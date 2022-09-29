https://crimea.ria.ru/20220929/o-chem-govorit-nizkaya-uspevaemost-rebenka--psikhoterapevt-1124652432.html
О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт
О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт - РИА Новости Крым, 29.09.2022
О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт
Нежелание идти в школу или низкий показатель успеваемости могут быть проявлением проблем и жизненных трудностей, которые испытывает ребенок. В таком случае... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T07:32
2022-09-29T07:32
2022-09-29T07:32
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124657399_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2e0b9aab4e87aeb01c9b018541133a01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Нежелание идти в школу или низкий показатель успеваемости могут быть проявлением проблем и жизненных трудностей, которые испытывает ребенок. В таком случае стоит обратиться к специалисту и обсудить беспокоящее поведение. Такой совет родителям дала заведующая детским диспансерным отделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 имени Балабана Дарья Шурыгина.По словам Шурыгиной, любая беспокойная мысль, которая посещает человека, должна получить развитие и завершение. Такой принцип работает и в том случае, когда родитель замечает не характерные проявления в поведении ребенка или снижение успеваемости."Я всегда говорю родителям, что в массовых школах учатся дети с нормой интеллекта, и "тройка" – это скорее сигнал о том, что где-то есть недоработка, в первую очередь родителей. "Тройка" за "тройкой" говорит о запущенности, которая приведет к трагедии при итоговой аттестации в 9-11 классах. Мы наблюдаем это из года в год", – рассказал она.Так, если одна и та же проблема повторяется регулярно, например, ребенок не хочет идти в школу, вставать по утрам, не общается со сверстниками, приносит домой не те оценки, которые ожидают родители, стоит обратиться к специалисту, считает Шурыгина. Кроме того, она напоминает о важности ежегодных профилактических осмотров, которые помогают своевременно обратить внимание на возможную проблему и задать все волнующие вопросы экспертам."Когда вы записываете ребенка к психологу, задайте ему простые вопросы, какими бы наивными вам не казались. Любая проблема, если за нее зацепиться и решить вовремя, перестанет быть проблемой", – заключила она.Ранее психологи назвали главные признаки готовности дошкольника к началу учебы.
https://crimea.ria.ru/20220902/rebenok-otkazyvaetsya-idti-v-shkolu--chto-delat-1124365040.html
https://crimea.ria.ru/20220920/pochemu-prepodavatelyam-otkazyvayut-ot-raboty-v-shkolakh-kryma--mnenie-1124555751.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124657399_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_896f402464d07c62e95230b72311f3b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет эксперта
О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт
Психотерапевт рассказала, о чем говорят капризы и низкая успеваемость ребенка в школе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Нежелание идти в школу или низкий показатель успеваемости могут быть проявлением проблем и жизненных трудностей, которые испытывает ребенок. В таком случае стоит обратиться к специалисту и обсудить беспокоящее поведение. Такой совет родителям дала заведующая детским диспансерным отделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 имени Балабана Дарья Шурыгина.
По словам Шурыгиной, любая беспокойная мысль, которая посещает человека, должна получить развитие и завершение. Такой принцип работает и в том случае, когда родитель замечает не характерные проявления в поведении ребенка или снижение успеваемости.
"Я всегда говорю родителям, что в массовых школах учатся дети с нормой интеллекта, и "тройка" – это скорее сигнал о том, что где-то есть недоработка, в первую очередь родителей. "Тройка" за "тройкой" говорит о запущенности, которая приведет к трагедии при итоговой аттестации в 9-11 классах. Мы наблюдаем это из года в год", – рассказал она.
Так, если одна и та же проблема повторяется регулярно, например, ребенок не хочет идти в школу, вставать по утрам, не общается со сверстниками, приносит домой не те оценки, которые ожидают родители, стоит обратиться к специалисту, считает Шурыгина. Кроме того, она напоминает о важности ежегодных профилактических осмотров, которые помогают своевременно обратить внимание на возможную проблему и задать все волнующие вопросы экспертам.
"Когда вы записываете ребенка к психологу, задайте ему простые вопросы, какими бы наивными вам не казались. Любая проблема, если за нее зацепиться и решить вовремя, перестанет быть проблемой", – заключила она.