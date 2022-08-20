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Как определить готовность ребенка к школе - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Как определить готовность ребенка к школе
Как определить готовность ребенка к школе - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Как определить готовность ребенка к школе
Если ребенок хочет получать новые знания и общаться со сверстниками, он готов к школе. Об этом заявляют психологи, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T09:03
2022-08-20T09:03
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психология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Если ребенок хочет получать новые знания и общаться со сверстниками, он готов к школе. Об этом заявляют психологи, пишет РИА Новости.Как сохранить зрение школьника - советы докторов &gt;&gt;"У готового к школе ребенка сформирована внутренняя мотивация, это желание идти в школу учиться, общаться, получать пятерки", - цитирует ресурс медицинского и семейного психолога Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы Марию Ермакову.Если какой-то из навыков у ребенка пока достаточно не развит, проблему помогут решить специалисты - психологи. Страхи малыша перед коллективом можно победить вместе с родителями в игровой форме. В любом случае, психологическая готовность формируется постепенно, говорит клинический психолог Светлана Залманова."Семье будущего первоклассника важно постепенно транслировать, что такое школа, зачем она нужна, не пугать ребенка, не использовать школу как карательную организацию, стараться формировать у ребенка реалистичный, но позитивный образ школы ", - советует она.Если же малыш уже ходит в школу, но перестал делать это с удовольствием, нужно разобраться в причинах: это могут быть проблемы с успеваемостью или трудности в общении одноклассниками. В обоих случаях проблему нельзя игнорировать и лучше решать ее вместе со специалистами.Ранее преподаватель английского языка и точных наук Максим Шабанов научил правильно выбирать репетитора школьнику.
https://crimea.ria.ru/20220805/na-poslednie-dengi-i-nervy-pokupaem-shkolnuyu-formu-1124067025.html
https://crimea.ria.ru/20220729/shkolnaya-yarmarka-v-simferopole-data-otkrytiya-i-grafik-raboty-1123988167.html
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РИА Новости Крым
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96
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совет эксперта, психология, общество, образование в россии
Как определить готовность ребенка к школе

Психологи назвали главные признаки готовности дошкольника к началу учебы

09:03 20.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители на школьной ярмарке в "Центральном Детском Магазине на Лубянке" в Москве
Посетители на школьной ярмарке в Центральном Детском Магазине на Лубянке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Если ребенок хочет получать новые знания и общаться со сверстниками, он готов к школе. Об этом заявляют психологи, пишет РИА Новости.
Как сохранить зрение школьника - советы докторов >>
"У готового к школе ребенка сформирована внутренняя мотивация, это желание идти в школу учиться, общаться, получать пятерки", - цитирует ресурс медицинского и семейного психолога Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы Марию Ермакову.
Кроме того, по ее словам, к началу занятий ребенок должен уметь концентрировать внимание, адекватно выражать свои эмоции в коллективе и взаимодействовать с ним. Также к первому классу должны быть развиты речь, абстрактное мышление, воображение, умение обобщать и классифицировать, понимать причинно-следственные связи.
Если какой-то из навыков у ребенка пока достаточно не развит, проблему помогут решить специалисты - психологи. Страхи малыша перед коллективом можно победить вместе с родителями в игровой форме. В любом случае, психологическая готовность формируется постепенно, говорит клинический психолог Светлана Залманова.
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"Семье будущего первоклассника важно постепенно транслировать, что такое школа, зачем она нужна, не пугать ребенка, не использовать школу как карательную организацию, стараться формировать у ребенка реалистичный, но позитивный образ школы ", - советует она.
Если же малыш уже ходит в школу, но перестал делать это с удовольствием, нужно разобраться в причинах: это могут быть проблемы с успеваемостью или трудности в общении одноклассниками. В обоих случаях проблему нельзя игнорировать и лучше решать ее вместе со специалистами.
Ранее преподаватель английского языка и точных наук Максим Шабанов научил правильно выбирать репетитора школьнику.
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