https://crimea.ria.ru/20230223/podrostok-za-rulem-avto-ustroil-smertelnoe-dtp-na-kubani-1127160022.html

Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани

Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии в Краснодарском крае, все – несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T10:29

2023-02-23T10:29

2023-02-23T10:29

происшествия

дтп

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии в Краснодарском крае, все – несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.Смертельное ДТП произошло накануне вечером на автодороге "Двубратский- ст. Восточная" в Усть-Лабинском районе. За рулем легкового автомобиля Chery находился 17-летний подросток.Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости дорожным условиям. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный водитель устроил массовое ДТП в СимферополеСтали известны подробности о выжившем в страшном ДТП на Крымском мостуВ Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся

кубань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, кубань, краснодарский край, общество, гибдд, новости