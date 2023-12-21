Рейтинг@Mail.ru
Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231221/kakie-simptomy-dolzhny-nastorozhit-perebolevshikh-grippom-1126019437.html
Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом
Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом
Переболевшим гриппом важно внимательно следить за своим здоровьем: есть четыре симптома, которые обязательно должны насторожить. Об этом предупредила врач Елена РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T08:34
2023-12-21T08:34
роспотребнадзор
здоровье
грипп
свиной грипп
здравоохранение в россии
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434829_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cbff03a03b6420ee16dad07246075d1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Переболевшим гриппом важно внимательно следить за своим здоровьем: есть четыре симптома, которые обязательно должны насторожить. Об этом предупредила врач Елена Данилова.По ее словам, даже после выздоровления, которое обычно занимает около двух недель, могут возникнуть неприятные симптомы. При их обнаружении следует обязательно обратиться в больницу.Вероятность получить осложнения после гриппа, по словам врача, могут несколько категорий людей. Особенно внимательным следует быть людям старше 65 лет, беременным женщинам, пациентам, у которых проблемы с сердцем. Также необходимо повышенное внимание к детям, которые переболели вирусными заболеваниями. Еще одна группа — люди, болеющие диабетом или страдающие от иммуносупрессивного состояния.Читайте также на РИА Новости Крым:Covid-19 мутировал: введут ли жесткие мерыОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделюВсплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин
https://crimea.ria.ru/20231220/grozit-li-rossii-pandemiya-kholery--onischenko-1133681072.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434829_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_6756b43c5bf0945178192138dd0f973a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, здоровье, грипп, свиной грипп, здравоохранение в россии, общество, совет эксперта
Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом

Врач Данилова назвала симптомы после гриппа, при которых надо обращаться в больницу

08:34 21.12.2023
 
© Фото: pixabay.comБоль
Боль
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Переболевшим гриппом важно внимательно следить за своим здоровьем: есть четыре симптома, которые обязательно должны насторожить. Об этом предупредила врач Елена Данилова.
По ее словам, даже после выздоровления, которое обычно занимает около двух недель, могут возникнуть неприятные симптомы. При их обнаружении следует обязательно обратиться в больницу.

"Немедленно позвоните своему врачу или медсестре, если вы чувствуете одышку или у вас проблемы с дыханием, боль или давление в груди или желудке, имеются признаки обезвоживания или неукротимая рвота", — цитирует доктора "Вечерняя Москва".

Вероятность получить осложнения после гриппа, по словам врача, могут несколько категорий людей. Особенно внимательным следует быть людям старше 65 лет, беременным женщинам, пациентам, у которых проблемы с сердцем. Также необходимо повышенное внимание к детям, которые переболели вирусными заболеваниями. Еще одна группа — люди, болеющие диабетом или страдающие от иммуносупрессивного состояния.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры
ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин
Медик в красной зоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 13:43
Грозит ли России пандемия холеры – Онищенко
 
РоспотребнадзорЗдоровьеГриппСвиной гриппЗдравоохранение в РоссииОбществоСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:46Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области
08:34Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом
08:11В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республике
07:43Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операцию
07:14Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области
06:45Без света останутся десятки улиц Симферополя - когда ждать отключений
06:03Искусственный интеллект и креативная молодежь – будущее виноделия России
00:01Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 декабря
23:02Главные новости Крыма: 20 декабря
22:48Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии
22:27Главное за день: 20 декабря
22:06Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии
21:56В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря
21:38В Севастополе зажгли главную городскую елку
21:18На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
21:06Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
20:39Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву
20:13Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию
19:54120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня"
Лента новостейМолния