https://crimea.ria.ru/20221108/alternativa-gadzhetam-psikholog-podskazala-idei-po-razvitiyu-detey-1125268629.html

Альтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детей

Альтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детей - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Альтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детей

Чтобы отучить ребенка от гаджетов, необходимо занять его внимание чем-то альтернативным. Педагог-психолог Ольга Дмитриева назвала причины детской... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T21:25

2022-11-08T21:25

2022-11-08T08:23

психология

общество

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110624/13/1106241382_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_64a20b4b5769eb8b455031608ddf3b9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Чтобы отучить ребенка от гаджетов, необходимо занять его внимание чем-то альтернативным. Педагог-психолог Ольга Дмитриева назвала причины детской гаджетозависимости и перечислила действенные способы ее победить.По мнению Дмитриевой, главная причина постоянного "общения" ребенка с гаджетом - дефицит реального живого общения в семье. Без родительских усилий проблему решить не получится. И в первую очередь старшие родственники должны показать позитивный пример - отложить смартфоны и планшеты в сторону. Вместо "зависания" в телефоне, как вариант, можно предложить ребенку вместе посмотреть кино."Выбирайте фильмы, которые будут интересны и полезны вашему ребенку, – художественные, документальные, научно-познавательные, исторические", - цитирует Дмитриеву "Общественная служба новостей".После просмотра сюжет картины можно обсудить за домашним чаепитием. Кроме того, вечер можно занять настольными играми или же каким-то хобби - в данном случае задача родителя открыть ребенку разные возможности саморазвития: это может быть спорт, художественна фотография, музыка, литература - главное, чтобы ребенку стало по-настоящему интересно.Также психолог советует совершать совместные вечерние прогулки, посещать театры и выставки, а потом обсуждать увиденное, приглашать в гости друзей и устраивать тематические вечеринки."Например, придумайте и сообщите друзьям тему вечера, помогите ребенку подготовиться, встречайте вместе гостей. Учите его быть гостеприимным и внимательным хозяином", - советует эксперт.Ранее детский психиатр Дарья Шурыгина рассказала, о чем говорят капризы и низкая успеваемость ребенка в школе.

https://crimea.ria.ru/20220505/uchenye-obyasnili-glukhotu-podrostkov-v-obschenii-s-roditelyami-1123128439.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество, совет эксперта