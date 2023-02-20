https://crimea.ria.ru/20230220/zatsepil-obochinu-i-perevernulsya-podrobnosti-dtp-na-severe-kryma-1127101094.html

Зацепил обочину и перевернулся: подробности ДТП на севере Крыма

Зацепил обочину и перевернулся: подробности ДТП на севере Крыма - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Зацепил обочину и перевернулся: подробности ДТП на севере Крыма

В Крыму автомобиль "ВАЗ" зацепил обочину, вылетел с дороги и перевернулся. Водитель авто получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T13:35

2023-02-20T13:35

2023-02-20T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму автомобиль "ВАЗ" зацепил обочину, вылетел с дороги и перевернулся. Водитель авто получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.Инцидент произошел в Советском районе республики, около села Шахтино в районе 17:40 в воскресенье 19 февраля. К месту происшествия направились спасателей, пожарных и бригаду скорой помощи."На дороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск водитель легкового автомобиля не справился с управлением, допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием", – говорится в сообщении.В результате происшествия пострадал водитель транспортного средства. Пожарные передали его сотрудникам скорой помощи для последующей госпитализации.Ранее три человека погибли, один был госпитализирован в результате аварии с тремя авто на Крымском мосту. Как пояснили в МВД, по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, который двигался со стороны Крыма в сторону Краснодарского края, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Hyundai Starex. После этого с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-2106. Погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112, водитель Hyundai доставлен в больницу. Водитель и пассажиры "шестерки" не пострадали.Еще семь человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Горячем Ключе. По предварительным данным, водитель авто Toyota не выдержал безопасный интервал с впереди идущим грузовиком марки Sitrak.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение на Крымском мосту остановлено из-за смертельного ДТПВыбежал на дорогу: в Джанкое ВАЗ сбил ребенка ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому

https://crimea.ria.ru/20230220/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-posle-dtp--est-probki-1127089643.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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