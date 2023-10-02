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Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник
Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник
Крымские поликлиники получили пять тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", прививки можно сделать в обычные дни и часы работы медучреждений, сообщили... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T12:52
2023-10-02T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Крымские поликлиники получили пять тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", прививки можно сделать в обычные дни и часы работы медучреждений, сообщили РИА Новости Крым в понедельник в пресс-службе Минздрава республики, при этом в поликлиниках на местах пока прививают не везде.Пять тысяч доз вакцин"В Крыму продолжается вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции. Министерством здравоохранения РК осуществлена закупка препарата "Спутник Лайт" в количестве пяти тысяч доз", – сообщили в республиканском Минздраве.Поступившая партия уже распределена по медицинским организациям, добавили в министерстве. Также в пресс-службе напомнили, что в Крыму сейчас активно прививают от гриппа.Привиться можно не вездеВ Симферопольских поликлиниках вакцинироваться от коронавируса можно уже сейчас. "Вакцина "Спутник Лайт" в наличии, прививочный кабинет № 513 работает с 8 до 19 часов, предварительно придется посетить кабинет № 111 и пройти осмотр у дежурного доктора", – сообщили в столичной поликлинике №4.Как сообщили в регистратуре Керченской городской поликлиники, вакцина к этому времени в учреждении также имеется, прививку можно сделать в рабочие часы, предварительно придется заполнить анкету.Феодосийский горздрав также получил первую часть вакцин: "Сейчас получили 240 доз, этого количества пока недостаточно, но ждем еще поставку. Привиться можно в любое время работы поликлиники", – рассказал главврач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский.А вот в Ялте и Евпатории пока прививку от коронавируса сделать нельзя. Поставку "Спутника Лайт" только ожидают, в регистратурах сообщают о том, что вакцина должна поступить к концу текущей недели, пациентам предлагают уточнять информацию о наличии препарата по телефонам регистратур на официальных сайтах медучреждений.Ранее заболеваемость ковидом в России увеличилась на 22%, рост числа случаев фиксировали в 74 регионах. Подъем заболеваемости уже несколько недель фиксируется и в Крыму. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее отмечала, что темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в КрымуГрипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантинЭто неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России
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Галина Оленева
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, вакцина, коронавирус в крыму, минздрав крыма
Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник

Минздрав направил в крымские поликлиник пять тысяч доз "Спутника Лайт"

12:52 02.10.2023
 
© Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанк"Спутник Лайт", вакцина от COVID-19
Спутник Лайт, вакцина от COVID-19
© Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Крымские поликлиники получили пять тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", прививки можно сделать в обычные дни и часы работы медучреждений, сообщили РИА Новости Крым в понедельник в пресс-службе Минздрава республики, при этом в поликлиниках на местах пока прививают не везде.

Пять тысяч доз вакцин

"В Крыму продолжается вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции. Министерством здравоохранения РК осуществлена закупка препарата "Спутник Лайт" в количестве пяти тысяч доз", – сообщили в республиканском Минздраве.
Поступившая партия уже распределена по медицинским организациям, добавили в министерстве. Также в пресс-службе напомнили, что в Крыму сейчас активно прививают от гриппа.

"С начала сентября вакцинированы 417 294 человека, из них 105 363 – дети. Для иммунизации населения против гриппа используются три вакцины – четырехвалентные вакцины "Ультрикс квадривалент" и "Гриппол квадривалент", а также трехвалентная вакцина "Совигрипп", – добавили в ведомстве.

Привиться можно не везде

В Симферопольских поликлиниках вакцинироваться от коронавируса можно уже сейчас. "Вакцина "Спутник Лайт" в наличии, прививочный кабинет № 513 работает с 8 до 19 часов, предварительно придется посетить кабинет № 111 и пройти осмотр у дежурного доктора", – сообщили в столичной поликлинике №4.
Как сообщили в регистратуре Керченской городской поликлиники, вакцина к этому времени в учреждении также имеется, прививку можно сделать в рабочие часы, предварительно придется заполнить анкету.
Феодосийский горздрав также получил первую часть вакцин: "Сейчас получили 240 доз, этого количества пока недостаточно, но ждем еще поставку. Привиться можно в любое время работы поликлиники", – рассказал главврач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский.
А вот в Ялте и Евпатории пока прививку от коронавируса сделать нельзя. Поставку "Спутника Лайт" только ожидают, в регистратурах сообщают о том, что вакцина должна поступить к концу текущей недели, пациентам предлагают уточнять информацию о наличии препарата по телефонам регистратур на официальных сайтах медучреждений.
Ранее заболеваемость ковидом в России увеличилась на 22%, рост числа случаев фиксировали в 74 регионах. Подъем заболеваемости уже несколько недель фиксируется и в Крыму. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская ранее отмечала, что темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.
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