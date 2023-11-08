https://crimea.ria.ru/20231108/epidemiya-covid-19-v-rossii-chto-s-zabolevaemostyu-v-krymu-1132661455.html
Эпидемия COVID-19 в России: что с заболеваемостью в Крыму
Эпидемия COVID-19 в России: что с заболеваемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Эпидемия COVID-19 в России: что с заболеваемостью в Крыму
Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) в Крыму ниже эпидпорога на 26%, в том числе благодаря теплой погоде. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T21:43
2023-11-08T21:43
2023-11-08T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) в Крыму ниже эпидпорога на 26%, в том числе благодаря теплой погоде. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Листопад, на сегодняшний день в Крыму в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии – респираторные вирусы, риновирусы, парагрипп и другие штаммы, в том числе сезонный COVID.Та же динамика отмечается и по новой коронавирусной инфекции, отметила представитель Роспотребнадзора.По прогнозам специалистов, уровень заболеваемости гриппом в Крыму, как правило, начинает существенно расти в середине декабря, а затем в конце января и начале февраля.На данный момент в республике иммунизацию прошли порядка 900 тысяч взрослых и детей, что составляет около 80% от количества запланированных на иммунизацию, добавила Листопад.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в России актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп.Всего на сегодняшний день привиты больше 60,2 млн россиян, это более 40% численности населения страны. При этом чаще россияне болеют респираторными вирусами негриппозной этиологии, чем гриппом. В целом заболеваемость остается невысокой, добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки – ученыйМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаБез антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача
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РИА Новости Крым
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распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, коронавирус, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, светлана листопад, новости крыма
Эпидемия COVID-19 в России: что с заболеваемостью в Крыму
Заболеваемость COVID и гриппом в Крыму не превышает эпидпорога –Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым
. Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) в Крыму ниже эпидпорога на 26%, в том числе благодаря теплой погоде. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"На сегодняшний день заболеваемость не превышает так называемый клинический уровень. Кроме того, на последней неделе уровень заболеваемости даже на 8-10% ниже, чем был на предшествующей неделе, что в том числе было связано со школьными каникулами. В целом мы ниже эпидпорога на 26%. Это связано и с тем, что у нас достаточно длительно сохраняется теплая погода", - сказала специалист.
По словам Листопад, на сегодняшний день в Крыму в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии – респираторные вирусы, риновирусы, парагрипп и другие штаммы, в том числе сезонный COVID.
Та же динамика отмечается и по новой коронавирусной инфекции, отметила представитель Роспотребнадзора.
"С начала эпидсезона постепенный прирост уровня заболеваемости отмечался, но на последней неделе мы регистрировали этот уровень несколько ниже. На текущий период у нас регистрируется в неделю порядка 150-170 случаев. Это характерно для данного периода года", – сказала она.
По прогнозам специалистов, уровень заболеваемости гриппом в Крыму, как правило, начинает существенно расти в середине декабря, а затем в конце января и начале февраля.
На данный момент в республике иммунизацию прошли порядка 900 тысяч взрослых и детей, что составляет около 80% от количества запланированных на иммунизацию, добавила Листопад.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в России актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1
или "свиной" грипп.
Всего на сегодняшний день привиты больше 60,2 млн россиян, это более 40% численности населения страны. При этом чаще россияне болеют респираторными вирусами негриппозной этиологии, чем гриппом. В целом заболеваемость остается невысокой, добавила она.
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