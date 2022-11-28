Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача
Терапевт Ескова рассказала об опасностях для здоровья одежды с подогревом
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрогулка с ребёнком на свежем воздухе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Одежда с подогревом может активизировать ряд опасных заболеваний, вплоть до болезни крови. Возможные последствия описала терапевт Ирина Ескова.
"В первую очередь, это онкология и болезни крови", – цитирует "АиФ" Ирину Ескову.
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Эксперт также не рекомендует надевать такую одежду при интенсивных физических нагрузках, потому что при обильном потоотделении появляется риск обострения кожных заболеваний и усиления гнойных процессов.
Кроме того, частое ношение одежды с подогревом может ослабить защитные функции организма.
"Перегрев тела способен снижать количество лейкоцитов, которые отвечают за наш иммунитет. Под влиянием инфракрасных лучей в организме уменьшается количество тромбоцитов, что вместе с высокой температурой тела может спровоцировать усиление кровотечений", – сказала врач.
Под влиянием избыточного тепла также растет уровень иммуноглобулинов, а это может способствовать развитию аутоиммунных процессов.
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