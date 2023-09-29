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Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам
Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам
Имена трех врачей увековечат на памятных досках, которые разместят на фасаде здания Керченской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. Все они погибли в... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T18:41
2023-09-29T18:41
2023-09-29T18:41
керчь
марат еникеев
новости крыма
коронавирус в крыму
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Имена трех врачей увековечат на памятных досках, которые разместят на фасаде здания Керченской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. Все они погибли в период пандемии коронавирусной инфекции. Почему возникла такая идея, РИА Новости Крым рассказал главный врач медицинского учреждения Марат Еникеев.Марат Еникеев рассказывает, что анестезиологу Владимиру Слипко было чуть больше 50 лет. В период пандемии он работал в отделении, где спасали людей от коронавирусной инфекции. Но его самого спасти от этой болезни не удалось.Геннадию Чемоданову было 70 лет. Заведующий отделением, врач-хирург хирургического отделения, несмотря на особую опасность заболевания для людей преклонного возраста, все равно выходил на работу помогать людям. 81 год был врачу-хирургу, полковнику медицинской службы Леониду Куценко. Он также продолжал трудиться в период пандемии. Оба врача заболели коронавирусом. За их жизнь боролись врачи, но безуспешно.Вопрос об увековечивании памяти Слипко, Чемоданова и Куценко был поднят на сессии Керченского городского совета 29 сентября. В пресс-службе городской администрации рассказали, что депутаты приняли по нему положительное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в РоссииРост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограниченияCOVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах
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РИА Новости Крым
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керчь, марат еникеев, новости крыма, коронавирус в крыму, память
Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам
Спасали жизнь пациентам и погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Имена трех врачей увековечат на памятных досках, которые разместят на фасаде здания Керченской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. Все они погибли в период пандемии коронавирусной инфекции. Почему возникла такая идея, РИА Новости Крым рассказал главный врач медицинского учреждения Марат Еникеев.
"Это была идея наших врачей. Геннадий Чемоданов, Владимир Слипко, Леонид Куценко отдали свои жизни. Около 30 лет они помогали здесь пациентам", – рассказал главврач.
Марат Еникеев рассказывает, что анестезиологу Владимиру Слипко было чуть больше 50 лет. В период пандемии он работал в отделении, где спасали людей от коронавирусной инфекции. Но его самого спасти от этой болезни не удалось.
Геннадию Чемоданову было 70 лет. Заведующий отделением, врач-хирург хирургического отделения, несмотря на особую опасность заболевания для людей преклонного возраста, все равно выходил на работу помогать людям. 81 год был врачу-хирургу, полковнику медицинской службы Леониду Куценко. Он также продолжал трудиться в период пандемии. Оба врача заболели коронавирусом. За их жизнь боролись врачи, но безуспешно.
Вопрос об увековечивании памяти Слипко, Чемоданова и Куценко был поднят на сессии Керченского городского совета 29 сентября. В пресс-службе городской администрации рассказали, что депутаты приняли по нему положительное решение.
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