осложнений болезни 24 пациента.COVID–19 в Крыму и СевастополеВ Крыму за неделю выявлено 78 новых случая заражения, в больницы попали 12 пациентов. Выздоровели – 39. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтверждено 100 случаев коронавируса. Госпитализированы 16 пациентов, выздоровели 70. Смертельных случаев также не было.Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется уже несколько недель. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее отмечала, что темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.Читайте также на РИА Новости Крым:Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках КрымаПридется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в россии, новости, коронавирус, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус в крыму, наталья пеньковская