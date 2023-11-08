https://crimea.ria.ru/20231108/epidemiya-covid-19-v-rossii-chto-s-zabolevaemostyu-v-krymu-1132661455.html

Эпидемия COVID-19 в России: что с заболеваемостью в Крыму

Эпидемия COVID-19 в России: что с заболеваемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Эпидемия COVID-19 в России: что с заболеваемостью в Крыму

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) в Крыму ниже эпидпорога на 26%, в том числе благодаря теплой погоде. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T21:43

2023-11-08T21:43

2023-11-08T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) в Крыму ниже эпидпорога на 26%, в том числе благодаря теплой погоде. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Листопад, на сегодняшний день в Крыму в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии – респираторные вирусы, риновирусы, парагрипп и другие штаммы, в том числе сезонный COVID.Та же динамика отмечается и по новой коронавирусной инфекции, отметила представитель Роспотребнадзора.По прогнозам специалистов, уровень заболеваемости гриппом в Крыму, как правило, начинает существенно расти в середине декабря, а затем в конце января и начале февраля.На данный момент в республике иммунизацию прошли порядка 900 тысяч взрослых и детей, что составляет около 80% от количества запланированных на иммунизацию, добавила Листопад.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в России актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп.Всего на сегодняшний день привиты больше 60,2 млн россиян, это более 40% численности населения страны. При этом чаще россияне болеют респираторными вирусами негриппозной этиологии, чем гриппом. В целом заболеваемость остается невысокой, добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки – ученыйМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаБез антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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