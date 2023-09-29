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Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин
Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин
На карантин с связи с гриппом, ОРВИ или COVID-19 школы и классы будут уходить, если в общей сложности заболели 20 процентов детей и больше. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T10:45
2023-09-29T10:45
грипп
здоровье
новости крыма
роспотребнадзор
образование в россии
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. На карантин с связи с гриппом, ОРВИ или COVID-19 школы и классы будут уходить, если в общей сложности заболели 20 процентов детей и больше. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора пишет сайт РИА Новости.Ранее сообщалось, что за последнюю неделю более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено в России, прививки от гриппа сделали свыше 18 миллионов человек.В Крыму пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается к концу года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.Также глава регионального Роспотребнадзора ранее сообщила о подъеме заболеваемости COVID–19 на территории Крыма, который отмечается на протяжении последних двух недель. Еженедельный темп прироста составляет +22%. Эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем.Однако, по мнению академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы и другие места массового пребывания людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограниченияМиру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым
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Новости
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РИА Новости Крым
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грипп, здоровье, новости крыма, роспотребнадзор, образование в россии, здравоохранение в россии
Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин

Роспотребнадзор: школы или классы будут уходить на карантин при 20% заболевших детей

10:45 29.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. На карантин с связи с гриппом, ОРВИ или COVID-19 школы и классы будут уходить, если в общей сложности заболели 20 процентов детей и больше. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора пишет сайт РИА Новости.

"В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено в России, прививки от гриппа сделали свыше 18 миллионов человек.
В Крыму пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается к концу года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
Также глава регионального Роспотребнадзора ранее сообщила о подъеме заболеваемости COVID–19 на территории Крыма, который отмечается на протяжении последних двух недель. Еженедельный темп прироста составляет +22%. Эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем.
Однако, по мнению академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы и другие места массового пребывания людей.
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