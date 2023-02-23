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Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани
Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани
Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии в Краснодарском крае, все – несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T10:29
2023-02-23T10:29
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии в Краснодарском крае, все – несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.Смертельное ДТП произошло накануне вечером на автодороге "Двубратский- ст. Восточная" в Усть-Лабинском районе. За рулем легкового автомобиля Chery находился 17-летний подросток.Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости дорожным условиям. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный водитель устроил массовое ДТП в СимферополеСтали известны подробности о выжившем в страшном ДТП на Крымском мостуВ Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся
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происшествия, дтп, кубань, краснодарский край, общество, гибдд, новости
Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани

В ДТП на Кубани погиб 17-летний водитель и еще четверо несовершеннолетних в больнице

10:29 23.02.2023
 
© Госавтоинспекция Краснодарского краяСмертельное ДТП в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. 22.02.2023
Смертельное ДТП в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. 22.02.2023
© Госавтоинспекция Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии в Краснодарском крае, все – несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.
Смертельное ДТП произошло накануне вечером на автодороге "Двубратский- ст. Восточная" в Усть-Лабинском районе. За рулем легкового автомобиля Chery находился 17-летний подросток.
"Через четыре часа после ДТП в больнице скончался 17-летний водитель, управлявший автомобилем Chery. Четверо пассажиров в возрасте 17 и 15 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости дорожным условиям. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияДТПКубаньКраснодарский крайОбществоГИБДДНовости
 
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