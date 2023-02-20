https://crimea.ria.ru/20230220/v-sevastopole-osudyat-voditelya-za-smertelnoe-dtp-v-pervyy-den-goda-1127110657.html

В Севастополе осудят водителя за смертельное ДТП в первый день года

В Севастополе осудят водителя за смертельное ДТП в первый день года - РИА Новости Крым, 20.02.2023

В Севастополе осудят водителя за смертельное ДТП в первый день года

Жителя Севастополя будут судить за поездку в пьяном виде в первые сутки нового года, во время которой он насмерть сбил пешехода на зебре. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T20:48

2023-02-20T20:48

2023-02-20T20:48

дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_65b2dc3549b9bf2ce88b99c99acd6d45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя будут судить за поездку в пьяном виде в первые сутки нового года, во время которой он насмерть сбил пешехода на зебре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Авария произошла 1 января вечером, уточнили в ведомстве.Пострадавшая получила множественные травмы, от которых в тот же день скончалась в больнице.Обвиняемый – местный житель 1984 года рождения. Ему вменяется управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение. Материалы дела уже в суде.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение на Крымском мосту остановлено из-за смертельного ДТП ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому Зацепил обочину и перевернулся: подробности ДТП на севере Крыма

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, севастополь