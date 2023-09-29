https://crimea.ria.ru/20230929/pogibli-ot-kovida-v-kerchi-ustanovyat-pamyatnye-doski-vracham-1131747474.html

Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам

Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам

Имена трех врачей увековечат на памятных досках, которые разместят на фасаде здания Керченской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. Все они погибли в... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T18:41

2023-09-29T18:41

2023-09-29T18:41

керчь

марат еникеев

новости крыма

коронавирус в крыму

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Имена трех врачей увековечат на памятных досках, которые разместят на фасаде здания Керченской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. Все они погибли в период пандемии коронавирусной инфекции. Почему возникла такая идея, РИА Новости Крым рассказал главный врач медицинского учреждения Марат Еникеев.Марат Еникеев рассказывает, что анестезиологу Владимиру Слипко было чуть больше 50 лет. В период пандемии он работал в отделении, где спасали людей от коронавирусной инфекции. Но его самого спасти от этой болезни не удалось.Геннадию Чемоданову было 70 лет. Заведующий отделением, врач-хирург хирургического отделения, несмотря на особую опасность заболевания для людей преклонного возраста, все равно выходил на работу помогать людям. 81 год был врачу-хирургу, полковнику медицинской службы Леониду Куценко. Он также продолжал трудиться в период пандемии. Оба врача заболели коронавирусом. За их жизнь боролись врачи, но безуспешно.Вопрос об увековечивании памяти Слипко, Чемоданова и Куценко был поднят на сессии Керченского городского совета 29 сентября. В пресс-службе городской администрации рассказали, что депутаты приняли по нему положительное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в РоссииРост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограниченияCOVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах

керчь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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