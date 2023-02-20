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В Севастополе осудят водителя за смертельное ДТП в первый день года - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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В Севастополе осудят водителя за смертельное ДТП в первый день года
В Севастополе осудят водителя за смертельное ДТП в первый день года - РИА Новости Крым, 20.02.2023
В Севастополе осудят водителя за смертельное ДТП в первый день года
Жителя Севастополя будут судить за поездку в пьяном виде в первые сутки нового года, во время которой он насмерть сбил пешехода на зебре. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T20:48
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дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя будут судить за поездку в пьяном виде в первые сутки нового года, во время которой он насмерть сбил пешехода на зебре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Авария произошла 1 января вечером, уточнили в ведомстве.Пострадавшая получила множественные травмы, от которых в тот же день скончалась в больнице.Обвиняемый – местный житель 1984 года рождения. Ему вменяется управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение. Материалы дела уже в суде.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение на Крымском мосту остановлено из-за смертельного ДТП ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому Зацепил обочину и перевернулся: подробности ДТП на севере Крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, севастополь
В Севастополе осудят водителя за смертельное ДТП в первый день года

В Севастополе осудят водителя за пьяное вождение и смертельное ДТП в первый день года

20:48 20.02.2023
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя будут судить за поездку в пьяном виде в первые сутки нового года, во время которой он насмерть сбил пешехода на зебре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Авария произошла 1 января вечером, уточнили в ведомстве.
"Мужчина после употребления алкоголя сел за руль автомобиля и направился за покупками в кондитерский магазин. Двигаясь с превышением скорости, на нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу переходившей дорогу пожилой женщине и совершил на нее наезд", – говорится в сообщении.
Пострадавшая получила множественные травмы, от которых в тот же день скончалась в больнице.
Обвиняемый – местный житель 1984 года рождения. Ему вменяется управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.
Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение. Материалы дела уже в суде.
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