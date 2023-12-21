https://crimea.ria.ru/20231221/kakie-simptomy-dolzhny-nastorozhit-perebolevshikh-grippom-1126019437.html

Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом

Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом

Переболевшим гриппом важно внимательно следить за своим здоровьем: есть четыре симптома, которые обязательно должны насторожить. Об этом предупредила врач Елена РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T08:34

2023-12-21T08:34

2023-12-21T08:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Переболевшим гриппом важно внимательно следить за своим здоровьем: есть четыре симптома, которые обязательно должны насторожить. Об этом предупредила врач Елена Данилова.По ее словам, даже после выздоровления, которое обычно занимает около двух недель, могут возникнуть неприятные симптомы. При их обнаружении следует обязательно обратиться в больницу.Вероятность получить осложнения после гриппа, по словам врача, могут несколько категорий людей. Особенно внимательным следует быть людям старше 65 лет, беременным женщинам, пациентам, у которых проблемы с сердцем. Также необходимо повышенное внимание к детям, которые переболели вирусными заболеваниями. Еще одна группа — люди, болеющие диабетом или страдающие от иммуносупрессивного состояния.Читайте также на РИА Новости Крым:Covid-19 мутировал: введут ли жесткие мерыОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделюВсплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин

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роспотребнадзор, здоровье, грипп, свиной грипп, здравоохранение в россии, общество, совет эксперта