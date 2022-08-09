https://crimea.ria.ru/20220809/kak-sokhranit-zrenie-shkolnika---sovety-doktorov-1124101325.html

Как сохранить зрение школьника - советы докторов

Как сохранить зрение школьника - советы докторов - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Как сохранить зрение школьника - советы докторов

Среди российских школьников самым частым офтальмологическим заболеванием является близорукость. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T08:23

2022-08-09T08:23

2022-08-09T08:23

здоровье

совет эксперта

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Среди российских школьников самым частым офтальмологическим заболеванием является близорукость. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на офтальмолога Марину Петрачкову.По ее словам, близорукостью страдают 6-8% младших школьников и 25-30% выпускников. Ежегодно эта статистика растет, причина состоит в большой нагрузке на зрительный орган.Как выбрать солнцезащитные очки - совет офтальмолога >>Чтобы снизить вероятность развития заболевания, Петрачкова советует обследоваться у офтальмолога в начале каждого учебного года - это поможет не пропустить начало болезни. Кроме того, перед занятиями нужно снизить "общение" ребенка с гаджетами, а в течение всего лета защищать глаза от солнца, чаще совершать пешие прогулки, что снижает вероятность близорукости на 20%. Также важно правильно оборудовать и хорошо осветить рабочее место школьника дома и в школе.

https://crimea.ria.ru/20210902/-kakie-vitaminy-nuzhny-shkolnikam---vrach-1120737635.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта, здравоохранение в россии