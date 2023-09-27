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Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения
Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения
Оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет. Об этом со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T11:19
2023-09-27T11:19
коронавирус
распространение коронавируса в рф
анна попова
роспотребнадзор
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет. Об этом со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.Также она подчеркнула, что вводить какие-либо иные ограничения из-за коронавируса сейчас необходимости тоже нет. В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь речь идет о работниках медицинских и социальных учреждений.Ранее оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 сообщил о росте заболеваемости за неделю на 22%. Увеличение числа новых случаев отмечено в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах выше, чем средний показатель по стране.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионахМиру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, анна попова, роспотребнадзор, новости, россия
Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения

Попова: оснований для введения масочного режима из-за COVID-19 в России нет

11:19 27.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Оснований для введения масочного режима из-за распространения COVID-19 в России на данный момент нет. Об этом со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.
"На сегодняшний день уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что на данный момент оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет", - сказала Попова.
Также она подчеркнула, что вводить какие-либо иные ограничения из-за коронавируса сейчас необходимости тоже нет. В зависимости от эпидситуации в отдельных коллективах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь речь идет о работниках медицинских и социальных учреждений.
Ранее оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 сообщил о росте заболеваемости за неделю на 22%. Увеличение числа новых случаев отмечено в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах выше, чем средний показатель по стране.
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КоронавирусРаспространение коронавируса в РФАнна ПоповаРоспотребнадзорНовостиРоссия
 
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