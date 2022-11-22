Рейтинг@Mail.ru
Что делать при аллергии на холод – советы эксперта - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221122/chto-delat-pri-allergii-na-kholod--sovety-eksperta-1125486340.html
Что делать при аллергии на холод – советы эксперта
Что делать при аллергии на холод – советы эксперта - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Что делать при аллергии на холод – советы эксперта
Насморк, покраснение и зуд кожи, конъюктивит – в холодное время года эти симптомы могут говорить об аллергии на холод. Она появляется в ответ на общее или... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T08:56
2022-11-22T08:56
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122076060_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48c87ba10f8558345f5cbc2e16cd52b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Насморк, покраснение и зуд кожи, конъюктивит – в холодное время года эти симптомы могут говорить об аллергии на холод. Она появляется в ответ на общее или локальное охлаждение тела.В качестве лечения врач может назначить прием антигистаминных препаратов.В качестве превентивных мер, эксперт советует одеваться по погоде. Одежда должна защищать от ветра и влаги — чем меньше открытых участков тела, тем лучше. Перчатки следует надевать также при температуре около нуля и ниже. Обувь выбирать непромокаемую.В холодные дни не следует пить холодных напитков и есть мороженое, это может спровоцировать приступ. Зимой увеличивается потребление жиров, которые являются важными источниками энергии, поэтому не стоит пренебрегать жирной рыбой или жирным мясом. Горячий чай можно выпить, если необходимо быстро согреться, но лучше без сахара.Гулять в холода нужно столько, сколько хочется. Если человек закаленный или одевается адекватно температуре воздуха, обычные одно-двухчасовые прогулки однозначно будут полезны.
https://crimea.ria.ru/20220103/napominaet-obmorozhenie-vrachi-rasskazali-o-simptomakh-covid-u-detey-1121939892.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122076060_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_25dd5b4c53f883287280c1b44e8a389c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество
Что делать при аллергии на холод – советы эксперта

Профилактика аллергии на холод – советы врача

08:56 22.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Насморк, покраснение и зуд кожи, конъюктивит – в холодное время года эти симптомы могут говорить об аллергии на холод. Она появляется в ответ на общее или локальное охлаждение тела.
"Холодовая аллергия, или, точнее, холодовая крапивница, — особая форма реакции на холод, которая проявляется появлением зудящих высыпаний в виде красных пятен. Часто это сопровождается нервозностью и слабостью. Холодовая крапивница также может проявляться холодовым конъюнктивитом и/или ринитом. Крайние формы этого заболевания могут сопровождаться астматическими приступами и отеком внутренних органов", – цитирует "АиФ" доктора медицинских наук Сергея Хомякова.
В качестве лечения врач может назначить прием антигистаминных препаратов.
В качестве превентивных мер, эксперт советует одеваться по погоде. Одежда должна защищать от ветра и влаги — чем меньше открытых участков тела, тем лучше. Перчатки следует надевать также при температуре около нуля и ниже. Обувь выбирать непромокаемую.
В холодные дни не следует пить холодных напитков и есть мороженое, это может спровоцировать приступ. Зимой увеличивается потребление жиров, которые являются важными источниками энергии, поэтому не стоит пренебрегать жирной рыбой или жирным мясом. Горячий чай можно выпить, если необходимо быстро согреться, но лучше без сахара.
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 19:01
Напоминает обморожение: врачи рассказали о симптомах COVID у детей
Гулять в холода нужно столько, сколько хочется. Если человек закаленный или одевается адекватно температуре воздуха, обычные одно-двухчасовые прогулки однозначно будут полезны.
 
ЗдоровьеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:31Статус "страны-террориста" для РФ станет приговором для ЕС – эксперт
09:15Часть набережной Алушты закроют на ремонт по гарантии
08:56Что делать при аллергии на холод – советы эксперта
08:46Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение
08:23В Крыму временно изменят расписание электричек
07:54Седьмая годовщина энергоблокады Крыма: новые вехи нашей энергоистории
07:38Битва за свет: хроники крымского блэкаута
07:24Мошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров
07:02История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов
03:33В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 22 ноября
22:02Главные события и заявления дня: 21 ноября
21:59Какие три супернавыка воспитания детей помогают в работе
21:10Сколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор
20:43Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог
20:24На каких специальностях в 2023 году будет больше всего бюджетных мест
19:45Зеленский снова просится в НАТО и ЕС
19:37Каким будет диалог России и Казахстана при президенте Токаеве – политолог
19:16Сухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодня
Лента новостейМолния