Рейтинг@Mail.ru
Свиной грипп в России: поможет ли вакцинация - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231108/svinoy-gripp-v-rossii-pomozhet-li-vaktsinatsiya-1132640320.html
Свиной грипп в России: поможет ли вакцинация
Свиной грипп в России: поможет ли вакцинация - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Свиной грипп в России: поможет ли вакцинация
В этом году в России актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова,... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T12:02
2023-11-08T12:02
роспотребнадзор
грипп
свиной грипп
орви
коронавирус
здоровье
здравоохранение в россии
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac1064fc2bffb0917c6d108473c64735.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В этом году в России актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине.Грипп и ОРВИ"Территориальным органам необходимо продолжать кампанию по вакцинации граждан, не снижая темпов. В этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1, актуальный для нового сезона", – цитирует пресс-служба ведомства его главу Анну Попову.Всего на сегодняшний день привиты уже более 60,2 млн человек, это более 40% от численности населения страны. При этом чаще россияне болеют респираторными вирусами негриппозной этиологии, чем гриппом. В целом заболеваемость остается невысокой.Коронавирусная статистика"По итогам 44-ой недели года всего зарегистрировано более 35 тыс. случаев COVID-19, что на 31% больше, чем на предыдущей неделе, но на 9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года", – привели в ведомстве коронавирусную статистику.По данным Роспотребнадзора, преобладающими по-прежнему остаются последовательности геноварианта "Омикрон".Как сообщалось ранее, в грядущем эпидсезоне не стоит ожидать большой волны коронавируса, аналогичной той, что случилась в 2020-м году. Сформированный коллективный иммунитет не даст этому случиться. Читайте также на РИА Новости Крым:Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученыйМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаБез антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача
https://crimea.ria.ru/20231002/zakroyut-li-shkoly-v-krymu-iz-za-rosta-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-1131801983.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_265ff0064f99c6f4f7d55b4516e3a90b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, грипп, свиной грипп, орви, коронавирус, здоровье, здравоохранение в россии, вакцинация
Свиной грипп в России: поможет ли вакцинация

Роспотребнадзор: в России в этом эпидсезоне актуален "свиной" грипп

12:02 08.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В этом году в России актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине.

Грипп и ОРВИ

"Территориальным органам необходимо продолжать кампанию по вакцинации граждан, не снижая темпов. В этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1, актуальный для нового сезона", – цитирует пресс-служба ведомства его главу Анну Попову.
Всего на сегодняшний день привиты уже более 60,2 млн человек, это более 40% от численности населения страны. При этом чаще россияне болеют респираторными вирусами негриппозной этиологии, чем гриппом. В целом заболеваемость остается невысокой.

Коронавирусная статистика

"По итогам 44-ой недели года всего зарегистрировано более 35 тыс. случаев COVID-19, что на 31% больше, чем на предыдущей неделе, но на 9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года", – привели в ведомстве коронавирусную статистику.
По данным Роспотребнадзора, преобладающими по-прежнему остаются последовательности геноварианта "Омикрон".
Как сообщалось ранее, в грядущем эпидсезоне не стоит ожидать большой волны коронавируса, аналогичной той, что случилась в 2020-м году. Сформированный коллективный иммунитет не даст этому случиться.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученый
Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида
Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 19:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
 
РоспотребнадзорГриппСвиной гриппОРВИКоронавирусЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииВакцинация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22РНКБ выдал 2,5 миллиарда рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
12:02Свиной грипп в России: поможет ли вакцинация
11:56Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым
11:52"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ
11:36Артиллерийский террор ВСУ: на Херсонщине ранен мирный житель
11:19В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР
11:03Киев пытается раскачать межнациональную тему в Крыму - Аксенов
10:53Дым в Севастопольской бухте - власти города назвали причину
10:42Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:37Воздушная атака на юг России - сбиты три ракеты
10:21В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:19Путин заявил о расшатывании легитимной власти в странах СНГ
10:01В трех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов
09:51Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев
09:43Керченская паромная переправа: оперативная обстановка на утро среды
09:32В Крыму выявили завышение цен на "борщевой набор" и сахар
09:14Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – шестьдесят три
08:52Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
08:28Научная площадка в Детском парке в Симферополе: 70 процентов готовности
08:05Крымский мост: обстановка утром в среду
Лента новостейМолния