https://crimea.ria.ru/20221122/chto-delat-pri-allergii-na-kholod--sovety-eksperta-1125486340.html

Что делать при аллергии на холод – советы эксперта

Что делать при аллергии на холод – советы эксперта - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Что делать при аллергии на холод – советы эксперта

Насморк, покраснение и зуд кожи, конъюктивит – в холодное время года эти симптомы могут говорить об аллергии на холод. Она появляется в ответ на общее или... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T08:56

2022-11-22T08:56

2022-11-22T08:56

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Насморк, покраснение и зуд кожи, конъюктивит – в холодное время года эти симптомы могут говорить об аллергии на холод. Она появляется в ответ на общее или локальное охлаждение тела.В качестве лечения врач может назначить прием антигистаминных препаратов.В качестве превентивных мер, эксперт советует одеваться по погоде. Одежда должна защищать от ветра и влаги — чем меньше открытых участков тела, тем лучше. Перчатки следует надевать также при температуре около нуля и ниже. Обувь выбирать непромокаемую.В холодные дни не следует пить холодных напитков и есть мороженое, это может спровоцировать приступ. Зимой увеличивается потребление жиров, которые являются важными источниками энергии, поэтому не стоит пренебрегать жирной рыбой или жирным мясом. Горячий чай можно выпить, если необходимо быстро согреться, но лучше без сахара.Гулять в холода нужно столько, сколько хочется. Если человек закаленный или одевается адекватно температуре воздуха, обычные одно-двухчасовые прогулки однозначно будут полезны.

https://crimea.ria.ru/20220103/napominaet-obmorozhenie-vrachi-rasskazali-o-simptomakh-covid-u-detey-1121939892.html

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здоровье, общество