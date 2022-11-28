Рейтинг@Mail.ru
Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221128/chem-opasna-odezhda-s-podogrevom---otvet-vracha-1125586287.html
Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача
Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача
Одежда с подогревом может активизировать ряд опасных заболеваний, вплоть до болезни крови. Возможные последствия описала терапевт Ирина Ескова. РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T21:01
2022-11-28T21:01
общество
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122357915_0:65:1620:976_1920x0_80_0_0_5425e16ced32544628b11d62d6d490cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Одежда с подогревом может активизировать ряд опасных заболеваний, вплоть до болезни крови. Возможные последствия описала терапевт Ирина Ескова."В первую очередь, это онкология и болезни крови", – цитирует "АиФ" Ирину Ескову.Эксперт также не рекомендует надевать такую одежду при интенсивных физических нагрузках, потому что при обильном потоотделении появляется риск обострения кожных заболеваний и усиления гнойных процессов. Кроме того, частое ношение одежды с подогревом может ослабить защитные функции организма.Под влиянием избыточного тепла также растет уровень иммуноглобулинов, а это может способствовать развитию аутоиммунных процессов.Ранее доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал о симптомах аллергии на холод.
https://crimea.ria.ru/20221027/kak-ne-zabolet-zimoy--neozhidannye-sovety-psikhologa-1125118499.html
https://crimea.ria.ru/20221023/kogda-domashnyaya-konservatsiya-stanovitsya-opasnoy---eksperty-1124998767.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122357915_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9c8bbbb94e854002e0aa55447e7ea597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, совет эксперта
Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача

Терапевт Ескова рассказала об опасностях для здоровья одежды с подогревом

21:01 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрогулка с ребёнком на свежем воздухе
Прогулка с ребёнком на свежем воздухе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Одежда с подогревом может активизировать ряд опасных заболеваний, вплоть до болезни крови. Возможные последствия описала терапевт Ирина Ескова.
"В первую очередь, это онкология и болезни крови", – цитирует "АиФ" Ирину Ескову.
Кормление птиц на берегу моря - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 21:37
Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога
Эксперт также не рекомендует надевать такую одежду при интенсивных физических нагрузках, потому что при обильном потоотделении появляется риск обострения кожных заболеваний и усиления гнойных процессов.
Кроме того, частое ношение одежды с подогревом может ослабить защитные функции организма.
"Перегрев тела способен снижать количество лейкоцитов, которые отвечают за наш иммунитет. Под влиянием инфракрасных лучей в организме уменьшается количество тромбоцитов, что вместе с высокой температурой тела может спровоцировать усиление кровотечений", – сказала врач.
Под влиянием избыточного тепла также растет уровень иммуноглобулинов, а это может способствовать развитию аутоиммунных процессов.
Гастротуризм - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 18:45Радио "Спутник в Крыму"
Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты
Ранее доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал о симптомах аллергии на холод.
 
ОбществоЗдоровьеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Главные события и заявления дня: 28 ноября
21:53В Керчи в жилом доме обрушился балкон
21:52В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей
21:23За что могут начать штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов в РФ
21:01Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача
20:57Матвиенко: все медучреждения Крыма надо лицензировать в 2023 году
20:33Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт
20:12Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт
19:44В Крыму увеличилось число уголовных преступлений
19:23Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым
19:02ДТП на "Тавриде" под Симферополем спровоцировало огромную пробку
18:49Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам
18:23Из-за отключений электроэнергии на Украине возник дефицит хлеба
18:04В Крыму в декабре временно изменят расписание электричек
17:48Медведев ответил Подоляку: можем организовать видеоэфир из СИЗО Крыма
17:29Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма
17:21Вывезенных из интерната на Херсонщине детей могут отправить в Крым
17:14РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военных и членов их семей
17:09Крымчанин осужден за сбор детской порнографии
16:52Новая отсрочка для мобилизованных из Ялты: в помощь предпринимателям
Лента новостейМолния