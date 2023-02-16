https://crimea.ria.ru/20230216/v-krymu-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoy-est-postradavshie-1127025743.html

В Крыму автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие

В Крыму автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.02.2023

В Крыму автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие

На въезде в Симферополь в районе села Андрусово 29-летний водитель пассажирского автобуса "Хайгер", двигаясь в направлении Алушты, не выбрал безопасную... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T16:41

2023-02-16T16:41

2023-02-16T16:59

дтп

дтп в крыму и севастополе

общество

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симферополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На въезде в Симферополь в районе села Андрусово 29-летний водитель пассажирского автобуса "Хайгер", двигаясь в направлении Алушты, не выбрал безопасную скорость, вылетел на "встречку" и столкнулся с "Тойотой Камри". Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД."В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля "Тойота Камри" получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.В автобусе пассажиров не было. По факту ДТП проводится проверка."В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также соблюдения перевозчиком требований нормативных актов при организации им транспортных услуг, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры РК. - При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель "ВАЗа" В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб Потерял управление: под Симферополем легковушка съехала в кювет

https://crimea.ria.ru/20230129/smertelnoe-dtp-v-alushte-gruzovik-snes-stolb-i-vrezalsya-v-otboynik-1126649386.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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