Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин
Роспотребнадзор: школы или классы будут уходить на карантин при 20% заболевших детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. На карантин с связи с гриппом, ОРВИ или COVID-19 школы и классы будут уходить, если в общей сложности заболели 20 процентов детей и больше. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора пишет сайт РИА Новости.
"В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено в России, прививки от гриппа сделали свыше 18 миллионов человек.
В Крыму пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается к концу года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
Также глава регионального Роспотребнадзора ранее сообщила о подъеме заболеваемости COVID–19 на территории Крыма, который отмечается на протяжении последних двух недель. Еженедельный темп прироста составляет +22%. Эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем.
Однако, по мнению академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России неизбежно начнут вводить коронавирусные ограничения, в частности, масочный режим вернется в больницы и другие места массового пребывания людей.
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