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О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт
О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт - РИА Новости Крым, 29.09.2022
О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт
Нежелание идти в школу или низкий показатель успеваемости могут быть проявлением проблем и жизненных трудностей, которые испытывает ребенок. В таком случае... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T07:32
2022-09-29T07:32
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Нежелание идти в школу или низкий показатель успеваемости могут быть проявлением проблем и жизненных трудностей, которые испытывает ребенок. В таком случае стоит обратиться к специалисту и обсудить беспокоящее поведение. Такой совет родителям дала заведующая детским диспансерным отделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 имени Балабана Дарья Шурыгина.По словам Шурыгиной, любая беспокойная мысль, которая посещает человека, должна получить развитие и завершение. Такой принцип работает и в том случае, когда родитель замечает не характерные проявления в поведении ребенка или снижение успеваемости."Я всегда говорю родителям, что в массовых школах учатся дети с нормой интеллекта, и "тройка" – это скорее сигнал о том, что где-то есть недоработка, в первую очередь родителей. "Тройка" за "тройкой" говорит о запущенности, которая приведет к трагедии при итоговой аттестации в 9-11 классах. Мы наблюдаем это из года в год", – рассказал она.Так, если одна и та же проблема повторяется регулярно, например, ребенок не хочет идти в школу, вставать по утрам, не общается со сверстниками, приносит домой не те оценки, которые ожидают родители, стоит обратиться к специалисту, считает Шурыгина. Кроме того, она напоминает о важности ежегодных профилактических осмотров, которые помогают своевременно обратить внимание на возможную проблему и задать все волнующие вопросы экспертам."Когда вы записываете ребенка к психологу, задайте ему простые вопросы, какими бы наивными вам не казались. Любая проблема, если за нее зацепиться и решить вовремя, перестанет быть проблемой", – заключила она.Ранее психологи назвали главные признаки готовности дошкольника к началу учебы.
https://crimea.ria.ru/20220902/rebenok-otkazyvaetsya-idti-v-shkolu--chto-delat-1124365040.html
https://crimea.ria.ru/20220920/pochemu-prepodavatelyam-otkazyvayut-ot-raboty-v-shkolakh-kryma--mnenie-1124555751.html
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общество, совет эксперта
О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт

Психотерапевт рассказала, о чем говорят капризы и низкая успеваемость ребенка в школе

07:32 29.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкольница заполняет тетрадь
Школьница заполняет тетрадь - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Нежелание идти в школу или низкий показатель успеваемости могут быть проявлением проблем и жизненных трудностей, которые испытывает ребенок. В таком случае стоит обратиться к специалисту и обсудить беспокоящее поведение. Такой совет родителям дала заведующая детским диспансерным отделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 имени Балабана Дарья Шурыгина.
По словам Шурыгиной, любая беспокойная мысль, которая посещает человека, должна получить развитие и завершение. Такой принцип работает и в том случае, когда родитель замечает не характерные проявления в поведении ребенка или снижение успеваемости.
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"Я всегда говорю родителям, что в массовых школах учатся дети с нормой интеллекта, и "тройка" – это скорее сигнал о том, что где-то есть недоработка, в первую очередь родителей. "Тройка" за "тройкой" говорит о запущенности, которая приведет к трагедии при итоговой аттестации в 9-11 классах. Мы наблюдаем это из года в год", – рассказал она.
Так, если одна и та же проблема повторяется регулярно, например, ребенок не хочет идти в школу, вставать по утрам, не общается со сверстниками, приносит домой не те оценки, которые ожидают родители, стоит обратиться к специалисту, считает Шурыгина. Кроме того, она напоминает о важности ежегодных профилактических осмотров, которые помогают своевременно обратить внимание на возможную проблему и задать все волнующие вопросы экспертам.
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"Когда вы записываете ребенка к психологу, задайте ему простые вопросы, какими бы наивными вам не казались. Любая проблема, если за нее зацепиться и решить вовремя, перестанет быть проблемой", – заключила она.
Ранее психологи назвали главные признаки готовности дошкольника к началу учебы.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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