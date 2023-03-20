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В Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторов
В Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторов - РИА Новости Крым, 20.03.2023
В Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторов
В Евпатории нетрезвый водитель "Лады" попытался дать взятку остановившему его инспектору ГИБДД в размере 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Об... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T18:42
2023-03-20T18:42
2023-03-20T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории нетрезвый водитель "Лады" попытался дать взятку остановившему его инспектору ГИБДД в размере 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Дорожные инспекторы от вознаграждения отказались и предупредили нарушителя об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако водитель не отреагировал на предупреждение и оставил в патрульном автомобиле 20 тысяч рублей.О произошедшем инспекторы сообщили в дежурную часть. Прибывшая на место следственно-оперативная группа зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС.Водителя отстранили от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование. Процедура подтвердила, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.Материалы переданы в органы Следственного Комитета для принятия решения согласно действующему законодательству.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больницеЖитель Крыма сядет на год за "пьяное" вождениеПьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда
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В Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторов
МВД: в Евпатории пьяный водитель попытался подкупить инспекторов ГАИ за 20 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории нетрезвый водитель "Лады" попытался дать взятку остановившему его инспектору ГИБДД в размере 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
"В ночное время на улице Черноморское шоссе в Евпатории сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль ВАЗ-21144, под управлением 28-летнего жителя Черноморского района, который управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. С целью избежать ответственности водитель предложил сотрудникам Госавтоинспекции денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
Дорожные инспекторы от вознаграждения отказались и предупредили нарушителя об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако водитель не отреагировал на предупреждение и оставил в патрульном автомобиле 20 тысяч рублей.
О произошедшем инспекторы сообщили в дежурную часть. Прибывшая на место следственно-оперативная группа зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС.
Водителя отстранили от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование. Процедура подтвердила, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы переданы в органы Следственного Комитета для принятия решения согласно действующему законодательству.
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