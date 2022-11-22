https://crimea.ria.ru/20221122/chto-delat-pri-allergii-na-kholod--sovety-eksperta-1125486340.html
Что делать при аллергии на холод – советы эксперта
Что делать при аллергии на холод – советы эксперта - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Что делать при аллергии на холод – советы эксперта
Насморк, покраснение и зуд кожи, конъюктивит – в холодное время года эти симптомы могут говорить об аллергии на холод. Она появляется в ответ на общее или... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T08:56
2022-11-22T08:56
2022-11-22T08:56
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Насморк, покраснение и зуд кожи, конъюктивит – в холодное время года эти симптомы могут говорить об аллергии на холод. Она появляется в ответ на общее или локальное охлаждение тела.В качестве лечения врач может назначить прием антигистаминных препаратов.В качестве превентивных мер, эксперт советует одеваться по погоде. Одежда должна защищать от ветра и влаги — чем меньше открытых участков тела, тем лучше. Перчатки следует надевать также при температуре около нуля и ниже. Обувь выбирать непромокаемую.В холодные дни не следует пить холодных напитков и есть мороженое, это может спровоцировать приступ. Зимой увеличивается потребление жиров, которые являются важными источниками энергии, поэтому не стоит пренебрегать жирной рыбой или жирным мясом. Горячий чай можно выпить, если необходимо быстро согреться, но лучше без сахара.Гулять в холода нужно столько, сколько хочется. Если человек закаленный или одевается адекватно температуре воздуха, обычные одно-двухчасовые прогулки однозначно будут полезны.
https://crimea.ria.ru/20220103/napominaet-obmorozhenie-vrachi-rasskazali-o-simptomakh-covid-u-detey-1121939892.html
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здоровье, общество
Что делать при аллергии на холод – советы эксперта
Профилактика аллергии на холод – советы врача
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Насморк, покраснение и зуд кожи, конъюктивит – в холодное время года эти симптомы могут говорить об аллергии на холод. Она появляется в ответ на общее или локальное охлаждение тела.
"Холодовая аллергия, или, точнее, холодовая крапивница, — особая форма реакции на холод, которая проявляется появлением зудящих высыпаний в виде красных пятен. Часто это сопровождается нервозностью и слабостью. Холодовая крапивница также может проявляться холодовым конъюнктивитом и/или ринитом. Крайние формы этого заболевания могут сопровождаться астматическими приступами и отеком внутренних органов", – цитирует "АиФ"
доктора медицинских наук Сергея Хомякова.
В качестве лечения врач может назначить прием антигистаминных препаратов.
В качестве превентивных мер, эксперт советует одеваться по погоде. Одежда должна защищать от ветра и влаги — чем меньше открытых участков тела, тем лучше. Перчатки следует надевать также при температуре около нуля и ниже. Обувь выбирать непромокаемую.
В холодные дни не следует пить холодных напитков и есть мороженое, это может спровоцировать приступ. Зимой увеличивается потребление жиров, которые являются важными источниками энергии, поэтому не стоит пренебрегать жирной рыбой или жирным мясом. Горячий чай можно выпить, если необходимо быстро согреться, но лучше без сахара.
Гулять в холода нужно столько, сколько хочется. Если человек закаленный или одевается адекватно температуре воздуха, обычные одно-двухчасовые прогулки однозначно будут полезны.