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В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся
В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся - РИА Новости Крым, 17.02.2023
В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся
Полиция Севастополя задержала водителя, который сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T10:21
2023-02-17T10:21
2023-02-17T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала водителя, который сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД.Авария произошла утром на проспекте Октябрьской революции. Девушка переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, однако водитель легкового автомобиля не пропустил ее и допустил наезд. После этого он скрылся с места дорожного происшествия.Пострадавшая пошла в школу, но после занятий рассказала родителям о произошедшим. Они отвезли ребенка для осмотра в больницу и обратились в полицию.За оставление водителем места ДТП составлен административный протокол. За это ему грозит наказание в виде лишения права управления на срок до полутора лет или административный арест на 15 суток. Меру наказания с учетом обстоятельств дела определит суд. Кроме того, за невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходу на переходе водитель оштрафован на 2500 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерял управление: под Симферополем легковушка съехала в кюветВ Крыму автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшиеВ Крыму таксист сбил пенсионерку - дело ушло в суд
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происшествия, новости крыма, крым, севастополь, общество, умвд россии по севастополю, дтп, дтп в крыму и севастополе
В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся
МВД: в Севастополе водитель сбил школьницу на переходе и скрылся
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала водителя, который сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД.
Авария произошла утром на проспекте Октябрьской революции. Девушка переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, однако водитель легкового автомобиля не пропустил ее и допустил наезд. После этого он скрылся с места дорожного происшествия.
Пострадавшая пошла в школу, но после занятий рассказала родителям о произошедшим. Они отвезли ребенка для осмотра в больницу и обратились в полицию.
"В ходе розыскных мероприятий установлено, что совершил наезд на несовершеннолетнюю и скрылся с места ДТП автомобиль ВАЗ 21120 под управлением мужчины 1996 года рождения", - говорится в сообщении.
За оставление водителем места ДТП составлен административный протокол. За это ему грозит наказание в виде лишения права управления на срок до полутора лет или административный арест на 15 суток. Меру наказания с учетом обстоятельств дела определит суд. Кроме того, за невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходу на переходе водитель оштрафован на 2500 рублей.
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