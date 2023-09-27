https://crimea.ria.ru/20230927/rost-zabolevaemosti-covid-19-v-rossii--nado-li-vvodit-ogranicheniya-1131691661.html

Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения

Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения

Оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет. Об этом со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T11:19

2023-09-27T11:19

2023-09-27T11:19

коронавирус

распространение коронавируса в рф

анна попова

роспотребнадзор

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет. Об этом со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.Также она подчеркнула, что вводить какие-либо иные ограничения из-за коронавируса сейчас необходимости тоже нет. В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь речь идет о работниках медицинских и социальных учреждений.Ранее оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 сообщил о росте заболеваемости за неделю на 22%. Увеличение числа новых случаев отмечено в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах выше, чем средний показатель по стране.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионахМиру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, анна попова, роспотребнадзор, новости, россия