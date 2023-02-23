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Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани
Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани
Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии в Краснодарском крае, все – несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T10:29
2023-02-23T10:29
2023-02-23T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии в Краснодарском крае, все – несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.Смертельное ДТП произошло накануне вечером на автодороге "Двубратский- ст. Восточная" в Усть-Лабинском районе. За рулем легкового автомобиля Chery находился 17-летний подросток.Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости дорожным условиям. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный водитель устроил массовое ДТП в СимферополеСтали известны подробности о выжившем в страшном ДТП на Крымском мостуВ Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся
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news.crimea@rian.ru
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происшествия, дтп, кубань, краснодарский край, общество, гибдд, новости
Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани
В ДТП на Кубани погиб 17-летний водитель и еще четверо несовершеннолетних в больнице