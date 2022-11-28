https://crimea.ria.ru/20221128/chem-opasna-odezhda-s-podogrevom---otvet-vracha-1125586287.html

Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача

Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача

Одежда с подогревом может активизировать ряд опасных заболеваний, вплоть до болезни крови. Возможные последствия описала терапевт Ирина Ескова. РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T21:01

2022-11-28T21:01

2022-11-28T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Одежда с подогревом может активизировать ряд опасных заболеваний, вплоть до болезни крови. Возможные последствия описала терапевт Ирина Ескова."В первую очередь, это онкология и болезни крови", – цитирует "АиФ" Ирину Ескову.Эксперт также не рекомендует надевать такую одежду при интенсивных физических нагрузках, потому что при обильном потоотделении появляется риск обострения кожных заболеваний и усиления гнойных процессов. Кроме того, частое ношение одежды с подогревом может ослабить защитные функции организма.Под влиянием избыточного тепла также растет уровень иммуноглобулинов, а это может способствовать развитию аутоиммунных процессов.Ранее доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал о симптомах аллергии на холод.

https://crimea.ria.ru/20221027/kak-ne-zabolet-zimoy--neozhidannye-sovety-psikhologa-1125118499.html

https://crimea.ria.ru/20221023/kogda-domashnyaya-konservatsiya-stanovitsya-opasnoy---eksperty-1124998767.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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