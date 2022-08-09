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Как сохранить зрение школьника - советы докторов - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Как сохранить зрение школьника - советы докторов
Как сохранить зрение школьника - советы докторов - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Как сохранить зрение школьника - советы докторов
Среди российских школьников самым частым офтальмологическим заболеванием является близорукость. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T08:23
2022-08-09T08:23
здоровье
совет эксперта
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Среди российских школьников самым частым офтальмологическим заболеванием является близорукость. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на офтальмолога Марину Петрачкову.По ее словам, близорукостью страдают 6-8% младших школьников и 25-30% выпускников. Ежегодно эта статистика растет, причина состоит в большой нагрузке на зрительный орган.Как выбрать солнцезащитные очки - совет офтальмолога &gt;&gt;Чтобы снизить вероятность развития заболевания, Петрачкова советует обследоваться у офтальмолога в начале каждого учебного года - это поможет не пропустить начало болезни. Кроме того, перед занятиями нужно снизить "общение" ребенка с гаджетами, а в течение всего лета защищать глаза от солнца, чаще совершать пешие прогулки, что снижает вероятность близорукости на 20%. Также важно правильно оборудовать и хорошо осветить рабочее место школьника дома и в школе.
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здоровье, совет эксперта, здравоохранение в россии
Как сохранить зрение школьника - советы докторов

В Минздраве рассказали, как предотвратить близорукость у детей

08:23 09.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМедосмотр
Медосмотр - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Среди российских школьников самым частым офтальмологическим заболеванием является близорукость. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на офтальмолога Марину Петрачкову.
По ее словам, близорукостью страдают 6-8% младших школьников и 25-30% выпускников. Ежегодно эта статистика растет, причина состоит в большой нагрузке на зрительный орган.
Как выбрать солнцезащитные очки - совет офтальмолога >>
Чтобы снизить вероятность развития заболевания, Петрачкова советует обследоваться у офтальмолога в начале каждого учебного года - это поможет не пропустить начало болезни.
Кроме того, перед занятиями нужно снизить "общение" ребенка с гаджетами, а в течение всего лета защищать глаза от солнца, чаще совершать пешие прогулки, что снижает вероятность близорукости на 20%. Также важно правильно оборудовать и хорошо осветить рабочее место школьника дома и в школе.
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