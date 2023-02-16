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В Крыму автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие
В Крыму автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.02.2023
В Крыму автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие
На въезде в Симферополь в районе села Андрусово 29-летний водитель пассажирского автобуса "Хайгер", двигаясь в направлении Алушты, не выбрал безопасную... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T16:41
2023-02-16T16:41
2023-02-16T16:59
дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На въезде в Симферополь в районе села Андрусово 29-летний водитель пассажирского автобуса "Хайгер", двигаясь в направлении Алушты, не выбрал безопасную скорость, вылетел на "встречку" и столкнулся с "Тойотой Камри". Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД."В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля "Тойота Камри" получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.В автобусе пассажиров не было. По факту ДТП проводится проверка."В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также соблюдения перевозчиком требований нормативных актов при организации им транспортных услуг, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры РК. - При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель "ВАЗа" В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб Потерял управление: под Симферополем легковушка съехала в кювет
https://crimea.ria.ru/20230129/smertelnoe-dtp-v-alushte-gruzovik-snes-stolb-i-vrezalsya-v-otboynik-1126649386.html
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дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, происшествия, симферополь, крым
В Крыму автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие
ДТП под Симферополем: столкнулись автобус и автомобиль
16:41 16.02.2023 (обновлено: 16:59 16.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На въезде в Симферополь в районе села Андрусово 29-летний водитель пассажирского автобуса "Хайгер", двигаясь в направлении Алушты, не выбрал безопасную скорость, вылетел на "встречку" и столкнулся с "Тойотой Камри". Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля "Тойота Камри" получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.
В автобусе пассажиров не было. По факту ДТП проводится проверка.
"В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также соблюдения перевозчиком требований нормативных актов при организации им транспортных услуг, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры РК. - При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования".
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