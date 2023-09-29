https://crimea.ria.ru/20230929/gripp-i-orvi-rospotrebnadzor-nazval-uslovie-ukhoda-shkol-na-karantin-1131740562.html

Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин

Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин

На карантин с связи с гриппом, ОРВИ или COVID-19 школы и классы будут уходить, если в общей сложности заболели 20 процентов детей и больше. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T10:45

2023-09-29T10:45

2023-09-29T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. На карантин с связи с гриппом, ОРВИ или COVID-19 школы и классы будут уходить, если в общей сложности заболели 20 процентов детей и больше. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора пишет сайт РИА Новости.Ранее сообщалось, что за последнюю неделю более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено в России, прививки от гриппа сделали свыше 18 миллионов человек.В Крыму пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается к концу года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.Также глава регионального Роспотребнадзора ранее сообщила о подъеме заболеваемости COVID–19 на территории Крыма, который отмечается на протяжении последних двух недель. Еженедельный темп прироста составляет +22%. Эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем.Однако, по мнению академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы и другие места массового пребывания людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограниченияМиру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, здоровье, новости крыма, роспотребнадзор, образование в россии, здравоохранение в россии