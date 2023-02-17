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В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся

В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся - РИА Новости Крым, 17.02.2023

В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся

Полиция Севастополя задержала водителя, который сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T10:21

2023-02-17T10:21

2023-02-17T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала водителя, который сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД.Авария произошла утром на проспекте Октябрьской революции. Девушка переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, однако водитель легкового автомобиля не пропустил ее и допустил наезд. После этого он скрылся с места дорожного происшествия.Пострадавшая пошла в школу, но после занятий рассказала родителям о произошедшим. Они отвезли ребенка для осмотра в больницу и обратились в полицию.За оставление водителем места ДТП составлен административный протокол. За это ему грозит наказание в виде лишения права управления на срок до полутора лет или административный арест на 15 суток. Меру наказания с учетом обстоятельств дела определит суд. Кроме того, за невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходу на переходе водитель оштрафован на 2500 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерял управление: под Симферополем легковушка съехала в кюветВ Крыму автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшиеВ Крыму таксист сбил пенсионерку - дело ушло в суд

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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