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Рост COVID: в 70 регионах России стало больше заболевших
Рост COVID: в 70 регионах России стало больше заболевших - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Рост COVID: в 70 регионах России стало больше заболевших
Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 22% за неделю, увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T12:02
2023-11-14T12:02
2023-11-14T12:51
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 22% за неделю, увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.В медучреждения страны госпитализированы 5473 человека. Число стационарных больных выросло в 43 субъектах страны, в том числе в 24 более, чем в среднем по России.Выздоровели 29 987 человек. Скончались от осложнений болезни 76 пациентов.В Крыму за неделю выявлены 169 новых случаев заражения, в больницы попали 23 пациента. Выздоровели – 221. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтвержден 141 случай коронавируса. Госпитализированы 15 пациентов, выздоровели 100. Скончался один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Начало эпидемии" – Попова о ситуации с COVID-19 в РоссииМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
Рост COVID: в 70 регионах России стало больше заболевших
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 70 регионах России
12:02 14.11.2023 (обновлено: 12:51 14.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 22% за неделю, увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю увеличился по сравнению с предыдущей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в 24 регионах выше, чем в среднем по стране", - говорится на сайте оперштаба.
В медучреждения страны госпитализированы 5473 человека. Число стационарных больных выросло в 43 субъектах страны, в том числе в 24 более, чем в среднем по России.
Выздоровели 29 987 человек. Скончались от осложнений болезни 76 пациентов.
В Крыму за неделю выявлены 169 новых случаев заражения, в больницы попали 23 пациента. Выздоровели – 221. Летальных исходов не зарегистрировано.
В Севастополе подтвержден 141 случай коронавируса. Госпитализированы 15 пациентов, выздоровели 100. Скончался один человек.
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