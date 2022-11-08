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Альтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детей - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Альтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детей
Альтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детей - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Альтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детей
Чтобы отучить ребенка от гаджетов, необходимо занять его внимание чем-то альтернативным. Педагог-психолог Ольга Дмитриева назвала причины детской... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T21:25
2022-11-08T08:23
психология
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Чтобы отучить ребенка от гаджетов, необходимо занять его внимание чем-то альтернативным. Педагог-психолог Ольга Дмитриева назвала причины детской гаджетозависимости и перечислила действенные способы ее победить.По мнению Дмитриевой, главная причина постоянного "общения" ребенка с гаджетом - дефицит реального живого общения в семье. Без родительских усилий проблему решить не получится. И в первую очередь старшие родственники должны показать позитивный пример - отложить смартфоны и планшеты в сторону. Вместо "зависания" в телефоне, как вариант, можно предложить ребенку вместе посмотреть кино."Выбирайте фильмы, которые будут интересны и полезны вашему ребенку, – художественные, документальные, научно-познавательные, исторические", - цитирует Дмитриеву "Общественная служба новостей".После просмотра сюжет картины можно обсудить за домашним чаепитием. Кроме того, вечер можно занять настольными играми или же каким-то хобби - в данном случае задача родителя открыть ребенку разные возможности саморазвития: это может быть спорт, художественна фотография, музыка, литература - главное, чтобы ребенку стало по-настоящему интересно.Также психолог советует совершать совместные вечерние прогулки, посещать театры и выставки, а потом обсуждать увиденное, приглашать в гости друзей и устраивать тематические вечеринки."Например, придумайте и сообщите друзьям тему вечера, помогите ребенку подготовиться, встречайте вместе гостей. Учите его быть гостеприимным и внимательным хозяином", - советует эксперт.Ранее детский психиатр Дарья Шурыгина рассказала, о чем говорят капризы и низкая успеваемость ребенка в школе.
https://crimea.ria.ru/20220505/uchenye-obyasnili-glukhotu-podrostkov-v-obschenii-s-roditelyami-1123128439.html
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психология, общество, совет эксперта
Альтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детей

Психолог назвала способы справиться с детской зависимостью от гаджетов

21:25 08.11.2022
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко Мобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Чтобы отучить ребенка от гаджетов, необходимо занять его внимание чем-то альтернативным. Педагог-психолог Ольга Дмитриева назвала причины детской гаджетозависимости и перечислила действенные способы ее победить.
По мнению Дмитриевой, главная причина постоянного "общения" ребенка с гаджетом - дефицит реального живого общения в семье. Без родительских усилий проблему решить не получится. И в первую очередь старшие родственники должны показать позитивный пример - отложить смартфоны и планшеты в сторону. Вместо "зависания" в телефоне, как вариант, можно предложить ребенку вместе посмотреть кино.
"Выбирайте фильмы, которые будут интересны и полезны вашему ребенку, – художественные, документальные, научно-познавательные, исторические", - цитирует Дмитриеву "Общественная служба новостей".
После просмотра сюжет картины можно обсудить за домашним чаепитием. Кроме того, вечер можно занять настольными играми или же каким-то хобби - в данном случае задача родителя открыть ребенку разные возможности саморазвития: это может быть спорт, художественна фотография, музыка, литература - главное, чтобы ребенку стало по-настоящему интересно.
Также психолог советует совершать совместные вечерние прогулки, посещать театры и выставки, а потом обсуждать увиденное, приглашать в гости друзей и устраивать тематические вечеринки.
"Например, придумайте и сообщите друзьям тему вечера, помогите ребенку подготовиться, встречайте вместе гостей. Учите его быть гостеприимным и внимательным хозяином", - советует эксперт.
Ранее детский психиатр Дарья Шурыгина рассказала, о чем говорят капризы и низкая успеваемость ребенка в школе.
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