https://crimea.ria.ru/20231108/svinoy-gripp-v-rossii-pomozhet-li-vaktsinatsiya-1132640320.html

Свиной грипп в России: поможет ли вакцинация

Свиной грипп в России: поможет ли вакцинация - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Свиной грипп в России: поможет ли вакцинация

В этом году в России актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова,... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T12:02

2023-11-08T12:02

2023-11-08T12:02

роспотребнадзор

грипп

свиной грипп

орви

коронавирус

здоровье

здравоохранение в россии

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac1064fc2bffb0917c6d108473c64735.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В этом году в России актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине.Грипп и ОРВИ"Территориальным органам необходимо продолжать кампанию по вакцинации граждан, не снижая темпов. В этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1, актуальный для нового сезона", – цитирует пресс-служба ведомства его главу Анну Попову.Всего на сегодняшний день привиты уже более 60,2 млн человек, это более 40% от численности населения страны. При этом чаще россияне болеют респираторными вирусами негриппозной этиологии, чем гриппом. В целом заболеваемость остается невысокой.Коронавирусная статистика"По итогам 44-ой недели года всего зарегистрировано более 35 тыс. случаев COVID-19, что на 31% больше, чем на предыдущей неделе, но на 9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года", – привели в ведомстве коронавирусную статистику.По данным Роспотребнадзора, преобладающими по-прежнему остаются последовательности геноварианта "Омикрон".Как сообщалось ранее, в грядущем эпидсезоне не стоит ожидать большой волны коронавируса, аналогичной той, что случилась в 2020-м году. Сформированный коллективный иммунитет не даст этому случиться. Читайте также на РИА Новости Крым:Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученыйМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаБез антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача

https://crimea.ria.ru/20231002/zakroyut-li-shkoly-v-krymu-iz-za-rosta-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-1131801983.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, грипп, свиной грипп, орви, коронавирус, здоровье, здравоохранение в россии, вакцинация