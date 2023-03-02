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Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда
Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда
47-летний житель Ленинского района признан виновным в смертельном ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T11:15
2023-03-02T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 47-летний житель Ленинского района признан виновным в смертельном ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, авария произошла в августе прошлого года. Обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 300 в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге Соляное – Батальное – Ерофеево с превышением скоростного режима."В процессе проезда закругления проезжей части допустил выезд транспортного средства на встречную полосу, а затем обочину, где совершил столкновение с автомобилем Ford Fusion. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Ford Fusion скончался на месте, а его пассажир получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью", – уточнили в надзорном ведомстве.За управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, суд приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения. Также осужденный на 2,5 года лишен права управлять транспортными средствами. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар на "встречке": в ДТП под Судаком пострадал годовалый ребенокПьяный водитель устроил массовое ДТП в СимферополеПодросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани
https://crimea.ria.ru/20230301/rezonansnoe-dtp-s-tremya-pogibshimi-na-tavride-v-krymu--delo-ushlo-v-sud-1127282364.html
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news.crimea@rian.ru
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма, закон и право, суды крыма
Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда

Прокуратура: крымчанин осужден на 5,5 лет за смертельное ДТП в Ленинском районе

11:15 02.03.2023
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 47-летний житель Ленинского района признан виновным в смертельном ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, авария произошла в августе прошлого года. Обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 300 в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге Соляное – Батальное – Ерофеево с превышением скоростного режима.
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"В процессе проезда закругления проезжей части допустил выезд транспортного средства на встречную полосу, а затем обочину, где совершил столкновение с автомобилем Ford Fusion. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Ford Fusion скончался на месте, а его пассажир получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью", – уточнили в надзорном ведомстве.
За управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, суд приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения. Также осужденный на 2,5 года лишен права управлять транспортными средствами. Пока приговор в законную силу не вступил.
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