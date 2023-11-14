https://crimea.ria.ru/20231114/rost-covid-v-70-regionakh-rossii-rastet-chislo-zabolevshikh-1132771854.html

Рост COVID: в 70 регионах России стало больше заболевших

Рост COVID: в 70 регионах России стало больше заболевших - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Рост COVID: в 70 регионах России стало больше заболевших

Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 22% за неделю, увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T12:02

2023-11-14T12:02

2023-11-14T12:51

коронавирус

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 22% за неделю, увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.В медучреждения страны госпитализированы 5473 человека. Число стационарных больных выросло в 43 субъектах страны, в том числе в 24 более, чем в среднем по России.Выздоровели 29 987 человек. Скончались от осложнений болезни 76 пациентов.В Крыму за неделю выявлены 169 новых случаев заражения, в больницы попали 23 пациента. Выздоровели – 221. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтвержден 141 случай коронавируса. Госпитализированы 15 пациентов, выздоровели 100. Скончался один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Начало эпидемии" – Попова о ситуации с COVID-19 в РоссииМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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