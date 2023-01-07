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В огне не горит, в воде не тонет: как защитить гаджет от поломки - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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В огне не горит, в воде не тонет: как защитить гаджет от поломки
В огне не горит, в воде не тонет: как защитить гаджет от поломки - РИА Новости Крым, 07.01.2023
В огне не горит, в воде не тонет: как защитить гаджет от поломки
Январские праздники – прекрасный повод отдохнуть от бесконечного подглядывания на свой смартфон, ведь все самое главное происходит здесь и сейчас! Если отложить РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T08:04
2023-01-07T08:04
совет эксперта
общество
новый год 2023
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Январские праздники – прекрасный повод отдохнуть от бесконечного подглядывания на свой смартфон, ведь все самое главное происходит здесь и сейчас! Если отложить гаджет в сторону не удалось, стоит заранее подумать, как не залить его напитками и найти после традиционных зимних гуляний.IT-эксперт Илья Корнейчук советует заранее зарядить устройство и ни в коем случае не делать этого на холоде с помощью пауэрбанка, поскольку элемент питания смартфона может не выдержать нагрузки и прийти в негодность. Кроме того, он напомнил о дополнительной защите гаджета с помощью чехла и защитной пленки на экран, что позволит минимизировать риск дорогостоящей поломки при падении.При этом, по словам специалиста, в современных смартфонах предусмотрена защита от влаги и пыли, поэтому снег не так страшен гаджету, даже если он пролежит в нем всю ночь.Важнее всего активировать функцию поиска устройства на случай кражи или потери, убежден специалист."Для этого нужно перед праздником завести учетную запись Google или Apple, настроить функцию "Поиск устройства", включить геоданные, мобильный интернет на смартфоне, а затем убедиться, что на компьютере или другом устройстве добавлены те же учетные данные. Тогда вы сможете зайти в личный кабинет и, в случае чего, обнаружить геопозицию вашего смартфона", - заключил Корнейчук.Ранее инженер Пушница рассказал, почему батарейки гаджетов быстрее разряжаются на холоде.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему гаджеты "садятся" на морозе и какие батарейки работают при -20Как вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от экспертаАльтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детей
https://crimea.ria.ru/20221024/vash-smartfon-prosluzhit-dolshe-ekspert-o-glavnykh-ubiytsakh-gadzhetov-1125048235.html
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совет эксперта, общество, новый год 2023, мнения, новости
В огне не горит, в воде не тонет: как защитить гаджет от поломки

IT-эксперт Корнейчук рассказал, как защитить смартфон от поломки в новогодние праздники

08:04 07.01.2023
 
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© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Январские праздники – прекрасный повод отдохнуть от бесконечного подглядывания на свой смартфон, ведь все самое главное происходит здесь и сейчас! Если отложить гаджет в сторону не удалось, стоит заранее подумать, как не залить его напитками и найти после традиционных зимних гуляний.
IT-эксперт Илья Корнейчук советует заранее зарядить устройство и ни в коем случае не делать этого на холоде с помощью пауэрбанка, поскольку элемент питания смартфона может не выдержать нагрузки и прийти в негодность. Кроме того, он напомнил о дополнительной защите гаджета с помощью чехла и защитной пленки на экран, что позволит минимизировать риск дорогостоящей поломки при падении.
При этом, по словам специалиста, в современных смартфонах предусмотрена защита от влаги и пыли, поэтому снег не так страшен гаджету, даже если он пролежит в нем всю ночь.
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"Сейчас значительная часть смартфонов имеет защиту от пыли и влаги. Соответственно, даже если снег попадет в разъемы, смартфон это зарегистрирует. До того, как его заряжать, нужно будет дождаться, пока разъемы высохнут, но пользоваться устройством будет можно. Некоторые смартфоны и без заявленной защиты от пыли и влаги по факту делаются достаточно качественно, чтобы быть герметичными", - отметил он в интервью радио Sputnik.
Важнее всего активировать функцию поиска устройства на случай кражи или потери, убежден специалист.
"Для этого нужно перед праздником завести учетную запись Google или Apple, настроить функцию "Поиск устройства", включить геоданные, мобильный интернет на смартфоне, а затем убедиться, что на компьютере или другом устройстве добавлены те же учетные данные. Тогда вы сможете зайти в личный кабинет и, в случае чего, обнаружить геопозицию вашего смартфона", - заключил Корнейчук.
Ранее инженер Пушница рассказал, почему батарейки гаджетов быстрее разряжаются на холоде.
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