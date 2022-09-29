https://crimea.ria.ru/20220929/o-chem-govorit-nizkaya-uspevaemost-rebenka--psikhoterapevt-1124652432.html

О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт

О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт - РИА Новости Крым, 29.09.2022

О чем говорит низкая успеваемость ребенка – психотерапевт

Нежелание идти в школу или низкий показатель успеваемости могут быть проявлением проблем и жизненных трудностей, которые испытывает ребенок. В таком случае... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T07:32

2022-09-29T07:32

2022-09-29T07:32

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Нежелание идти в школу или низкий показатель успеваемости могут быть проявлением проблем и жизненных трудностей, которые испытывает ребенок. В таком случае стоит обратиться к специалисту и обсудить беспокоящее поведение. Такой совет родителям дала заведующая детским диспансерным отделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 имени Балабана Дарья Шурыгина.По словам Шурыгиной, любая беспокойная мысль, которая посещает человека, должна получить развитие и завершение. Такой принцип работает и в том случае, когда родитель замечает не характерные проявления в поведении ребенка или снижение успеваемости."Я всегда говорю родителям, что в массовых школах учатся дети с нормой интеллекта, и "тройка" – это скорее сигнал о том, что где-то есть недоработка, в первую очередь родителей. "Тройка" за "тройкой" говорит о запущенности, которая приведет к трагедии при итоговой аттестации в 9-11 классах. Мы наблюдаем это из года в год", – рассказал она.Так, если одна и та же проблема повторяется регулярно, например, ребенок не хочет идти в школу, вставать по утрам, не общается со сверстниками, приносит домой не те оценки, которые ожидают родители, стоит обратиться к специалисту, считает Шурыгина. Кроме того, она напоминает о важности ежегодных профилактических осмотров, которые помогают своевременно обратить внимание на возможную проблему и задать все волнующие вопросы экспертам."Когда вы записываете ребенка к психологу, задайте ему простые вопросы, какими бы наивными вам не казались. Любая проблема, если за нее зацепиться и решить вовремя, перестанет быть проблемой", – заключила она.Ранее психологи назвали главные признаки готовности дошкольника к началу учебы.

https://crimea.ria.ru/20220902/rebenok-otkazyvaetsya-idti-v-shkolu--chto-delat-1124365040.html

https://crimea.ria.ru/20220920/pochemu-prepodavatelyam-otkazyvayut-ot-raboty-v-shkolakh-kryma--mnenie-1124555751.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта